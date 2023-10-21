Будапешт, вероятно, один из самых привлекательных городов, который располагается на Дунае. Поэтому, было бы жалко упустить возможность совершить речной круиз.

Вечерняя панорама города, действительно, вдохновляет, особенно, когда она подсвечивается ночными огоньками. И если вам повезет увидеть эту красоту с круизного лайнера по Дунаю, то это будет особенно впечатляющим. На борту корабля вы сможете полюбоваться городом, его великолепными зданиями и познакомиться с городской жизнью с уникальной перспективы, избегая при этом толп туристов.