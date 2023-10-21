Вечерний обзорный круиз по Дунаю
Программа для самостоятельного посещения. Прогулка на корабле. На месте сбора следует быть за 15 мин. до отправления корабля.
Что вас ожидает:
- Приходская церковь Внутреннего города
- Цепной мост
- Мемориал бронзовых туфель
- Парламент
- Остров Маргит
- Рыбацкий бастион
- Будайская крепость
- Базар Замкового сада
- Мост Елизаветы Геллерт-Хилл
- Статуя Свободы
- Национальный театр
- Центральный рынок
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Будапешт, вероятно, один из самых привлекательных городов, который располагается на Дунае. Поэтому, было бы жалко упустить возможность совершить речной круиз.
Вечерняя панорама города, действительно, вдохновляет, особенно, когда она подсвечивается ночными огоньками. И если вам повезет увидеть эту красоту с круизного лайнера по Дунаю, то это будет особенно впечатляющим. На борту корабля вы сможете полюбоваться городом, его великолепными зданиями и познакомиться с городской жизнью с уникальной перспективы, избегая при этом толп туристов.
Ответы на вопросы
- Что входит
- 70-минутный круиз на корабле "Wiking" или "Margitsziget" Один напиток на выбор
- Что не входит
- Закуски на корабле (по желанию)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 18:00, 19:30, 21:00Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Будапеште
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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Водные развлечения
Можно с детьми
Необычные
Обзорные
Вечерние
Круизы
Дунай
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Дата и количество участников выбирается при бронировании