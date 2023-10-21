Вечерний обзорный круиз по Дунаю (вкл. напиток), зимнее расписание

Вечерний обзорный круиз по Дунаю

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Программа для самостоятельного посещения. Прогулка на корабле. На месте сбора следует быть за 15 мин. до отправления корабля.
Вечерний обзорный круиз по Дунаю (вкл. напиток), зимнее расписание
Вечерний обзорный круиз по Дунаю (вкл. напиток), зимнее расписание
Вечерний обзорный круиз по Дунаю (вкл. напиток), зимнее расписание
Вечерний обзорный круиз по Дунаю (вкл. напиток), зимнее расписание
Вечерний обзорный круиз по Дунаю (вкл. напиток), зимнее расписание

Что вас ожидает:

  • Приходская церковь Внутреннего города
  • Цепной мост
  • Мемориал бронзовых туфель
  • Парламент
  • Остров Маргит
  • Рыбацкий бастион
  • Будайская крепость
  • Базар Замкового сада
  • Мост Елизаветы Геллерт-Хилл
  • Статуя Свободы
  • Национальный театр
  • Центральный рынок
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Будапешт, вероятно, один из самых привлекательных городов, который располагается на Дунае. Поэтому, было бы жалко упустить возможность совершить речной круиз.

Вечерняя панорама города, действительно, вдохновляет, особенно, когда она подсвечивается ночными огоньками. И если вам повезет увидеть эту красоту с круизного лайнера по Дунаю, то это будет особенно впечатляющим. На борту корабля вы сможете полюбоваться городом, его великолепными зданиями и познакомиться с городской жизнью с уникальной перспективы, избегая при этом толп туристов.

Ответы на вопросы

Что входит
  • 70-минутный круиз на корабле "Wiking" или "Margitsziget" Один напиток на выбор
Что не входит
  • Закуски на корабле (по желанию)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 18:00, 19:30, 21:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Водные развлечения
Можно с детьми
Необычные
Обзорные
Вечерние
Круизы
Дунай
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