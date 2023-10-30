Прогулка на корабле по Будапешту: вечернее путешествие с вином и музыкой
Что вас ожидает:
- Цепной мост
- Мост Маргит
- Мост Свободы
- Мост Петёфи
- Мост Ракоци
- Парламент
- Церковь Матьяша
- Будайская крепость
- Холм Геллерт
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Познакомьтесь с яркой культурой и богатой историей Будапешта уникальным и незабываемым образом в нашем винном круизе с живой фольклорной музыкой. Путешествуя по реке Дунай во время нашего 80-минутного круиза, вы сможете насладиться потрясающим панорамным видом на знаковые достопримечательности города, освещенные на фоне ночного неба.
Но это еще не все - этот круиз также включает в себя множество приятных угощений, чтобы дразнить ваши вкусовые рецепторы. Попробуйте 5 фирменных вин премиум-класса от лучших виноделен Венгрии, каждое из которых тщательно отобрано, чтобы дополнить ваш гастрономический опыт. А когда дело доходит до еды, вы можете выбрать между тарелкой венгерской закуски или тарелкой с сыром ручной работы, в обеих из которых представлены вкусные местные деликатесы, приготовленные из самых свежих ингредиентов.
Ответы на вопросы
- Что входит
- 80-минутный вечерний круиз на корабле "Táltos" 5 бокалов премиальных вин из венгерских виноделен Тарелка с венгерскими закусками или тарелка с сыром ручной работы Фольклорный концерт в исполнении известного венгерского струнного квартета.
- Что не входит
- Столик у окна: 20 евро / чел
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 19:00, 20:30Экскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.