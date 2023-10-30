Wine & Dine круиз с фольклорным шоу

Прогулка на корабле по Будапешту: вечернее путешествие с вином и музыкой

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Программа для самостоятельного посещения. Прогулка на корабле с ужином при свечах из трёх блюд и музыкально-развлекательной программой. Сервисное обслуживание на корабле осуществляется на английском языке.
Wine & Dine круиз с фольклорным шоу
Wine & Dine круиз с фольклорным шоу
Wine & Dine круиз с фольклорным шоу
Wine & Dine круиз с фольклорным шоу
Wine & Dine круиз с фольклорным шоу
Wine & Dine круиз с фольклорным шоу
Wine & Dine круиз с фольклорным шоу
Wine & Dine круиз с фольклорным шоу

Что вас ожидает:

  • Цепной мост
  • Мост Маргит
  • Мост Свободы
  • Мост Петёфи
  • Мост Ракоци
  • Парламент
  • Церковь Матьяша
  • Будайская крепость
  • Холм Геллерт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Познакомьтесь с яркой культурой и богатой историей Будапешта уникальным и незабываемым образом в нашем винном круизе с живой фольклорной музыкой. Путешествуя по реке Дунай во время нашего 80-минутного круиза, вы сможете насладиться потрясающим панорамным видом на знаковые достопримечательности города, освещенные на фоне ночного неба.

Но это еще не все - этот круиз также включает в себя множество приятных угощений, чтобы дразнить ваши вкусовые рецепторы. Попробуйте 5 фирменных вин премиум-класса от лучших виноделен Венгрии, каждое из которых тщательно отобрано, чтобы дополнить ваш гастрономический опыт. А когда дело доходит до еды, вы можете выбрать между тарелкой венгерской закуски или тарелкой с сыром ручной работы, в обеих из которых представлены вкусные местные деликатесы, приготовленные из самых свежих ингредиентов.

Ответы на вопросы

Что входит
  • 80-минутный вечерний круиз на корабле "Táltos" 5 бокалов премиальных вин из венгерских виноделен Тарелка с венгерскими закусками или тарелка с сыром ручной работы Фольклорный концерт в исполнении известного венгерского струнного квартета.
Что не входит
  • Столик у окна: 20 евро / чел
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 19:00, 20:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Водные развлечения
Можно с детьми
Необычные
Вечерние
Билеты на шоу
Музыкальные теплоходы
Круизы

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