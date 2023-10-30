Познакомьтесь с яркой культурой и богатой историей Будапешта уникальным и незабываемым образом в нашем винном круизе с живой фольклорной музыкой. Путешествуя по реке Дунай во время нашего 80-минутного круиза, вы сможете насладиться потрясающим панорамным видом на знаковые достопримечательности города, освещенные на фоне ночного неба.

Но это еще не все - этот круиз также включает в себя множество приятных угощений, чтобы дразнить ваши вкусовые рецепторы. Попробуйте 5 фирменных вин премиум-класса от лучших виноделен Венгрии, каждое из которых тщательно отобрано, чтобы дополнить ваш гастрономический опыт. А когда дело доходит до еды, вы можете выбрать между тарелкой венгерской закуски или тарелкой с сыром ручной работы, в обеих из которых представлены вкусные местные деликатесы, приготовленные из самых свежих ингредиентов.