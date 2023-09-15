Wine & Dine круиз с фортепианным шоу

Билет на вечерний круиз по Будапешту: прогулка на теплоходе с живой музыкой

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Программа для самостоятельного посещения. Прогулка на корабле с ужином при свечах из трёх блюд и музыкально-развлекательной программой. Сервисное обслуживание на корабле осуществляется на английском языке.
Wine & Dine круиз с фортепианным шоу
Wine & Dine круиз с фортепианным шоу
Wine & Dine круиз с фортепианным шоу
Wine & Dine круиз с фортепианным шоу
Wine & Dine круиз с фортепианным шоу
Wine & Dine круиз с фортепианным шоу
Wine & Dine круиз с фортепианным шоу
Wine & Dine круиз с фортепианным шоу

Что вас ожидает:

  • Цепной мост
  • Мост Маргит
  • Мост Свободы
  • Мост Петёфи
  • Мост Ракоци
  • Парламент
  • Церковь Матьяша
  • Будайская крепость
  • Холм Геллерт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Будапешт — город неоспоримой красоты с потрясающей архитектурой, богатой историей и яркой культурой. Окунитесь в волшебство Будапешта, совершив 80-минутный вечерний круиз по достопримечательностям, побаловав себя пятью винами премиум-класса от венгерских виноделен, венгерской тарелкой с закусками или тарелкой с сыром ручной работы и живой фортепианной музыкой в исполнении отмеченных наградами артистов.

Ответы на вопросы

Что входит
  • 80-минутный вечерний круиз на корабле "Táltos" 5 бокалов премиальных вин из венгерских виноделен Тарелка с венгерскими закусками или тарелка с сыром ручной работы Фортепианный концерт
Что не входит
  • Столик у окна: 20 евро / чел
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 18:55, 20:55
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
Необычные
Вечерние
Билеты на шоу
Музыкальные теплоходы
Круизы
Музыкальные

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