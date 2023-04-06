Атмосфера пещерной купальни Демьен уникальна и захватывающая. Купальня включает в себя сеть пещер и соединительных коридоров плюс куполообразное здание с горками и Спа-центр.

Огромный лабиринт термальных бассейнов с различной температурой в пещере, водные инсталляции, гидромассажи, бани, сауны и несколько очень больших горок для любителей водных развлечений.

Оформление пещерной купальни Демьен создано по мотивам фильма «Аватар». Цветы, специальные светильники и скульптуры создают волшебный мир, в котором все поколения могут чувствовать себя хорошо, расслабиться и отдохнуть.

Эгер — один из самых красивых городов Венгрии, ярчайший образец барочного города в Европе. Прекрасная архитектура, термальные источники и великолепные вина. Прогулка по историческому центру, хранящему в себе легенды и предания средневековья, сказания о мужестве защитников эгерской крепости.

Основные достопримечательности Эгера: Крепостной холм и мощная крепость Эгервар, Кафедральный собор — Базилика Эгера, Минарет,

Церковь Миноритов падуйского святого Антония, Улица Сечени, Лицей Эгера, Дворец архиепископа, Площадь Эстерхази, Турецкая купальня,

Дом Бутлера.

В окрестностям Эгера выращивается виноград, из которого делают всемирно известное вино "Бычья кровь" ("Бикавер") и другие лучшие венгерские вина.

Посещение Долины красавиц с обедом и дегустацией знаменитых эгерских вин.