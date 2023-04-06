Пещерная купальня, аквапарк и легенды Эгера
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Что вас ожидает:
- Крепостной холм и мощная крепость Эгервар, Кафедральный собор — Базилика Эгера, Минарет
- Церковь Миноритов падуйского святого Антония, Улица Сечени, Лицей Эгера, Дворец архиепископа, Площадь Эстерхази, Турецкая купальня
- Дом Бутлера
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Атмосфера пещерной купальни Демьен уникальна и захватывающая. Купальня включает в себя сеть пещер и соединительных коридоров плюс куполообразное здание с горками и Спа-центр.
Огромный лабиринт термальных бассейнов с различной температурой в пещере, водные инсталляции, гидромассажи, бани, сауны и несколько очень больших горок для любителей водных развлечений.
Оформление пещерной купальни Демьен создано по мотивам фильма «Аватар». Цветы, специальные светильники и скульптуры создают волшебный мир, в котором все поколения могут чувствовать себя хорошо, расслабиться и отдохнуть.
Эгер — один из самых красивых городов Венгрии, ярчайший образец барочного города в Европе. Прекрасная архитектура, термальные источники и великолепные вина. Прогулка по историческому центру, хранящему в себе легенды и предания средневековья, сказания о мужестве защитников эгерской крепости.
Основные достопримечательности Эгера: Крепостной холм и мощная крепость Эгервар, Кафедральный собор — Базилика Эгера, Минарет,
Церковь Миноритов падуйского святого Антония, Улица Сечени, Лицей Эгера, Дворец архиепископа, Площадь Эстерхази, Турецкая купальня,
Дом Бутлера.
В окрестностям Эгера выращивается виноград, из которого делают всемирно известное вино "Бычья кровь" ("Бикавер") и другие лучшие венгерские вина.
Посещение Долины красавиц с обедом и дегустацией знаменитых эгерских вин.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Питание
- Дегустация вин
- Входные билеты в купальню
- Входные билеты в музеи
- Место начала и завершения?
- по договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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