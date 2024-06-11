Индивидуальные экскурсии в Дебрецене с личным гидом

Найдено 5 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Дебрецене на русском языке, цены от €320. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Замок Шарошпатак, винный регион Токай и деревня Херцегкут
🚌 На автобусе
Индивидуальная
9 часов
Замок Шарошпатак, винный регион Токай и деревня Херцегкут
Начало: По договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 400 за всё до 3 чел.
Кружевные горы Эгерсалока и барочный Эгер
Индивидуальная
8 часов
Кружевные горы Эгерсалока и барочный Эгер
Начало: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 320 за всё до 3 чел.
Город Дьюла и купальня в Дворцовом парке
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
9 часов
Город Дьюла и купальня в Дворцовом парке
Начало: По договоренности
10 июня в 16:00
11 июня в 09:00
от 400 за всё до 3 чел.
Пещерная купальня Демьен, аквапарк и легенды города Эгера
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
Пещерная купальня Демьен, аквапарк и легенды города Эгера
Начало: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 320 за всё до 3 чел.
Вена - имперское великолепие: экскурсия из Дебрецена
🚌 На автобусе
Индивидуальная
14 часов
Вена - имперское великолепие: экскурсия из Дебрецена
Начало: По договоренности
10 июня в 16:00
11 июня в 09:00
900 за всё до 7 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Дебрецену в категории «Индивидуальные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Замок Шарошпатак, винный регион Токай и деревня Херцегкут
  2. Кружевные горы Эгерсалока и барочный Эгер
  3. Город Дьюла и купальня в Дворцовом парке
  4. Пещерная купальня Демьен, аквапарк и легенды города Эгера
  5. Вена - имперское великолепие: экскурсия из Дебрецена
Сколько стоит экскурсия по Дебрецену в июне 2024
Сейчас в Дебрецене в категории "Индивидуальные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 320 до 900.
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