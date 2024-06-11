1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Замок Шарошпатак, винный регион Токай и деревня Херцегкут
Начало: По договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от €400 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Кружевные горы Эгерсалока и барочный Эгер
Начало: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от €320 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Город Дьюла и купальня в Дворцовом парке
Начало: По договоренности
10 июня в 16:00
11 июня в 09:00
от €400 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Пещерная купальня Демьен, аквапарк и легенды города Эгера
Начало: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от €320 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
14 часов
Вена - имперское великолепие: экскурсия из Дебрецена
Начало: По договоренности
10 июня в 16:00
11 июня в 09:00
€900 за всё до 7 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Дебрецену в категории «На весь день»
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