Столица Венгрии великолепна и многообразна. Будапешт – это город 🏙️, в котором каждая эпоха находит отражение в архитектурном шедевре. История 📖 насыщена необыкновенными сюжетами и событиями, которыми с Вами поделится наш гид.
На экскурсии 🧭 узнаете увлекательные исторические факты – забавные и драматичные, исторические анекдоты, противоречивые легенды и конечно, познакомитесь с современной жизнью Будапешта и горожан. Совершите увлекательное путешествие на комфортабельном автомобиле 🚘 (или микроавтобусе) по центру города, а во время остановок и пеших прогулок сможете поближе увидеть его улицы и прекрасные дома, сделать незабываемые фотографии 📸 Вас будет возможность осмотреть самые главные достопримечательности 🏛️ Будапешта, услышать рассказ об развитии Венгрии и её роли в истории Европы, о династиях королей и знаменитых жителях столицы ⭐️. На смотровых площадках полюбуетесь захватывающим видом и разглядите город с разных ракурсов.
Что входит
услуги гида
транспорт
парковки
проезд по платным дорогам
Что не входит
питание
входные билеты в музеи
Начало и место завершения
🚩 по договоренности с туристами
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.