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Экскурсия из Хевиза в Будапешт

Thermal. hungary
Thermal. hungary – Гид из Хевиза
Экскурсия из Хевиза в Будапешт
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €260 за экскурсию

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Экскурсия из Хевиза в Будапешт
Экскурсия из Хевиза в Будапешт

Что вы увидите

  • Площадь Героев
  • Купальня Сечени
  • Базилика Св. Иштвана
  • большая Синагога в Будапеште
  • Оперный театр
  • Венгерская национальная галерея
  • гора Геллерт
  • мосты через Дунай
  • здание венгерского Парламента
  • Королевский дворец
  • Будайская крепость
  • купальня Геллерт
  • музей изобразительных искусств в Будапеште
  • мемориал жертвам Холокоста
  • проспект Андраши
  • церковь Матяша
  • Рыбацкий Бастион
Столица Венгрии великолепна и многообразна. Будапешт – это город 🏙️, в котором каждая эпоха находит отражение в архитектурном шедевре. История 📖 насыщена необыкновенными сюжетами и событиями, которыми с Вами поделится наш гид.
На экскурсии 🧭 узнаете увлекательные исторические факты – забавные и драматичные, исторические анекдоты, противоречивые легенды и конечно, познакомитесь с современной жизнью Будапешта и горожан. Совершите увлекательное путешествие на комфортабельном автомобиле 🚘 (или микроавтобусе) по центру города, а во время остановок и пеших прогулок сможете поближе увидеть его улицы и прекрасные дома, сделать незабываемые фотографии 📸 Вас будет возможность осмотреть самые главные достопримечательности 🏛️ Будапешта, услышать рассказ об развитии Венгрии и её роли в истории Европы, о династиях королей и знаменитых жителях столицы ⭐️. На смотровых площадках полюбуетесь захватывающим видом и разглядите город с разных ракурсов.
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
  • парковки
  • проезд по платным дорогам
Что не входит
  • питание
  • входные билеты в музеи
Начало и место завершения
🚩 по договоренности с туристами
Экскурсия из Хевиза в Будапешт
Экскурсия из Хевиза в Будапешт
Экскурсия из Хевиза в Будапешт
Экскурсия из Хевиза в Будапешт
Экскурсия из Хевиза в Будапешт

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Thermal. hungary
Thermal. hungary
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