Столица Венгрии великолепна и многообразна. Будапешт – это город 🏙️, в котором каждая эпоха находит отражение в архитектурном шедевре. История 📖 насыщена необыкновенными сюжетами и событиями, которыми с Вами поделится наш гид.

На экскурсии 🧭 узнаете увлекательные исторические факты – забавные и драматичные, исторические анекдоты, противоречивые легенды и конечно, познакомитесь с современной жизнью Будапешта и горожан. Совершите увлекательное путешествие на комфортабельном автомобиле 🚘 (или микроавтобусе) по центру города, а во время остановок и пеших прогулок сможете поближе увидеть его улицы и прекрасные дома, сделать незабываемые фотографии 📸 Вас будет возможность осмотреть самые главные достопримечательности 🏛️ Будапешта, услышать рассказ об развитии Венгрии и её роли в истории Европы, о династиях королей и знаменитых жителях столицы ⭐️. На смотровых площадках полюбуетесь захватывающим видом и разглядите город с разных ракурсов.