Индивидуальная 2 часа Трансфер в Хевиз из Будапешта туда-обратно с ожиданием 6 часов Начало: По договоренности Расписание: ежедневно от € 220 за всё до 3 чел.

🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 10 часов Экскурсия из Хевиза в Будапешт Начало: По договоренности с туристами Расписание: ежедневно € 420 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 4 часа Подземное озеро пещеры Таваш и крепость Сиглигет Начало: По договоренности с туристами Расписание: ежедневно от € 160 за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 10 часов Кёсег - Шопрон - Фертёд Начало: По договоренности с туристами Расписание: ежедневно от € 430 за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 8 часов Пещеры, город королев и фарфоровая мануфактура Начало: По договоренности с туристами Расписание: ежедневно от € 300 за всё до 3 чел.