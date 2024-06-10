Индивидуальные экскурсии в Хевизе с личным гидом

Найдено 6 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Хевизе на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Трансфер в Хевиз из Будапешта туда-обратно с ожиданием 6 часов
Индивидуальная
2 часа
Трансфер в Хевиз из Будапешта туда-обратно с ожиданием 6 часов
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно
10 июня в 13:00
11 июня в 09:00
от 220 за всё до 3 чел.
Экскурсия из Хевиза в Будапешт
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
10 часов
Экскурсия из Хевиза в Будапешт
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
420 за всё до 3 чел.
Подземное озеро пещеры Таваш и крепость Сиглигет
Индивидуальная
4 часа
Подземное озеро пещеры Таваш и крепость Сиглигет
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: ежедневно
11 июня в 13:00
12 июня в 09:00
от 160 за всё до 3 чел.
Кёсег - Шопрон - Фертёд
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
Кёсег - Шопрон - Фертёд
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: ежедневно
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 430 за всё до 3 чел.
Пещеры, город королев и фарфоровая мануфактура
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
Пещеры, город королев и фарфоровая мануфактура
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: ежедневно
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 300 за всё до 3 чел.
Пейзажи Балатона
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
Пейзажи Балатона
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: ежедневно
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 300 за всё до 3 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Хевизу в категории «Индивидуальные»

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  1. Трансфер в Хевиз из Будапешта туда-обратно с ожиданием 6 часов
  2. Экскурсия из Хевиза в Будапешт
  3. Подземное озеро пещеры Таваш и крепость Сиглигет
  4. Кёсег - Шопрон - Фертёд
  5. Пещеры, город королев и фарфоровая мануфактура
Сколько стоит экскурсия по Хевизу в июне 2024
Сейчас в Хевизе в категории "Индивидуальные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 160 до 430.
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