Трансферы выполняют профессиональные водители с лицензией. Имеется страховка на пассажиров и багаж.

Небольшой венгерский городок Хевиз известен во всем мире как город-купальня. И зимой, и летом едут сюда туристы из многих стран мира. Едут, чтобы окунуться в воды самого большого в мире термального водоема - озера Хевиз. Озеро Хевиз расположено в окружении заповедного леса площадью 50 гектаров, что обеспечивает курорту особый, неповторимый целебный микроклимат.

Курорт ОЗЕРО ХЕВИЗ специализируется на лечении следующих болезней:

заболевания опорно-двигательного аппарата (все виды артрозов и артритов, остеопороз, спондилез, остеохондроз, подагра), ревматизм гинекологические заболевания (хронические воспалительные процессы малого таза, бесплодие, нарушения менструального цикла, генитальная гипоплазия, проблемы климактерического периода, нарушения сексуальной сферы)

хронические воспалительные процессы (хронический аднексит adnexitis chron. с возможностью излечения), хронический параметрит, спаечный процесс, определенные анатомические неизлечимые изменения - для облегчения процесса.

Последствия abscessus cavi Douglasi и гнойных аппендицитов со стойкими последствиями. Послеоперационные воспалительные процессы. Гормональные гипофункциональные состояния девушек и молодых женщин. Ожирение, бесплодие, oligomenorroe (G. Langendцrfer, R. Peter). гормональные расстройства (некоторые формы сахарного диабета, щитовидная железа) дерматиты (аллергические реакции, псориаз) послеоперационная и посттравматическая реабилитация.

Минеральные источники Хевиза пригодны и для питья и лечат хронические заболевания желудочно-кишечного тракта.