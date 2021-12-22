Романтика старинных маленьких городов западной Венгрии. Город-замок Кёсег, городская архитектура разных стилей и эпох Шопрона и великолепный дворец знаменитой семьи Эстерхази.

Что вас ждет?

Кёсег – один из самых романтических и красивых городов Венгрии, который расположился практически на самой границе с соседней Австрией, у подножья живописных Альп. Кёсег часто называют «драгоценной шкатулкой Венгрии», что объясняется большим количеством исторических памятников, достопримечательностей и знаменитых людей, родившихся в этом городе. Кёстег – это еще и отличный пример хорошо спланированного города-замка. Практически все крепостные стены и внутреннее пространство замка сохранилось в первозданном виде.

Шопрон

Благодаря переплетению различных исторических событий в Шопроне, городские сооружения различных архитектурных стилей создают интересное сочетание: римский форум и крепостная стена эпохи Средневековья, готические дома местных жителей, Синагога, дворцы XIX века. Ратушная площадь, 61-метровая пожарная башня, колонна Марии, церковь Святого духа, дом Двух Мавров, колонна Святой Троицы, дом Шторно, Козья церковь, крепостной район - система улиц и площадей с крошечными средневековыми домиками, современными элегантными магазинами.

В Фертёде находится имение знаменитой семьи Эстерхази - великолепный дворец, который часто называют «венгерским Версалем». В прежние годы, на протяжении долгих времен, замок являлся собственностью дворянского рода Эстерхази, и в настоящее время замок с гордостью носит их имя. Династия Эстерхази прославилась своей безмерной тягой к роскоши и богатству, и в настоящее время Фертёд предстает перед посетителями с полном своем великолепии, поражая богатым внешним видом.