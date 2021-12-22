Кёсег - Шопрон - Фертёд

Романтика старинных маленьких городов западной Венгрии

Индивидуально
для 3 чел.
Романтика старинных маленьких городов западной Венгрии.

Город-замок Кёсег, городская архитектура разных стилей и эпох Шопрона и великолепный дворец знаменитой семьи Эстерхази.

Вы прогуляетесь по извилистым улочкам и увидите венгерский Версаль.
Кёсег - Шопрон - Фертёд
Кёсег - Шопрон - Фертёд
Кёсег - Шопрон - Фертёд
Кёсег - Шопрон - Фертёд
Кёсег - Шопрон - Фертёд
Кёсег - Шопрон - Фертёд
Кёсег - Шопрон - Фертёд
Кёсег - Шопрон - Фертёд
Кёсег - Шопрон - Фертёд
Кёсег - Шопрон - Фертёд
Кёсег - Шопрон - Фертёд
Кёсег - Шопрон - Фертёд
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Романтика старинных маленьких городов западной Венгрии. Город-замок Кёсег, городская архитектура разных стилей и эпох Шопрона и великолепный дворец знаменитой семьи Эстерхази.

Что вас ждет?

Кёсег – один из самых романтических и красивых городов Венгрии, который расположился практически на самой границе с соседней Австрией, у подножья живописных Альп. Кёсег часто называют «драгоценной шкатулкой Венгрии», что объясняется большим количеством исторических памятников, достопримечательностей и знаменитых людей, родившихся в этом городе. Кёстег – это еще и отличный пример хорошо спланированного города-замка. Практически все крепостные стены и внутреннее пространство замка сохранилось в первозданном виде.

Шопрон

Благодаря переплетению различных исторических событий в Шопроне, городские сооружения различных архитектурных стилей создают интересное сочетание: римский форум и крепостная стена эпохи Средневековья, готические дома местных жителей, Синагога, дворцы XIX века. Ратушная площадь, 61-метровая пожарная башня, колонна Марии, церковь Святого духа, дом Двух Мавров, колонна Святой Троицы, дом Шторно, Козья церковь, крепостной район - система улиц и площадей с крошечными средневековыми домиками, современными элегантными магазинами.
В Фертёде находится имение знаменитой семьи Эстерхази - великолепный дворец, который часто называют «венгерским Версалем». В прежние годы, на протяжении долгих времен, замок являлся собственностью дворянского рода Эстерхази, и в настоящее время замок с гордостью носит их имя. Династия Эстерхази прославилась своей безмерной тягой к роскоши и богатству, и в настоящее время Фертёд предстает перед посетителями с полном своем великолепии, поражая богатым внешним видом.

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
  • транспорт класса стандарт
  • парковки, проезд по платным дорогам
Что не входит
  • обед
  • входные билеты музеи
Место начала и завершения?
по договоренности с туристами
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Если почувствуете, что заданный темп для Вас не комфортен или необходима туалетная комната, пожалуйста, не стесняйтесь, скажите об этом гиду.
  • Просим учитывать, что в стоимость экскурсии входит 12 часов работы гида. Вы можете продлить экскурсию за дополнительную плату. Рекомендуем приходить на экскурсию в удобной обуви и в случае дождя, не забудьте захватить с собой зонтики или дождевики.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно

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