Гид S. проводит ещё 4 экскурсии

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Кестхей

Гид S.
Гид S. – Гид из Хевиза
Кестхей
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Кестхей
Кестхей — город 🏙️ в юго-западной Венгрии, расположенный в юго-западной части озера Балатон. Это самый большой и старинный город в окрестностях Балатона. Многие его улицы по сей день хранят атмосферу провинциального городка прошлого века. Город расположен примерно в 160 км к юго-западу от Будапешта.
Кестхей уже в средние века был центром региона, в начале XV века он получил статус города. В середине XVIII века город был куплен семейством Фештетич. Построенный ими великолепный дворец является третьим по величине в стране и считается самым красивым восстановленным дворцом Венгрии. В конце XVIII века здесь была основана знаменитая дворцовая библиотека Геликон, насчитывающая 52 000 томов. Здесь часто устраиваются международные конференции и блестящие концерты. Многие его улицы по сей день хранят атмосферу провинциального городка прошлого века. На главной площади города стоят францисканская церковь ⛪ 1386 г. и ратуша в стиле позднего рококо. Фасад ратуши украшен гербом Кестхея, в здании располагается Культурный центр им. Кароя Гольдмарка (композитора, родившегося в 1830 г. в Кестхее). Самый интересный дом в пешеходной зоне — Дом Петхё, построенный в стиле барокко на готическом фундаменте.
Что входит
  • Услуги гида
Начало и место завершения
🚩 Hévíz

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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