Гид S. проводит ещё 4 экскурсии

Приглашаю Вас в путешествие вдоль живописных берегов Балатона и в первый заповедник Венгрии - полуостров Тихань. Двухбашенная церковь ⛪ полуострова - Бенедиктинский монастырь является старейший постройкой на Балатоне. Балатонфюред — известный лечебеный курорт, вот уже 300 лет сердечники лечатся здесь с помощью кислых источников, которые рекомендуется также для питья при диабете и нарушениях пищеварительной системы. Фестивали, соревнования парусных регат, бал Анны - многолетнии традиции делают Балатонфюред «столицей» венгерского моря 🌊 Тихань - одно из самых живописных мест северного побережья Балатона — полуостров Тихань. Вдаваясь в озеро на несколько километров, он разделяет его на две неравные части. Вот уже почти тысячу лет на Тихани живут люди. В древности полуостров был островом, который был связан с материком узким подъемным мостом. Одним из главных последствий такой удаленности от окружающего мира стало то, что здесь сохранились виды растений и животных, которые нельзя встретить в других регионах Венгрии.

Природа Тихани поистине уникальна, именно по этой причине он стал первым в стране заповедником. Полуостров возник около 2, 5 млн. лет назад из базальтового туфа, образованного выбросами вулканической лавы. Когда вулканическая деятельность прекратилась, на поверхность пробились горячие источники. Из принесенных ими частиц минералов возникли характерные гейзерные сопки причудливых форм. На полуострове их насчитывается больше сотни, и все вместеони образуют так называемое Гейзерное поле.

Еще одна интересная природная достопримечательность 🏛️ Тихани, имеющая вулканическое происхождение, - это внутреннее озеро, расположенное в кратере. У этого озера нет стока, глубина составляет всего 2-3 м, в нем водится много рыбы, а окрестности полны водоплавающих птиц самых разных видов. Среди других поражающих воображение природных объектов Тиханьского полуострова заслуживают внимания изрытые ветрами базальтовые скалы и вырубленная в вулканической породе пещера отшельника, миндальные деревца. Однако по-настоящему повезет тем, кто побывает на Тихани в начале июня: именно в это время здесь начинает цвести лаванда, и склоны полуострова покрываются лиловым благоухающим ковром.