Гид S. проводит ещё 4 экскурсии

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Шюмег. Рыцарский турнир и буддийская ступа.

Гид S.
Гид S. – Гид из Хевиза
Шюмег.

Рыцарский турнир и буддийская ступа.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €106 за человека

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Шюмег. Рыцарский турнир и буддийская ступа.
Есть много красивых 🤩 замков и парадных дворцов, а есть старинные крепости. Само слово крепость относит нас в те времена, когда мечом и огнем вершилась судьба стран и людей. Брошенная перчатка или роза, могла стоить жизни рыцарю на турнире. Слова честь и доблесть были не пустым звуком. Когда отряды воинов бились на смерть за короля, а простой люд при опасности искал защиты в ней. В надежной и не преступной Крепости. Такая и есть крепость Шюмег — самая древняя и наиболее хорошо сохранившаяся венгерская крепость XIII века, которая ждёт гостей на рыцарский турнир. В музее крепости представлена выставка истории 📖 сражений, старинного оружия, камера пыток, музей 🖼 карет, и конечно же не забываемая панорама открывается с бастионов крепости. Заласанто — одно из магических мест на территории Венгрии. Буддистская Ступа Мира, освящённая Далай ламой, возвышается над Балатоном на высоте 316 метров. Самое большое сооружение культа Будды в Европе символизирует дерево 🌲 жизни, имея высоту 24 метра и диаметр 30 метров. В ней хранятся священные тексты и реликвии. При желании по дороге на турнир посетим эту уникальную Ступу. Венчает программу и делает не забываемым Ваш вечер — настоящая средневековая трапеза.
Начало и место завершения
🚩 Hévíz

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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