Гид S. проводит ещё 4 экскурсии

Есть много красивых 🤩 замков и парадных дворцов, а есть старинные крепости. Само слово крепость относит нас в те времена, когда мечом и огнем вершилась судьба стран и людей. Брошенная перчатка или роза, могла стоить жизни рыцарю на турнире. Слова честь и доблесть были не пустым звуком. Когда отряды воинов бились на смерть за короля, а простой люд при опасности искал защиты в ней. В надежной и не преступной Крепости. Такая и есть крепость Шюмег — самая древняя и наиболее хорошо сохранившаяся венгерская крепость XIII века, которая ждёт гостей на рыцарский турнир. В музее крепости представлена выставка истории 📖 сражений, старинного оружия, камера пыток, музей 🖼 карет, и конечно же не забываемая панорама открывается с бастионов крепости. Заласанто — одно из магических мест на территории Венгрии. Буддистская Ступа Мира, освящённая Далай ламой, возвышается над Балатоном на высоте 316 метров. Самое большое сооружение культа Будды в Европе символизирует дерево 🌲 жизни, имея высоту 24 метра и диаметр 30 метров. В ней хранятся священные тексты и реликвии. При желании по дороге на турнир посетим эту уникальную Ступу. Венчает программу и делает не забываемым Ваш вечер — настоящая средневековая трапеза.