Гид S. проводит ещё 4 экскурсии

Веспрем — город 🏙️ королев. Святой Иштван и его жена Гизелла Баварская основали здесь первое в Венгрии епископство. Главные достопримечательности: Крепостной квартал, пожарная башня, Епископский дворец, часовня Гизеллы, кафедральный собор, часовня святого Георгия, памятник святому Иштвану и Гизелле. Херенд широко известен благодаря фабрике элитного фарфора. Символ города — комплекс зданий «Порцеланиум», включающий в себя мануфактуру, музей 🖼, магазин элитного фарфора Виктория Херенд, ресторан и кафе Апикус. Посетители комплекса имеют возможность ознакомиться с историей 📖, процессом изготовления и уникальной коллекцией произведений мастеров марки Херенд. Herend — уникальные фарфоровые изделия исключительно ручной работы: сервизы, вазы, статуэтки, шкатулки. Венгерская фарфоровая мануфактура «Herend» существует с 1826 года. Ценители фарфора отождествляют этот бренд с высоким уровнем искусства и совершенным качеством.

Более полутора столетий венгерская фарфоровая мануфактура Herend специализируется на выпуске эксклюзивного фарфора ручной формовки и росписи.

Уникальные фарфоровые изделия Herend изготовлены на крупнейшей европейской мануфактуре, гордящейся двухвековой историей и званием придворного поставщика крупнейших монархических дворов Европы. В 19 веке Herend был придворным поставщиком семьи Габсбургов. Среди знаменитых клиентов Herend — императоры России Александр II и Николай II, немецкий император Вильгельм I, король Англии Эдуард VII.

Белоснежный, тонкий и твердый фарфор Herend известен и почитаем во всем мире. Список великих и знаменитых, являющихся поклонниками фарфоровых изделий этой мануфактуры, постоянно пополняется и включает в себя членов большинства королевских семейств мира, несколько Президентов США, Ротшильдов, Кеннеди, Шварценеггера.

Фарфор Herend — гордость самых престижных частных и музейных коллекций.