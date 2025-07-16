Мастер-класс домашней кулинарии с туром по центральному рынку в Далате

Этот мастер-класс предлагает уникальную возможность погрузиться в вьетнамскую культуру через кулинарию.Участники отправятся на Центральный рынок Далата, чтобы выбрать свежие ингредиенты для приготовления традиционных блюд. Курс длится пять часов и включает

приготовление закусок и двух основных блюд, таких как суп Фо. Это отличный способ не только научиться готовить, но и насладиться плодами своего труда в живописном саду, открывая для себя тонкости вьетнамской кухни

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Описание мастер-класса

Погружение в вьетнамскую кухню

Приглашаем вас на незабываемый кулинарный мастер-класс в живописном Далате, где вы сможете полностью погрузиться в богатство вьетнамской кухни. Этот опыт подарит вам возможность ощутить колорит местных рынков, которые являются основой разнообразия вьетнамского кулинарного искусства.

Что вас ждет?

Наш комплексный курс длится пять часов и включает в себя:

Увлекательную поездку на Центральный рынок;

Приготовление различных блюд;

Наслаждение плодами нашего труда;

Отдых в живописном саду;

Погружение в тонкости вьетнамской культуры.

Меню мастер-класса

На нашем кулинарном мастер-классе вы сможете приготовить несколько сезонных блюд. Также у вас есть возможность выбрать свое любимое блюдо или попробовать вегетарианское меню. Мы научимся готовить:

Вьетнамские закуски, такие как традиционный тыквенный суп, банановый салат или фаршированные грибы шиитаке;

Два основных блюда, включая суп Фо с говядиной, рыбой или курицей, а также карамелизированный тофу с грибами.

Этот мастер-класс станет отличной возможностью не только научиться готовить, но и насладиться атмосферой дружелюбия и творчества. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя мир вьетнамской кухни!