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Мастер-класс домашней кулинарии с туром по центральному рынку в Далате

Почувствуйте вьетнамскую культуру через кулинарию и тур по рынку. Узнайте секреты приготовления супа Фо и других блюд
Этот мастер-класс предлагает уникальную возможность погрузиться в вьетнамскую культуру через кулинарию.

Участники отправятся на Центральный рынок Далата, чтобы выбрать свежие ингредиенты для приготовления традиционных блюд. Курс длится пять часов и включает
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приготовление закусок и двух основных блюд, таких как суп Фо.

Это отличный способ не только научиться готовить, но и насладиться плодами своего труда в живописном саду, открывая для себя тонкости вьетнамской кухни

5 причин купить этот мастер-класс

  • 🍽 Погружение в культуру
  • 🛍 Посещение рынка
  • 👨‍🍳 Обучение кулинарии
  • 🍜 Приготовление супа Фо
  • 🌿 Отдых в саду
Мастер-класс домашней кулинарии с туром по центральному рынку в Далате
Мастер-класс домашней кулинарии с туром по центральному рынку в Далате
Мастер-класс домашней кулинарии с туром по центральному рынку в Далате
Ближайшие даты:
16
июл17
июл18
июл19
июл20
июл21
июл22
июл
Время начала: 08:30, 16:30

Что можно увидеть

  • Центральный рынок

Описание мастер-класса

Погружение в вьетнамскую кухню

Приглашаем вас на незабываемый кулинарный мастер-класс в живописном Далате, где вы сможете полностью погрузиться в богатство вьетнамской кухни. Этот опыт подарит вам возможность ощутить колорит местных рынков, которые являются основой разнообразия вьетнамского кулинарного искусства.

Что вас ждет?

Наш комплексный курс длится пять часов и включает в себя:

  • Увлекательную поездку на Центральный рынок;
  • Приготовление различных блюд;
  • Наслаждение плодами нашего труда;
  • Отдых в живописном саду;
  • Погружение в тонкости вьетнамской культуры.

Меню мастер-класса

На нашем кулинарном мастер-классе вы сможете приготовить несколько сезонных блюд. Также у вас есть возможность выбрать свое любимое блюдо или попробовать вегетарианское меню. Мы научимся готовить:

  • Вьетнамские закуски, такие как традиционный тыквенный суп, банановый салат или фаршированные грибы шиитаке;
  • Два основных блюда, включая суп Фо с говядиной, рыбой или курицей, а также карамелизированный тофу с грибами.

Этот мастер-класс станет отличной возможностью не только научиться готовить, но и насладиться атмосферой дружелюбия и творчества. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя мир вьетнамской кухни!

Ежедневно

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Небольшой зал на 2-8 человек
  • Посещение местного рынка и покупка ингредиентов
  • Мастер-класс
  • Готовые блюда
Что не входит в цену
  • Трансфер от/до отеля
Место начала и завершения?
WCWQ+G9V Da Lat, Лам Донг, Вьетнам
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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