Мастер-класс домашней кулинарии с туром по центральному рынку в Далате

Этот мастер-класс предлагает уникальную возможность погрузиться в вьетнамскую культуру через кулинарию.
Участники отправятся на Центральный рынок Далата, чтобы выбрать свежие ингредиенты для приготовления традиционных блюд. Курс длится пять часов и включает
Участники отправятся на Центральный рынок Далата, чтобы выбрать свежие ингредиенты для приготовления традиционных блюд. Курс длится пять часов и включает
5 причин купить этот мастер-класс
- 🍽 Погружение в культуру
- 🛍 Посещение рынка
- 👨🍳 Обучение кулинарии
- 🍜 Приготовление супа Фо
- 🌿 Отдых в саду
Что можно увидеть
- Центральный рынок
Описание мастер-класса
Погружение в вьетнамскую кухню
Приглашаем вас на незабываемый кулинарный мастер-класс в живописном Далате, где вы сможете полностью погрузиться в богатство вьетнамской кухни. Этот опыт подарит вам возможность ощутить колорит местных рынков, которые являются основой разнообразия вьетнамского кулинарного искусства.
Что вас ждет?
Наш комплексный курс длится пять часов и включает в себя:
- Увлекательную поездку на Центральный рынок;
- Приготовление различных блюд;
- Наслаждение плодами нашего труда;
- Отдых в живописном саду;
- Погружение в тонкости вьетнамской культуры.
Меню мастер-класса
На нашем кулинарном мастер-классе вы сможете приготовить несколько сезонных блюд. Также у вас есть возможность выбрать свое любимое блюдо или попробовать вегетарианское меню. Мы научимся готовить:
- Вьетнамские закуски, такие как традиционный тыквенный суп, банановый салат или фаршированные грибы шиитаке;
- Два основных блюда, включая суп Фо с говядиной, рыбой или курицей, а также карамелизированный тофу с грибами.
Этот мастер-класс станет отличной возможностью не только научиться готовить, но и насладиться атмосферой дружелюбия и творчества. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя мир вьетнамской кухни!
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что включено
- Небольшой зал на 2-8 человек
- Посещение местного рынка и покупка ингредиентов
- Мастер-класс
- Готовые блюда
Что не входит в цену
- Трансфер от/до отеля
Место начала и завершения?
WCWQ+G9V Da Lat, Лам Донг, Вьетнам
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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