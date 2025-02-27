Обзорная экскурсия по Далату с посещением двух водопадов и гоночной трассы

Познакомьтесь с культурой, историей и природой Далата в небольшой группе с профессиональным гидом.
В программе — живописные цветочные сады, уникальные архитектурные сооружения, два великолепных водопада и возможность испытать настоящие гонки Mario Kart.
В программе — живописные цветочные сады, уникальные архитектурные сооружения, два великолепных водопада и возможность испытать настоящие гонки Mario Kart.
Описание экскурсииУвлекательное начало — Fresh Garden и Mario Kart Посетите Fresh Garden — одно из крупнейших цветочных полей Далата, где также можно поучаствовать в настоящих гонках Mario Kart. Этот живой опыт подарит море адреналина и удовольствия. Уникальная архитектура и история Далата Откройте для себя «Безумный дом» — одно из самых необычных зданий мира с причудливыми бетонными формами, вдохновленными вьетнамским фольклором и природой. Узнайте об истории города, переменах времён реформ «Đổi Mới» и влиянии французской культуры при посещении Clay Tunnel — подземного музея с экспозицией, раскрывающей развитие Далата. Водопады и духовное спокойствие Насладитесь красотой водопадов Датанла и Понгур — одного из крупнейших и самых живописных водопадов в Центральном нагорье. Посетите Трук Лам — знаменитый дзэн-монастырь в окружении природы, идеально подходящий для умиротворения и медитации на фоне живописного заката. Важная информация:
- Что взять с собой: удобную обувь, сменную одежду и удобную одежду.
- Не допускается: алкоголь и наркотики.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Fresh garden
- Безумный дом
- Глиняный туннель
- Водопад Датанла
- Водопад Понгур
- Монастырь Трук Лам
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Страховка путешественника
- Входные билеты в Безумный дом и на водопад Понгур
- Вода
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед
- Альпийские горки - 250 000 донгов с человека
- Водопад Датанла - 80 000 донгов с человека
- Глиняный туннель - 120 000 донгов с человека
- Fresh Garden/ Mario Kart - 250 000 донгов с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от места проживания
Завершение: Трансфер до места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- Что взять с собой: удобную обувь, сменную одежду и удобную одежду
- Не допускается: алкоголь и наркотики
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александра
27 фев 2025
Потрясающее путешествие, гиды дружелюбные и всегда готовы ответить на любые вопросы. Мы посетили много интересных мест и получили удовольствие от каждого. С удовольствием повторим!
Д
Денис
8 фев 2025
Наш гид был просто потрясающий — очень знающий и легко находил общий язык с группой, благодаря чему все были вовлечены. Опыт оценка на 10 из 10 благодаря ему!
Д
Даниил
11 янв 2025
Дневная поездка была очень увлекательной. Наш гид Су сделал этот опыт по-настоящему хорошим — он очень приятный человек с большим багажом знаний. Он делает отличные фотографии и шутит на протяжении всего дня, делая впечатления еще ярче. Настоятельно рекомендую этот выезд с Су в качестве гида!
Входит в следующие категории Далата
Похожие экскурсии из Далата
Индивидуальная
до 2 чел.
Влюбиться в Далат за один день
Погрузитесь в атмосферу Далата: водопады, храмы и архитектурные чудеса. Идеальный день для знакомства с культурой и природой Вьетнама
Начало: В отеле Далата/Муйне/Фантьета
7 дек в 05:30
11 дек в 05:30
$258 за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Кулинарный мастер-класс в Далате
Откройте для себя вьетнамскую кухню с туром по Центральному рынку и мастер-классом по приготовлению блюд. Незабываемый опыт ждет вас
Начало: WCWQ+G9V Da Lat, Лам Донг, Вьетнам
Расписание: Ежедневно
Завтра в 16:30
29 ноя в 08:30
$53.27 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Далат
Путешествие начинается с удобного трансфера из аэропорта Далат в город. Безопасность и комфорт на каждом этапе пути
Начало: У выхода из аэропорта
Завтра в 00:00
29 ноя в 00:00
$22 за всё до 3 чел.