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о том, как человечество додумалось до кофе. Иы остались очень довольны, потому что конечно сами в жизни не нашли бы таких красивых мест, а если б нашли, то и не попали, а если б и попали, то кто бы отвечал на все глупенькие вопросы? В общем, экскурсию горячо рекомендую - это очень увлекательно!