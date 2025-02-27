Мини-группа
до 12 чел.
Обзорная экскурсия по Далату с посещением двух водопадов и гоночной трассы
Начало: Трансфер от места проживания
Завтра в 08:30
26 июн в 08:30
$34.22 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный трансфер из аэропорта Далат в город
Путешествие начинается с удобного трансфера из аэропорта Далат в город. Безопасность и комфорт на каждом этапе пути
Начало: У выхода из аэропорта
Сегодня в 16:00
Завтра в 00:00
$26 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный трансфер: из Далата в Нячанг (в одну сторону)
Начало: Лобби вашего отеля в Далате
Расписание: Ежедневно
$55.73 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
Потрясающее путешествие, гиды дружелюбные и всегда готовы ответить на любые вопросы. Мы посетили много интересных мест и получили удовольствие от каждого. С удовольствием повторим!
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Д
Наш гид был просто потрясающий — очень знающий и легко находил общий язык с группой, благодаря чему все были вовлечены. Опыт оценка на 10 из 10 благодаря ему!
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Д
Дневная поездка была очень увлекательной. Наш гид Су сделал этот опыт по-настоящему хорошим — он очень приятный человек с большим
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Всего 3 отзыва в Далате в категории "Выездные"
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Ответы на вопросы от путешественников по Далату в категории «Выездные»
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Сколько стоит экскурсия по Далату в июне 2026
Сейчас в Далате в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 26 до 55.73. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.5 из 5
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