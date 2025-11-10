Наслаждайтесь этим частным трансфером и быстро доберитесь до места назначения. Выберите трансфер из аэропорта в город или от двери до двери из Дананга в Хойан.
Время начала: 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Описание трансферЧто вас ждёт? Начните своё путешествие с самого удобного трансфера из международного аэропорта Дананга или вашего отеля в Хойане, мгновенного бронирования и подтверждения. Изучите наши новые удобные варианты трансфера мирового класса. Вы можете настроить свой выбор транспорта и типа транспортного средства, а также легко добавить детское кресло. Независимо от того, путешествуете вы в одиночку, в паре, с семьёй или группой друзей, вы можете найти подходящую услугу, выбрав стандартный седан, фургон или автобус.
- 4-местный автомобиль вмещает до 2 человек, 2 сумки багажа, 2 ручные клади.
- 7-местный автомобиль вмещает до 4 человек, 3 сумки багажа, 4 ручных клади.
• 16-местный автомобиль вмещает 8 человек, 8 сумок багажа и 8 ручной клади. Важная информация:
- За трансфер в районы за пределами центра города может взиматься дополнительная плата.
- Обратите внимание, что цена действительна при бронировании с 06:00 до 22:00. При бронировании после 22:00, пожалуйста, доплатите 5 долларов США: это около 120 000 донгов за бронирование для водителя.
- При бронировании с 8 по 15 февраля потребуется дополнительная оплата в размере 100 000 донгов непосредственно водителю за работу в праздничные дни.
- Трансфер доступен для людей на инвалидных колясках.
- Водитель плохо говорит по-английски.
- Если что-то срочное, свяжитесь с оператором через Whats.
- App.
Ежедневно с 00:00 до 23:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Хойан
- Дананг
- Аэропорт Дананга
Что включено
- Услуги англоговорящего водителя
- Трансфер с кондиционером из Хойана в отель Дананга или аэропорт
Что не входит в цену
- Страховка
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Хойан
Завершение: Отель в Дананге или аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 00:00 до 23:00.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- За трансфер в районы за пределами центра города может взиматься дополнительная плата
- Обратите внимание, что цена действительна при бронировании с 06:00 до 22:00. При бронировании после 22:00, пожалуйста, доплатите 5 долларов США: это около 120 000 донгов за бронирование для водителя
- При бронировании с 8 по 15 февраля потребуется дополнительная оплата в размере 100 000 донгов непосредственно водителю за работу в праздничные дни
- Трансфер доступен для людей на инвалидных колясках
- Водитель плохо говорит по-английски. Если что-то срочное, свяжитесь с оператором через WhatsApp
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
