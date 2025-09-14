Мои заказы

Из Дананга - в тихий и многоликий Хойан

Путешествие в Хойан подарит уникальные впечатления: от прогулок по старинным улочкам до создания китайских фонариков и дегустации вина
Групповая экскурсия в Хойан из Дананга предлагает уникальную возможность познакомиться с историей и культурой этого древнего города.

Участники смогут прогуляться по улочкам, где когда-то кипела торговля на Великом шёлковом пути, посетить
буддийский храм и японский квартал.

В программе также мастер-класс по созданию китайских фонариков и плавание на традиционных круглых лодках. В завершение экскурсии - дегустация домашнего вина, что станет отличным завершением насыщенного дня

5
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌍 Погружение в историю Великого шёлкового пути
  • 🏯 Посещение старинных храмов и японского квартала
  • 🎨 Участие в мастер-классе по созданию фонариков
  • 🚣‍♂️ Плавание на традиционных круглых лодках
  • 🍷 Дегустация уникального домашнего вина
Из Дананга - в тихий и многоликий Хойан© Наталья
Из Дананга - в тихий и многоликий Хойан© Наталья
Из Дананга - в тихий и многоликий Хойан© Наталья
Ближайшие даты:
13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя19
ноя20
ноя
Время начала: 08:00

Что можно увидеть

  • Японский мост
  • Буддийский храм
  • Музей Precious Heritage

Описание экскурсии

Что вас ожидает

8:00. Начнём с приятной поездки в комфортабельном авто — через побережье и зелёные окрестности.

9:00. Первая остановка — атмосферное кафе посреди рисовых полей. Здесь мы неспешно позавтракаем с видом на рисовые поля и познакомимся друг с другом.

9:50. Прогуляемся по одному из старейших буддийских храмов в Центральном Вьетнаме, куда редко заходят туристы. Здесь можно прочувствовать дух вьетнамского буддизма — спокойствие, простоту, уважение к природе.

10:30. Мы пройдём по японскому кварталу старого города через Японский мост — символ города. Проследуем в китайский зал собраний — великолепный пример китайской архитектуры. Посетим музей Precious Heritage с частной коллекцией фотографа Реана, посвящённой 54 этническим группам Вьетнама.

12:40. Побываем на мастер-классе по изготовлению китайского фонарика, где вы узнаете о происхождении этой традиции.

13:20. По желанию вы пообедаете в одном из местных ресторанов.

14:10. Мы отправимся в плавание на традиционных круглых лодках.

16:00. Вы вернётесь в Дананг с новыми впечатлениями.

На экскурсии мы расскажем:

  • О роли китайских диаспор и торговых союзов, о японских купцах и архитектурных следах их присутствия
  • Как из ремесленного города Хойан превратился в культурное сердце региона
  • Почему здесь до сих пор делают фонарики вручную

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на автомобилях Toyota с кондиционером, все входные билеты, мастер-класс, прогулка на лодках, дегустация
  • Дополнительные расходы (по желанию): обед в ресторане — в среднем $7–10 за чел.
  • В поездке могут участвовать дети от 10 лет, если они готовы к насыщенной культурной программе
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$80
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Дананге
Провели экскурсии для 103 туристов
Меня зовут Наталья. Я гид, влюблённый во Вьетнам: в его ароматы, ритмы, краски и удивительную душевность. Я — часть команды, где мы создаём не просто экскурсии, а атмосферные, чувственные путешествия,
в которых знакомство с культурой идёт через вкусы, прикосновения, запахи и живое общение. По основной профессии я гештальт-терапевт, и это помогает мне тонко чувствовать настроение группы, создавать безопасную и тёплую атмосферу, где можно быть собой, по-настоящему расслабиться и прочувствовать момент. Мы с командой приглашаем вас в путешествия, где важно не только увидеть, но и прожить, прочувствовать, открыть новое — в стране и в себе.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
А
Андрей
14 сен 2025
Спасибо день провёл супер 👍
Спасибо день провёл супер 👍
Я
Яна
7 сен 2025
Данная экскурсия, однозначно, входит в топ лучших. Организация шикарная. Нас забрали в положенное время, никуда не подгоняли, смогли полностью насладиться каждой локацией,которые были все очень разные и интересные. Мастер класс
отдельная любовь, домой привезли такое хорошее воспоминание в виде фонарика)
Рассказывали много интересного и отвечали на все наши вопросы (гид Ирина). Пообедать зашли в какое -то местное заведение, где было очень вкусно и очень дёшево
Экскурсию рекомендую!

Данная экскурсия, однозначно, входит в топ лучших. Организация шикарная. Нас забрали в положенное время, никуда не подгоняли, смогли полностью насладиться каждой локацией,которые были все очень разные и интересные. Мастер класс отдельная любовь, домой привезли такое хорошее воспоминание в виде фонарика)
Рассказывали много интересного и отвечали на все наши вопросы (гид Ирина). Пообедать зашли в какое -то местное заведение, где было очень вкусно и очень дёшево
Экскурсию рекомендую!
Е
Евгения
3 сен 2025
Нам очень понравилась данная экскурсия.
Александр все подробно рассказывал и показывал. Мы в полном восторге, стоит выбрать данную экскурсию, чтобы посмотреть места Хокан✨
Нам очень понравилась данная экскурсия.
Александр все подробно рассказывал и показывал. Мы в полном восторге, стоит выбрать данную экскурсию, чтобы посмотреть места Хокан✨
Н
Нина
14 авг 2025
Ну просто нет слов, как хороша эта команда! Работают с любовью и знанием к Данангу и с уважением и заботой о туристах. Спасибо вам огромное! Однозначно вы замечательные!
Команда по математике 🤌🏻
В
Владимир
14 авг 2025
Экскурсия проходила в составе группы школьников - российских участников международной Олимпиады по математике, в Дананге.
Отмечу высокий уровень знаний всех гидов и особенно гида Александра, его умение отвечать на вопросы туристов.
Интересно
было посмотреть производство шелка и ткани.
Сам Хойан заслуживает внимания, как исторический и культурный центр.
Проезд на байках в туристических пешеходных зонах надо запретить.
Попробовали напиток Мота - традиционный травяной чай. Не впечатлил.
Зато пельмени с креветками и огромные порции лапши были вкусными.
Понравился мастер-класс по изготовлению китайских фонариков.
Дети и особенно взрослые были в восторге.
Интересен был выбор расцветок фонариков участниками. Вероятно так можно определять настроение группы, по аналогии с цветовым тестом Люшера.
Прекрасно покатались на круглых вьетнамских лодках и повертелись в них.
Спасибо организаторам во главе с Натальей!
Экскурсия удалась!

Экскурсия проходила в составе группы школьников - российских участников международной Олимпиады по математике, в Дананге.
Отмечу высокий уровень знаний всех гидов и особенно гида Александра, его умение отвечать на вопросы туристов.
Интересно было посмотреть производство шелка и ткани.
Сам Хойан заслуживает внимания, как исторический и культурный центр.
Проезд на байках в туристических пешеходных зонах надо запретить.
Попробовали напиток Мота - традиционный травяной чай. Не впечатлил.
Зато пельмени с креветками и огромные порции лапши были вкусными.
Понравился мастер-класс по изготовлению китайских фонариков.
Дети и особенно взрослые были в восторге.
Интересен был выбор расцветок фонариков участниками. Вероятно так можно определять настроение группы, по аналогии с цветовым тестом Люшера.
Прекрасно покатались на круглых вьетнамских лодках и повертелись в них.
Спасибо организаторам во главе с Натальей!
Экскурсия удалась!
Pavel
Pavel
27 июл 2025
Спасибо! Это было чудесно!
На экскурсии встретил свою будущую жену:) спасибо большое за экскурсию!
Спасибо! Это было чудесно!
А
Андрей
20 июл 2025
Наш гид Александр достаточно подробно с интересной подачей рассказал про Хойан, заезжая в необычные места. Можно сделать кучу отличных фотографий, узнать много нового, с пользой провести время в хорошей компании. Автомобиль заехал в отель без задержек, привез назад также. Однозначно рекомендую данный Трип.

