Групповая экскурсия в Хойан из Дананга предлагает уникальную возможность познакомиться с историей и культурой этого древнего города.Участники смогут прогуляться по улочкам, где когда-то кипела торговля на Великом шёлковом пути, посетить

буддийский храм и японский квартал. В программе также мастер-класс по созданию китайских фонариков и плавание на традиционных круглых лодках. В завершение экскурсии - дегустация домашнего вина, что станет отличным завершением насыщенного дня

Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

8:00. Начнём с приятной поездки в комфортабельном авто — через побережье и зелёные окрестности.

9:00. Первая остановка — атмосферное кафе посреди рисовых полей. Здесь мы неспешно позавтракаем с видом на рисовые поля и познакомимся друг с другом.

9:50. Прогуляемся по одному из старейших буддийских храмов в Центральном Вьетнаме, куда редко заходят туристы. Здесь можно прочувствовать дух вьетнамского буддизма — спокойствие, простоту, уважение к природе.

10:30. Мы пройдём по японскому кварталу старого города через Японский мост — символ города. Проследуем в китайский зал собраний — великолепный пример китайской архитектуры. Посетим музей Precious Heritage с частной коллекцией фотографа Реана, посвящённой 54 этническим группам Вьетнама.

12:40. Побываем на мастер-классе по изготовлению китайского фонарика, где вы узнаете о происхождении этой традиции.

13:20. По желанию вы пообедаете в одном из местных ресторанов.

14:10. Мы отправимся в плавание на традиционных круглых лодках.

16:00. Вы вернётесь в Дананг с новыми впечатлениями.

На экскурсии мы расскажем:

О роли китайских диаспор и торговых союзов, о японских купцах и архитектурных следах их присутствия

Как из ремесленного города Хойан превратился в культурное сердце региона

Почему здесь до сих пор делают фонарики вручную

Организационные детали