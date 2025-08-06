Сейчас ноябрь — это идеальное время.

Лучшее время для посещения Ба На Хиллс и Золотого моста - с февраля по март и с ноября по декабрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, с минимальными осадками и приятной температурой. С апреля по май и в сентябре-октябре также можно насладиться поездкой, но стоит быть готовым к большему количеству туристов. В оставшиеся месяцы, особенно летом, возможно больше дождей, но при этом зелёные пейзажи и меньшее количество посетителей могут сделать поездку особенной.

Всего в 30 км от Дананга находится удивительное место - Ба На Хиллс.Здесь вы увидите знаменитый Золотой мост, поддерживаемый руками Бога, и прокатитесь по канатной дороге над тропическим лесом.Французская деревня

перенесет вас в Европу начала 20 века, а девять садов Ле Жардин Д’Амур удивят своей красотой. Не упустите шанс посетить «Фэнтези Парк» с более чем 90 аттракционами. Это незабываемое приключение для всей семьи

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

07:30–08:00. Начнём утро с поездки по канатной дороге Dream Stream — самой современной в Юго-Восточной Азии. Кабина поднимет вас над тропическим лесом: внизу — зелёные склоны и речные долины, вдали, на горизонте — Дананг.

После канатной дороги отправимся к 150-метровому Золотому мосту. Его поддерживают две массивные каменные руки, будто выросшие из горы. Это одно из самых фотогеничных мест во Вьетнаме, и не зря именно отсюда начинают большинство открыток с Ба На.

Прогулка по Ле Жардин Д’Амур — девяти ухоженным садам, каждый из которых оформлен в своей тематике. Здесь же — пагода Линь Унг с 27-метровой статуей Будды, сад Лок Уйен и павильон Куан Ам Как.

Французская деревня. Вы словно попадёте в Европу начала 20 века: узкие улочки, каменные фасады, соборы, колокольня и живая музыка. Здесь можно заглянуть в Храм надгробий, прогуляться по площади Дю Дом или просто посидеть с кофе на террасе.

В деревне вы сядете на поезд Лава. Из Солнечного королевства он отвезёт вас в другие зоны комплекса — к водопаду Гелиос, Вратам времени и в Лунное королевство.

«Фэнтези Парк» и более 90 бесплатных аттракционов: от Сказочного леса и Парка динозавров до Дома ужасов, Башни свободного падения, 5D и 4D-симуляторов. Подходит для всех возрастов.

Обед в формате «шведский стол»: вы попробуeте вьетнамскую и интернациональную кухню.

15:00 — вернётесь к канатной дороге и начнёте спуск, вновь ощущая контраст между прохладными вершинами холмов Ба На и жарой внизу.

17:00 — возвращение в отель.

Организационные детали

В стоимость включены: трансфер на комфортабельном авто Ford Transit, питьевая вода, билеты на канатную дорогу туда-обратно, обед формата «шведский стол», входные билеты

Рекомендуем поездку в будний день, чтобы избежать толп

Вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)