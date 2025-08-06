Ба На Хиллс и Золотой мост «Руки Бога» - из Дананга и Хойана
Отправляйтесь в удивительное путешествие на Ба На Хиллс, где вас ждут Золотой мост, французская деревня и множество развлечений для всей семьи
Всего в 30 км от Дананга находится удивительное место - Ба На Хиллс.
Здесь вы увидите знаменитый Золотой мост, поддерживаемый руками Бога, и прокатитесь по канатной дороге над тропическим лесом.
Французская деревня
перенесет вас в Европу начала 20 века, а девять садов Ле Жардин Д’Амур удивят своей красотой. Не упустите шанс посетить «Фэнтези Парк» с более чем 90 аттракционами. Это незабываемое приключение для всей семьи
6 причин купить эту экскурсию
🌉 Золотой мост с видом на горы
🚡 Канатная дорога над лесом
🌺 Сады Ле Жардин Д’Амур
🏰 Французская деревня
🎢 Более 90 аттракционов в «Фэнтези Парк»
🍽️ Обед в формате «шведский стол»
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Ба На Хиллс и Золотого моста - с февраля по март и с ноября по декабрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, с минимальными осадками и приятной температурой. С апреля по май и в сентябре-октябре также можно насладиться поездкой, но стоит быть готовым к большему количеству туристов. В оставшиеся месяцы, особенно летом, возможно больше дождей, но при этом зелёные пейзажи и меньшее количество посетителей могут сделать поездку особенной.
07:30–08:00. Начнём утро с поездки по канатной дороге Dream Stream — самой современной в Юго-Восточной Азии. Кабина поднимет вас над тропическим лесом: внизу — зелёные склоны и речные долины, вдали, на горизонте — Дананг.
После канатной дороги отправимся к 150-метровому Золотому мосту. Его поддерживают две массивные каменные руки, будто выросшие из горы. Это одно из самых фотогеничных мест во Вьетнаме, и не зря именно отсюда начинают большинство открыток с Ба На.
Прогулка по Ле Жардин Д’Амур — девяти ухоженным садам, каждый из которых оформлен в своей тематике. Здесь же — пагода Линь Унг с 27-метровой статуей Будды, сад Лок Уйен и павильон Куан Ам Как.
Французская деревня. Вы словно попадёте в Европу начала 20 века: узкие улочки, каменные фасады, соборы, колокольня и живая музыка. Здесь можно заглянуть в Храм надгробий, прогуляться по площади Дю Дом или просто посидеть с кофе на террасе.
В деревне вы сядете на поезд Лава. Из Солнечного королевства он отвезёт вас в другие зоны комплекса — к водопаду Гелиос, Вратам времени и в Лунное королевство.
«Фэнтези Парк» и более 90 бесплатных аттракционов: от Сказочного леса и Парка динозавров до Дома ужасов, Башни свободного падения, 5D и 4D-симуляторов. Подходит для всех возрастов.
Обед в формате «шведский стол»: вы попробуeте вьетнамскую и интернациональную кухню.
15:00 — вернётесь к канатной дороге и начнёте спуск, вновь ощущая контраст между прохладными вершинами холмов Ба На и жарой внизу.
17:00 — возвращение в отель.
Организационные детали
В стоимость включены: трансфер на комфортабельном авто Ford Transit, питьевая вода, билеты на канатную дорогу туда-обратно, обед формата «шведский стол», входные билеты
Рекомендуем поездку в будний день, чтобы избежать толп
Вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию)
Музей восковых фигур — 100 000 донгов за чел.
Винный погреб — от 100 000 до 300 000 донгов за чел.
Американские горки, игра «Скалолазание» или некоторые игры с призами — 100 000 донгов за чел. на 1 игру
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле в Хойане или Дананге
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Дананге
Провели экскурсии для 233 туристов
Я работал официантом, барменом и менеджером в общепите. Выступал с командой КВН и вёл мероприятия. Был автором, реквизитором и актёром. Теперь я в туризме! Знаком с процессом организации и проведения
экскурсий от и до. Говорю на трёх языках — русском, английском и китайском. В процессе изучения вьетнамского.
Люблю открывать что-то новое и делиться знаниями. Чувствую аудиторию и всегда подстраиваюсь под группу. Провожу экскурсии в весёлом, неформальном ключе.
Являюсь сотрудником и партнёром турфирмы в городе Ханой, Вьетнам. А также партнёром турфирм в Монголии, Шри-Ланке, Китае, Лаосе, Камбодже и на Байкале в России. Мы с партнёрами сделаем всё возможное, чтобы вы почувствовали поддержку и получили лучшие впечатления от вашей поездки.
Д
Дмитрий
6 авг 2025
Мы с огромным удовольствием побывали на двух экскурсиях с Сергеем — по Ханою и в Дананге на Золотом мосту. Обе экскурсии превзошли наши ожидания!
Экскурсия по Ханою была особенно впечатляющей —
Сергей сумел показать город с такой стороны, которую мы бы точно не увидели без него. История, культура, атмосфера – всё было подано живо, интересно и с душой.
Поездка в Дананг и к Золотому мосту также прошла на высшем уровне — комфортно, организованно и с отличной подачей материала.
Сергей — настоящий профессионал и увлечённый гид. Очень благодарны ему за эти незабываемые впечатления. Смело рекомендуем! Даже наш 9-летний сын слушал с интересом — а это редкость! Несмотря на жару, мы по-настоящему прочувствовали город и окунулись в аутентичную атмосферу Вьетнама.
Отдельное спасибо за отличные кафе: попробовали потрясающий кофе с солью, карамелью и кокосовым мороженым, и вкуснейшие натуральные соки и смузи. Это была не просто экскурсия, а тёплое и душевное общение. Очень рекомендуем! Сергей, отдельное огромное спасибо
Олеся
20 апр 2025
Экскурсия очень понравилась, у нас получилась на 2-х человек, что очень порадовало. Поехали на комфортабельный машине с гидом, который на всей протяженности маршрута рассказывала об истории Вьетнама. Было очень интересно. Сама экскурсия была очень запоминающей, особенно мостом "Руки Бога", красивым садом Любви. Большое спасибо.