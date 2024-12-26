10 часов

Комфортабельные трансферы и экскурсии по Данангу для всех, кто хочет удобно и быстро добраться до нужного места или познакомиться с городом

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«В зависимости от выбранного варианта трансфер доступен из аэропорта, из отеля в центре Дананга и отеля в центре Хойана»