1 час
Индивидуальная
до 12 чел.
Трансфер из аэропорта Дананга в Хойан на личном автомобиле и обратно
Начало: Аэропорт Дананга или город Хойан
«Услуга трансфера на частном автомобиле в Хойан из аэропорта предоставляет клиентам личное транспортное средство, без необходимости делиться им с кем-либо ещё»
Расписание: Ежедневно с 06:00 до 21:30 (время выезда).
Завтра в 08:00
27 дек в 06:00
от $14.30 за всё до 4 чел.
1 час
Индивидуальная
Частный трансфер в отель Дананга или город Хойан
Начало: Хойан
«Начните своё путешествие с самого удобного трансфера из международного аэропорта Дананга или вашего отеля в Хойане, мгновенного бронирования и подтверждения»
Расписание: Ежедневно с 00:00 до 23:00.
Завтра в 08:00
27 дек в 00:00
от $12.26 за человека
30 минут
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Дананга
Путешествуйте без забот с нашим индивидуальным трансфером в Дананге. Комфорт и безопасность по фиксированной цене
Начало: В аэропорту Дананга
«Оставшуюся сумму (после внесения предоплаты 22%) необходимо оплатить организатору не менее чем за 3 дня до даты забронированного трансфера переводом на русскую/казахскую/узбекскую карту»
Завтра в 00:00
27 дек в 00:00
$18 за всё до 3 чел.
10 часов
Индивидуальная
Трансферы и экскурсии по Данангу
Комфортабельные трансферы и экскурсии по Данангу для всех, кто хочет удобно и быстро добраться до нужного места или познакомиться с городом
Начало: Ваш отель в центре или аэропорт
«В зависимости от выбранного варианта трансфер доступен из аэропорта, из отеля в центре Дананга и отеля в центре Хойана»
Расписание: Ежедневно с 05:00 до 11:30.
Завтра в 07:00
27 дек в 05:00
от $6.94 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Данангу в категории «Трансфер»
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