Дананг и Хойан. Самое интересное за 1 день

Незабываемый день в центральном Вьетнаме - прогулка над облаками, лучшая еда в Азии и много другое
Это большое путешествие приведет вас к самым впечатляющим видам страны, поможет узнать историю Вьетнама и понять его суть.

В Дананге вы пройдете по Золотому мосту на горе, проедете по высочайшей канатной дороге мира и покатаетесь на аттракционах в азиатском Диснейленде. А в Хойане, застывшем во времени, поплаваете по каналам и оцените национальную кухню.
5
1 отзыв
Дананг и Хойан. Самое интересное за 1 день
Дананг и Хойан. Самое интересное за 1 день
Дананг и Хойан. Самое интересное за 1 день
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

День начнется с завтрака — вы попробуете самую вкусную в жизни лапшу, приготовленную по старинному вьетнамскому рецепту. У каждого «лапшичного дома» свой секрет, который передается через поколения и не раскрывается ни при каких обстоятельствах. Дальше — вперед, открывать Вьетнам!

Развлечения Дананга: город в облаках и местный Диснейленд

Мы отправимся в горы, во французскую деревню Ба На Хилл с домами и замками в средневековом стиле. Самая высокая канатная дорога в мире унесет нас на 1,5 км вверх, на встречу с богом, чьи руки держат Золотой мост — построенный в 2018 году, он стал новым брендом Вьетнама. По живописной дороге вернемся в Дананг, чтобы посетить парк развлечений Азия. У вас будет время повеселиться, покататься на аттракционах и посмотреть на город с колеса обозрения.

Прогулка и ужин в самобытном древнем Хойане

Это азиатская Венеция, город фонариков и старинных лодок, кулинарных курсов и национальной музыки. Каждый дом здесь — история, искусство и памятник архитектуры. Вы узнаете, как смешение культур и традиций породило город-феномен Хойан. Услышите о доколониальной архитектуре, правилах национальной поэтической игры и особенностях непростого, но интересного вьетнамского языка.

После я предлагаю поужинать в ресторане с видом на реку. Наслаждаясь традиционными блюдами, вы поймете, почему повара со всего мира приезжают в Хойан постигать тайны азиатских рецептов.

История, культура и жизнь Вьетнама

Путешествие наполнят увлекательные и понятные рассказы о стране. Мы поговорим о традициях древних племен, формировании Вьетнамского государства и экономике страны, о войне и мире, о менталитете вьетнамцев и малых народностях. А еще я расскажу, почему Вьетнам неправильно считать бедной страной и дам полезные советы по тому, как её «приручить»!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте

Дополнительные расходы

— входные билеты: Ba Na Hills (около 32$ с человека) и Азия Парк (около 7$ с человека)
— питание (около 15$ на человека)

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Дананге или на автобусной станции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Л
1 апр 2024
С первых минут было ясно, что Дима любит место, где живет. Он с жаром рассказывает о культуре, обычаях, кухне, природе страны. И надо сказать, я полностью проникся такими же чувствами
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к новому для меня городу Да Нонг. Ни когда не слышал это название до поездки, но после нескольких дней там, совершенно не хотел уезжать. Во многом это было благодаря Диминым рассказам и советам.
Очень рекомендую взять эту экскурсию, если доведется поехать во Вьетнам

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