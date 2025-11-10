Мои заказы

Хойан: мастер-класс резьбы по дереву с местным мастером

Погрузитесь в искусство резьбы по дереву в Хойане и создайте уникальную рамку под руководством опытного мастера. Заберите своё творение домой
Участники мастер-класса в Хойане смогут освоить навыки резьбы по дереву, создавая персонализированную рамку. Под руководством опытного мастера, гости научатся использовать долото и воплощать в жизнь свои идеи. Посещение музея с деревянными шедеврами и прогулка по саду с экспонатами добавят вдохновения. Участники увидят уникальные резные работы по мотивам аниме и Marvel. В конце занятия каждый заберёт своё произведение домой

5 причин купить этот мастер-класс

  • 🎨 Освоение навыков резьбы по дереву
  • 🖼️ Создание уникальной рамки
  • 🏛️ Посещение музея деревянных шедевров
  • 🌿 Прогулка по саду с экспонатами
  • 👨‍🏫 Обучение у опытного мастера
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 09:00, 14:00

Что можно увидеть

  • Музей деревянных шедевров
  • Сад с деревянными экспонатами

Описание мастер-класса

Что вас ждёт? Раскройте свой творческий потенциал и освойте новый навык на занятии резьбой по дереву в небольшой мирной деревне Го Ной, примерно в 15-ти километрах от города Хойана. Опытный вьетнамский мастер поможет вам научиться использовать долото для вырезания художественной рамы из куска дерева. Он умело подскажет вам, как сделать цветы, животных и другие формы. Наши резчики по дереву известны во всём мире своими сложными необычными творениями из дерева. Вы сможете увидеть удивительные произведения искусства, которые они создали, и погрузиться в арт-пространство с традиционным деревянным искусством: цветы, животные, Будда, Бог и многое другое! Вас поразит музей с нашей огромной коллекцией экспонатов из дерева. Вы освоите навыки резьбы по дереву, которыми сможете похвастаться дома, а в конце занятия заберёте с собой готовую работу в качестве сувенира. Важная информация:
  • Экскурсия не подойдёт для детей до 6-ти лет.
  • На мастер-классе запрещено употреблять алкоголь.

Ежедневно в 09:00 и в 14:00.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги англоговорящего мастера
  • Материалы и инструменты для мастер-класса
  • Приветственный напиток: кофе, чай или вода
  • Сертификат о прохождении мастер-класса
  • Готовое изделие из дерева
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
R6XP+WJC Điện Bàn, Куангнам, Вьетнам
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00 и в 14:00.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Экскурсия не подойдёт для детей до 6-ти лет
  • На мастер-классе запрещено употреблять алкоголь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

