Участники мастер-класса в Хойане смогут освоить навыки резьбы по дереву, создавая персонализированную рамку. Под руководством опытного мастера, гости научатся использовать долото и воплощать в жизнь свои идеи. Посещение музея с деревянными шедеврами и прогулка по саду с экспонатами добавят вдохновения. Участники увидят уникальные резные работы по мотивам аниме и Marvel. В конце занятия каждый заберёт своё произведение домой
5 причин купить этот мастер-класс
- 🎨 Освоение навыков резьбы по дереву
- 🖼️ Создание уникальной рамки
- 🏛️ Посещение музея деревянных шедевров
- 🌿 Прогулка по саду с экспонатами
- 👨🏫 Обучение у опытного мастера
Что можно увидеть
- Музей деревянных шедевров
- Сад с деревянными экспонатами
Описание мастер-классаЧто вас ждёт? Раскройте свой творческий потенциал и освойте новый навык на занятии резьбой по дереву в небольшой мирной деревне Го Ной, примерно в 15-ти километрах от города Хойана. Опытный вьетнамский мастер поможет вам научиться использовать долото для вырезания художественной рамы из куска дерева. Он умело подскажет вам, как сделать цветы, животных и другие формы. Наши резчики по дереву известны во всём мире своими сложными необычными творениями из дерева. Вы сможете увидеть удивительные произведения искусства, которые они создали, и погрузиться в арт-пространство с традиционным деревянным искусством: цветы, животные, Будда, Бог и многое другое! Вас поразит музей с нашей огромной коллекцией экспонатов из дерева. Вы освоите навыки резьбы по дереву, которыми сможете похвастаться дома, а в конце занятия заберёте с собой готовую работу в качестве сувенира. Важная информация:
- Экскурсия не подойдёт для детей до 6-ти лет.
- На мастер-классе запрещено употреблять алкоголь.
Ежедневно в 09:00 и в 14:00.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги англоговорящего мастера
- Материалы и инструменты для мастер-класса
- Приветственный напиток: кофе, чай или вода
- Сертификат о прохождении мастер-класса
- Готовое изделие из дерева
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
R6XP+WJC Điện Bàn, Куангнам, Вьетнам
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00 и в 14:00.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Экскурсия не подойдёт для детей до 6-ти лет
- На мастер-классе запрещено употреблять алкоголь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Дананга
-
25%
Индивидуальная
до 15 чел.
Из Дананга в Хойан - лучшее за 1 день (всё включено)
Главные места вьетнамской Венеции, катание на лодке и мастер-класс по созданию китайских фонариков
Начало: У вашего отеля
Завтра в 12:00
11 ноя в 12:00
от $180
$240 за всё до 15 чел.
Групповая
до 15 чел.
Из Дананга - в тихий и многоликий Хойан
Путешествие в Хойан подарит уникальные впечатления: от прогулок по старинным улочкам до создания китайских фонариков и дегустации вина
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
$80 за человека
Фотопрогулка
до 10 чел.
Хойан: фотосессия и экскурсия
Откройте для себя красоту Хойана с профессиональным фотографом. Уникальные снимки на фоне исторических мест и живописных рек ждут вас
Начало: Ваш отель в Дананге
Расписание: Ежедневно в 07:00, 09:00, 15:00, 17:00.
11 ноя в 06:45
12 ноя в 06:45
$46.60 за всё до 10 чел.