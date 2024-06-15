Из Дананга в Хойан в мини-группе (всё включено)

Главные места вьетнамской Венеции, катание на лодке и мастер-класс по созданию китайских фонариков
Приглашаю на экскурсию по одному из самых красочных городов Вьетнама. Вы погуляете по его старинным улицам с жёлтыми домами и полюбуетесь живописными каналами.

Посетите два храма и местную художественную галерею, прокатитесь на круглых бамбуковых лодочках и продегустируете лотосовый чай. А ещё сделаете своими руками китайский складной фонарик!
Из Дананга в Хойан в мини-группе (всё включено)
Из Дананга в Хойан в мини-группе (всё включено)
Из Дананга в Хойан в мини-группе (всё включено)
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Буддийский храм «Прекрасный камень». Вы посетите большой и красивый храм с великолепным садом. Увидите реалистичную восковую статую монаха Минь Дан Квана — одной из самых мистических и впечатляющих фигур во вьетнамской истории буддизма.

Храм секты Каодай. Это сердце новой вьетнамской религии, набравшей обороты в начале XX века. Она представляет собой смесь буддизма, католицизма, конфуцианства и даосизма. Все они отражаются в красочном убранстве храма.

Японский крытый мост. Вы оцените символ Хойана и важный национальный памятник страны. Именно он изображён на купюре номиналом 20 тысяч вьетнамских донгов.

Дегустация лотосового чая. Это чудесный освежающий напиток, в составе которого лемонграсс, имбирь, корица, жимолость, сок лайма и лотосовый чай. Если вы его не пробовали — значит, вы не были Хойане.

Художественная галерея. Её основал французский фотограф Реан. Он изучает культуру улыбки во всём мире. Вы увидите экспозицию, посвящённую улыбкам жителей Вьетнама.

Ворота Пагоды Ба Му. Я покажу вам необычные тройные ворота, у которых местные жители поклоняются богам-покровителям новорождённых детей.

Прогулка на лодочках в Кокосовой деревне. Вас ждёт 50-минутная прогулка на круглых бамбуковых лодках. Вы полюбуетесь местными пейзажами и понаблюдаете за буднями рыбаков.

Мастер-класс по созданию китайских фонариков. Вы сделаете своими руками китайский складной фонарик, который увезёте с собой в качестве сувенира. Мастер-класс проходит в старинном доме, построенном китайским мандарином.

Организационные детали

  • Время в пути из Дананга в Хойан — 30 минут в одну сторону
  • В зависимости от количества людей экскурсия проходит на легковом авто Mitsubishi или минивэне Ford Transit
  • В стоимость экскурсии всё включено: трансфер, мастер-класс, катание на лодочках, обед в кафе, дегустация лотосового чая, все входные билеты
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

в субботу и воскресенье в 10:00

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Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€75
Дети 10-15 лет€37
Дети до 9 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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