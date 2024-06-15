Приглашаю на экскурсию по одному из самых красочных городов Вьетнама. Вы погуляете по его старинным улицам с жёлтыми домами и полюбуетесь живописными каналами. Посетите два храма и местную художественную галерею, прокатитесь на круглых бамбуковых лодочках и продегустируете лотосовый чай. А ещё сделаете своими руками китайский складной фонарик!

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Буддийский храм «Прекрасный камень». Вы посетите большой и красивый храм с великолепным садом. Увидите реалистичную восковую статую монаха Минь Дан Квана — одной из самых мистических и впечатляющих фигур во вьетнамской истории буддизма.

Храм секты Каодай. Это сердце новой вьетнамской религии, набравшей обороты в начале XX века. Она представляет собой смесь буддизма, католицизма, конфуцианства и даосизма. Все они отражаются в красочном убранстве храма.

Японский крытый мост. Вы оцените символ Хойана и важный национальный памятник страны. Именно он изображён на купюре номиналом 20 тысяч вьетнамских донгов.

Дегустация лотосового чая. Это чудесный освежающий напиток, в составе которого лемонграсс, имбирь, корица, жимолость, сок лайма и лотосовый чай. Если вы его не пробовали — значит, вы не были Хойане.

Художественная галерея. Её основал французский фотограф Реан. Он изучает культуру улыбки во всём мире. Вы увидите экспозицию, посвящённую улыбкам жителей Вьетнама.

Ворота Пагоды Ба Му. Я покажу вам необычные тройные ворота, у которых местные жители поклоняются богам-покровителям новорождённых детей.

Прогулка на лодочках в Кокосовой деревне. Вас ждёт 50-минутная прогулка на круглых бамбуковых лодках. Вы полюбуетесь местными пейзажами и понаблюдаете за буднями рыбаков.

Мастер-класс по созданию китайских фонариков. Вы сделаете своими руками китайский складной фонарик, который увезёте с собой в качестве сувенира. Мастер-класс проходит в старинном доме, построенном китайским мандарином.

Организационные детали