Вьетнамская Венеция, город Тысячи фонариков — все образные имена Хойана весьма романтичны. Гулять по его колоритным улочкам и мостам можно бесконечно.
Но нам предстоит насыщенный день! Мы прокатимся вдоль рисовых полей на велосипедах, поплаваем на круглой лодке по кокосовому лесу, сходим на местный рынок за лапшой. А вечером запустим на воде волшебные фонарики.
Но нам предстоит насыщенный день! Мы прокатимся вдоль рисовых полей на велосипедах, поплаваем на круглой лодке по кокосовому лесу, сходим на местный рынок за лапшой. А вечером запустим на воде волшебные фонарики.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- На велосипедной прогулке мы осмотрим окрестности Хойана и проедемся вдоль живописных рисовых полей.
- Прогуляемся по крытому Японскому мосту — ключевой достопримечательности города. Когда-то мост соединял японские и китайские кварталы, а сегодня он — символ Хойана, изображённый на купюре номиналом 20 000 вьетнамских донгов.
- Посетим центральный рынок Cho Hoi An, где вы сможете найти необычные сувениры и попробовать местный стритфуд, в том числе знаменитую лапшу Cau Lau.
- Прокатимся на круглой лодочке по водным разливам кокосового леса Камтхань. Закончим путешествие прогулкой по каналам и запуском фонариков.
- Я открою вам историю Хойана, который по факту является музеем под открытым небом. Познакомлю с традициями местных жителей и вьетнамцев в целом. Расскажу легенды, которые идеально дополнят романтичную атмосферу города на воде.
Организационные детали
- В стоимость входят: трансфер из Дананга на комфортабельном микроавтобусе, аренда велосипедов, услуги гида.
- Экскурсия возможна с детьми, если родители повезут их на специальном сиденье велосипеда.
- Физподготовка обычная — никаких тяжёлых подъёмов на велопрогулке не предполагается.
Дополнительные расходы
- Прогулка на круглой лодочке — 10$ за человека.
- Входной билет в старую часть города — 5$ за человека.
- Обед в кафе (по желанию) — около 20$ за человека.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в Дананге
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Elena — ваш гид в Дананге
Привет! Меня зовут Елена, у меня многолетний опыт работы с людьми и организации экскурсий в Индии и Вьетнаме. Я увлекаюсь бегом, йогой, историей, искусством, философией и, конечно, жизнью во всех её красках и проявлениях. Знаю, как получить яркие эмоции, воспоминания и гастрономические впечатления. Вот уже более семи лет живу в Дананге — с радостью открою его для вас!Задать вопрос
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