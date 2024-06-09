Хойан - вьетнамская Венеция

Получить тысячу невероятных впечатлений в городе Тысячи фонариков
Вьетнамская Венеция, город Тысячи фонариков — все образные имена Хойана весьма романтичны. Гулять по его колоритным улочкам и мостам можно бесконечно.

Но нам предстоит насыщенный день! Мы прокатимся вдоль рисовых полей на велосипедах, поплаваем на круглой лодке по кокосовому лесу, сходим на местный рынок за лапшой. А вечером запустим на воде волшебные фонарики.
Хойан - вьетнамская Венеция
Хойан - вьетнамская Венеция
Хойан - вьетнамская Венеция
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • На велосипедной прогулке мы осмотрим окрестности Хойана и проедемся вдоль живописных рисовых полей.
  • Прогуляемся по крытому Японскому мосту — ключевой достопримечательности города. Когда-то мост соединял японские и китайские кварталы, а сегодня он — символ Хойана, изображённый на купюре номиналом 20 000 вьетнамских донгов.
  • Посетим центральный рынок Cho Hoi An, где вы сможете найти необычные сувениры и попробовать местный стритфуд, в том числе знаменитую лапшу Cau Lau.
  • Прокатимся на круглой лодочке по водным разливам кокосового леса Камтхань. Закончим путешествие прогулкой по каналам и запуском фонариков.
  • Я открою вам историю Хойана, который по факту является музеем под открытым небом. Познакомлю с традициями местных жителей и вьетнамцев в целом. Расскажу легенды, которые идеально дополнят романтичную атмосферу города на воде.

Организационные детали

  • В стоимость входят: трансфер из Дананга на комфортабельном микроавтобусе, аренда велосипедов, услуги гида.
  • Экскурсия возможна с детьми, если родители повезут их на специальном сиденье велосипеда.
  • Физподготовка обычная — никаких тяжёлых подъёмов на велопрогулке не предполагается.

Дополнительные расходы

  • Прогулка на круглой лодочке — 10$ за человека.
  • Входной билет в старую часть города — 5$ за человека.
  • Обед в кафе (по желанию) — около 20$ за человека.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Дананге
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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