скидка
5%
7 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Из Дананга в Хойан в мини-группе (всё включено)
Погуляйте по старинным улицам Хойана, посетите храмы и художественную галерею, прокатитесь на бамбуковых лодках и сделайте китайский фонарик своими руками
Начало: У вашего отеля
21 дек в 11:00
22 дек в 11:00
195$186 за человека
3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Хойан: мастер-класс резьбы по дереву с местным мастером
Начало: R6XP+WJC Điện Bàn, Куангнам, Вьетнам
Расписание: Ежедневно в 09:00 и в 14:00.
Завтра в 14:00
21 дек в 09:00
$33.38 за человека
2.5 часа
Групповая
Дананг: мастер-класс по готовке традиционных блюд и фо с местными
Начало: X6RW+4H5 Ngũ Hành Sơn, Да Нанг, Вьетнам
Расписание: Ежедневно в 10:00, 15:00, 18:30.
Завтра в 15:00
21 дек в 10:00
$31.45 за человека
4 часа
Групповая
Расписание: Ежедневно в 08:00, 12:00, 16:00.
Завтра в 12:00
21 дек в 08:00
$39.93 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- EElizaveta4 ноября 2024Бронировали экскурсию примерно в середине октября. Нам очень повезло с погодой в этот день. Было невероятно солнечно и хорошо, хотя
- ВВалерий24 октября 2024Мы посетили Хойан с Натальей, и это было удивительное путешествие! Хойан — это волшебный город со своей уникальной атмосферой, и
- ДДмитрий26 августа 2024Экскурсия была интересная и разносторонняя. И храмы разного плана, и музей, и по торговым местам погуляли, и катались на лодочках.
Ответы на вопросы от путешественников по Данангу в категории «Мастер-классы»
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