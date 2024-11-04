Интересные программы мастер-классы Дананга

Найдено 4 экскурсии в категории «Мастер-классы» в Дананге на русском языке, цены от $31, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Из Дананга в Хойан (всё включено)
На машине
скидка
5%
11 отзывов
7 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Из Дананга в Хойан в мини-группе (всё включено)
Погуляйте по старинным улицам Хойана, посетите храмы и художественную галерею, прокатитесь на бамбуковых лодках и сделайте китайский фонарик своими руками
Начало: У вашего отеля
21 дек в 11:00
22 дек в 11:00
195$186 за человека
Хойан: мастер-класс резьбы по дереву с местным мастером
3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Хойан: мастер-класс резьбы по дереву с местным мастером
Начало: R6XP+WJC Điện Bàn, Куангнам, Вьетнам
Расписание: Ежедневно в 09:00 и в 14:00.
Завтра в 14:00
21 дек в 09:00
$33.38 за человека
Дананг: мастер-класс по готовке традиционных блюд и фо с местными
2.5 часа
Групповая
Дананг: мастер-класс по готовке традиционных блюд и фо с местными
Начало: X6RW+4H5 Ngũ Hành Sơn, Да Нанг, Вьетнам
Расписание: Ежедневно в 10:00, 15:00, 18:30.
Завтра в 15:00
21 дек в 10:00
$31.45 за человека
Мастер-класс по приготовлению пяти знаменитых блюд и поездка на рынок
4 часа
Групповая
Мастер-класс по приготовлению пяти знаменитых блюд и поездка на рынок
Расписание: Ежедневно в 08:00, 12:00, 16:00.
Завтра в 12:00
21 дек в 08:00
$39.93 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Elizaveta
    4 ноября 2024
    Из Дананга в Хойан (всё включено)
    Бронировали экскурсию примерно в середине октября. Нам очень повезло с погодой в этот день. Было невероятно солнечно и хорошо, хотя
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    был сезон дождей. Наталья и Александр невероятно крутые. Все было интересно организовано и продуманно до мелочей, и при этом очень насыщенно. Фонарики, кораблики, храмы, музей и местная кухня и все в одной экскурсии. Разве что вечерних корабликов не хватало, но за этим мы как-нибудь вернемся в другой раз. Спасибо огромное за экскурсию. Вы просто чудо. А Наталья просто прелесть, отвечала на все наши вопросы и почему.

  • В
    Валерий
    24 октября 2024
    Из Дананга в Хойан (всё включено)
    Мы посетили Хойан с Натальей, и это было удивительное путешествие! Хойан — это волшебный город со своей уникальной атмосферой, и
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    мы смогли увидеть его с самых лучших сторон. Мы побывали в магазинах, где делают серебро и шелк, прошлись через местные рынки, попробовали свои силы в изготовлении китайских фонариков и посетили храмы и музей, и даже покатались в корзинах по реке. Это путешествие оставило нам множество прекрасных воспоминаний.

  • Д
    Дмитрий
    26 августа 2024
    Из Дананга в Хойан (всё включено)
    Экскурсия была интересная и разносторонняя. И храмы разного плана, и музей, и по торговым местам погуляли, и катались на лодочках.
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    Место питания тоже выбрано хорошо. Кроме того, в каждой локации мы получали исчерпыващую информацию. Можно задавать любые вопросы. В том числе не только по Хойану. Единственное - мы ехали в машине, а гиды ехали отдельно на мопедах. Поэтому вопросы можно задавать только когда гуляли, а не когда ехали.

Ответы на вопросы от путешественников по Данангу в категории «Мастер-классы»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Из Дананга в Хойан (всё включено)
  2. Хойан: мастер-класс резьбы по дереву с местным мастером
  3. Дананг: мастер-класс по готовке традиционных блюд и фо с местными
  4. Мастер-класс по приготовлению пяти знаменитых блюд и поездка на рынок
Сколько стоит экскурсия по Данангу в декабре 2024
Сейчас в Дананге в категории "Мастер-классы" можно забронировать 4 экскурсии от 31 до 186 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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