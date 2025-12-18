История вашего путешествия: фотосессии в Хойане и Дананге

Когда: Утренние съёмки проходят примерно с 6:00 до 8:00 — это идеальное время для прогулки по спокойным улицам Хойана или у моря, пока нет жары и людей. Вечерние съёмки — с 15:30 до 17:30, когда мягкий закатный свет создаёт особенно атмосферные кадры на пляжах, у пальмовых зарослей или на рисовых полях. Время съёмки может немного меняться в зависимости от сезона и погоды. Советую планировать фотосессию в начале вашей поездки, чтобы при необходимости можно было перенести дату из-за погоды.

Экскурсия длится около 1 часа

Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала