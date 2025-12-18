История вашего путешествия: фотосессии в Хойане и Дананге

Описание фото-прогулкиПриглашаю вас на тёплую и атмосферную фотопрогулку в самых живописных уголках Хойана и Дананга. Вместе мы создадим фотографии, которые сохранят эмоции, атмосферу и красоту вашего путешествия во Вьетнаме. Мы выберем одну локацию: Старый город Хойана с его уютными улочками и фонариками, рисовые поля, пальмовые заросли или просторные пляжи с мягким светом заката. В зависимости от ваших пожеланий и сезона можно сделать акцент на городской прогулке, природе или морском настроении. Съёмка проходит в комфортной и непринуждённой атмосфере. Даже если вы впервые перед камерой, я помогу с позами, подскажу, как встать и двигаться, чтобы кадры выглядели естественно и живо. Мы будем фотографироваться в «золотой час» — утром или на закате, когда свет особенно мягкий и тёплый. Фотопрогулка подойдёт парам, семьям, подругам. Дети любого возраста могут участвовать в съёмке — у меня большой опыт работы с детьми, и я умею превращать процесс в игру, чтобы им было интересно и весело. Перед съёмкой я помогу подобрать локации, время и одежду, подходящие под стиль фотографий. Если вы мечтали о фото на фоне старинных улиц, у рисовых полей или на берегу моря — мы выберем идеальный вариант для вас. Это не просто фотосессия, а целое маленькое приключение, где вы сможете насладиться атмосферой Вьетнама, почувствовать себя героями красивого фильма и уехать с фотографиями, которые будут напоминать о солнечных (или немного дождливых) днях в Хойане и Дананге.
Утренние съёмки проходят примерно с 6:00 до 8:00 — это идеальное время для прогулки по спокойным улицам Хойана или у моря, пока нет жары и людей. Вечерние съёмки — с 15:30 до 17:30, когда мягкий закатный свет создаёт особенно атмосферные кадры на пляжах, у пальмовых зарослей или на рисовых полях. Время съёмки может немного меняться в зависимости от сезона и погоды. Советую планировать фотосессию в начале вашей поездки, чтобы при необходимости можно было перенести дату из-за погоды.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- В зависимости от выбранной локации фотосессия может пройти:
- В Хойане:
- Старый город Хойана - узкие улочки с яркими фонариками, старинные здания, японский крытый мост, атмосферные кафе и набережная реки Тху Бон
- Рисовые поля и пальмовые заросли - зелёные пейзажи, аутентичные домики и спокойная атмосфера вьетнамской деревни
- Пляж Cua Dai - песчаное побережье с мягким закатом и легким морским бризом
- В Дананге:
- Пляжи My Khe, Pham Van Dong или Non Nuoc - широкие пляж с бирюзовым морем, золотым песком и пальмами
- Пагода Linh Ứng (Chùa Linh Ứng) - величественный храмовый комплекс на холме Сон Тра с гигантской статуей Богини Милосердия, видом на море и спокойной атмосферой
- Вы можете выбрать одну локацию в зависимости от ваших пожеланий и образа, который хотите создать. Я помогу подобрать лучший вариант по свету и атмосфере, чтобы фотографии получились живыми и наполненными эмоциями
Что включено
- Предварительная консультация - помогу выбрать локацию, время съёмки и подобрать одежду
- 1 час фотосессии в выбранной локации (Хойан или Дананг)
- Помощь с позированием на съёмке, рекомендации по естественным позам
- Все исходники (в течение 2-3 дней)
- 20 лучших фотографий в профессиональной ретуши и цветокоррекции (в течение 10 дней)
- Организация и сопровождение во время съёмки
Что не входит в цену
- Кофе или напитки в кафе, если съёмка проходит там
- Входные билеты на платные локации (например, дневной доступ в резорты с бассейнами)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Утренние съёмки проходят примерно с 6:00 до 8:00 — это идеальное время для прогулки по спокойным улицам Хойана или у моря, пока нет жары и людей. Вечерние съёмки — с 15:30 до 17:30, когда мягкий закатный свет создаёт особенно атмосферные кадры на пляжах, у пальмовых зарослей или на рисовых полях. Время съёмки может немного меняться в зависимости от сезона и погоды. Советую планировать фотосессию в начале вашей поездки, чтобы при необходимости можно было перенести дату из-за погоды.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
