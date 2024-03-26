Дананг и Мраморные горы за 1 день

Посетить визитные карточки города и погулять по Мраморным горам на автопешеходной экскурcии
Дананг — один из главных городов Центрального Вьетнама, сочетающий древние храмы и небоскрёбы, горы и море.

Я покажу вам его главные достопримечательности: мост Дракона, статую Леди Будды и смотровую площадку на горе Сонтра.

А также мы съездим к фантастическим Мраморным горам — живописным холмам с пагодами и пещерами, где хранятся буддийские святыни.
5
1 отзыв
Дананг и Мраморные горы за 1 день
Дананг и Мраморные горы за 1 день
Дананг и Мраморные горы за 1 день
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Смотровая площадка на горе Сонтра. Вы увидите Дананг во всей красе и оцените грандиозную статую Леди Будды. Если повезёт, встретите редких птиц и краснощёких обезьян.

Мост Дракона. Вы пройдёте по арочному мосту через реку Хан, спроектированному американским архитектурным бюро, и раскроете его главную тайну.

Мраморные горы. Одна из самых знаменитых достопримечательностей Центрального Вьетнама. Вы погуляете по живописным холмам, на которых расположено множество древних пещер и буддийских храмов. Посетите самые интересные их них и полюбуетесь шикарными видами.

Вьетнамский рынок (по желанию). Это место, где можно купить абсолютно всё! Я покажу аутентичные товары и помогу разобраться с ценами.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе. Транспорт включён в стоимость.
  • Билеты на Мраморные горы не включены в стоимость — около 100 тысяч донгов с человека (с подъёмом и спуском на лифте)
  • По желанию мы можем позавтракать супом фо и зайти в кофейню. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
26 мар 2024
Мы сегодня были на потрясающей экскурсии. Лена превосходный гид, просто кладезь информации и очень приятный в общении человек. Показала ооочень интересные места и ещё интереснее рассказала. Если будете в Дананге очень её советуем. Не пожалеете

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