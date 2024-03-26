Дананг — один из главных городов Центрального Вьетнама, сочетающий древние храмы и небоскрёбы, горы и море. Я покажу вам его главные достопримечательности: мост Дракона, статую Леди Будды и смотровую площадку на горе Сонтра. А также мы съездим к фантастическим Мраморным горам — живописным холмам с пагодами и пещерами, где хранятся буддийские святыни.

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за 1-2 человека или €150 за человека, если вас больше

от €300 за 1-2 человека или €150 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Смотровая площадка на горе Сонтра. Вы увидите Дананг во всей красе и оцените грандиозную статую Леди Будды. Если повезёт, встретите редких птиц и краснощёких обезьян.

Мост Дракона. Вы пройдёте по арочному мосту через реку Хан, спроектированному американским архитектурным бюро, и раскроете его главную тайну.

Мраморные горы. Одна из самых знаменитых достопримечательностей Центрального Вьетнама. Вы погуляете по живописным холмам, на которых расположено множество древних пещер и буддийских храмов. Посетите самые интересные их них и полюбуетесь шикарными видами.

Вьетнамский рынок (по желанию). Это место, где можно купить абсолютно всё! Я покажу аутентичные товары и помогу разобраться с ценами.

Организационные детали