Дананг — один из главных городов Центрального Вьетнама, сочетающий древние храмы и небоскрёбы, горы и море.
Я покажу вам его главные достопримечательности: мост Дракона, статую Леди Будды и смотровую площадку на горе Сонтра.
А также мы съездим к фантастическим Мраморным горам — живописным холмам с пагодами и пещерами, где хранятся буддийские святыни.
Я покажу вам его главные достопримечательности: мост Дракона, статую Леди Будды и смотровую площадку на горе Сонтра.
А также мы съездим к фантастическим Мраморным горам — живописным холмам с пагодами и пещерами, где хранятся буддийские святыни.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Смотровая площадка на горе Сонтра. Вы увидите Дананг во всей красе и оцените грандиозную статую Леди Будды. Если повезёт, встретите редких птиц и краснощёких обезьян.
Мост Дракона. Вы пройдёте по арочному мосту через реку Хан, спроектированному американским архитектурным бюро, и раскроете его главную тайну.
Мраморные горы. Одна из самых знаменитых достопримечательностей Центрального Вьетнама. Вы погуляете по живописным холмам, на которых расположено множество древних пещер и буддийских храмов. Посетите самые интересные их них и полюбуетесь шикарными видами.
Вьетнамский рынок (по желанию). Это место, где можно купить абсолютно всё! Я покажу аутентичные товары и помогу разобраться с ценами.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе. Транспорт включён в стоимость.
- Билеты на Мраморные горы не включены в стоимость — около 100 тысяч донгов с человека (с подъёмом и спуском на лифте)
- По желанию мы можем позавтракать супом фо и зайти в кофейню. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Elena — ваш гид в Дананге
Привет! Меня зовут Елена, у меня многолетний опыт работы с людьми и организации экскурсий в Индии и Вьетнаме. Я увлекаюсь бегом, йогой, историей, искусством, философией и, конечно, жизнью во всех её красках и проявлениях. Знаю, как получить яркие эмоции, воспоминания и гастрономические впечатления. Вот уже более семи лет живу в Дананге — с радостью открою его для вас!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
26 мар 2024
Мы сегодня были на потрясающей экскурсии. Лена превосходный гид, просто кладезь информации и очень приятный в общении человек. Показала ооочень интересные места и ещё интереснее рассказала. Если будете в Дананге очень её советуем. Не пожалеете
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дананга
Похожие экскурсии из Дананга
Индивидуальная
12 часов
Мото-приключение в Дананге
За один день изучить все грани города и погрузиться в самобытную культуру Вьетнама
Начало: У центра аренды мото-техники
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
от €400 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Дананг и Хойан. Самое интересное за 1 день
Незабываемый день в центральном Вьетнаме - прогулка над облаками, лучшая еда в Азии и много другое
Начало: У вашего отеля в Дананге или на автобусной станции
Завтра в 06:00
11 июня в 06:00
от €400 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
Фуд-тур по самобытному Данангу
Взглянуть изнутри на быт вьетнамцев и оценить местную кухню в аутентичных местах города
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от €200 за всё до 10 чел.