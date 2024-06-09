Зову вас в уникальное гастрономическое путешествие, где не будет места мясу.
Вас ждут исключительно веганские заведения — от уютных семейных кафе до небольших локалок при храмах. Мы посетим нетуристический рынок: обсудим съедобные травы, местные фрукты и овощи. Оценим дуриан и веганскую версию Фо. А ещё поговорим о буддизме у стоп Леди Будды в культовом храме на горе Сон Тра.
Вас ждут исключительно веганские заведения — от уютных семейных кафе до небольших локалок при храмах. Мы посетим нетуристический рынок: обсудим съедобные травы, местные фрукты и овощи. Оценим дуриан и веганскую версию Фо. А ещё поговорим о буддизме у стоп Леди Будды в культовом храме на горе Сон Тра.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Начнём наше приключение с завтрака! А именно — с тарелочки Фо в веганской версии. Его предлагают в одном секретном месте — уютном семейном кафе неподалеку от Мраморных гор.
- Посетим Мраморные горы — одну из самых знаменитых достопримечательностей Центрального Вьетнама. Вы погуляете по живописным холмам, на которых расположено множество древних пещер и буддийских храмов. Полюбуетесь шикарными видами и зайдёте в храмовые локалки, где подают растительную пищу.
- Сделаем перерыв на кофе. Я предложу вам попробовать веганскую версию всемирно известного азиатского Bubble Tea.
- Отправимся в самый красивый храм на горе Сон Тра и у стоп статуи Леди Будды поговорим об истории буддизма.
- Посетим местный рынок и оценим легендарный фрукт дуриан. Вы узнаете, почему два раза в месяц каждый вьетнамец отказывается от мяса.
Организационные детали
В стоимость входят: услуги гида, трансфер на комфортабельном микроавтобусе.
Дополнительные расходы
- Билеты на Мраморные горы — около $4/100 тысяч донгов с человека (с подъёмом и спуском на лифте)
- Еда по маршруту — выходит около $15-20 на человека
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€150
|300 1-2 человека каждый дополнительный 150 евро
|€300
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Elena — ваш гид в Дананге
Привет! Меня зовут Елена, у меня многолетний опыт работы с людьми и организации экскурсий в Индии и Вьетнаме. Я увлекаюсь бегом, йогой, историей, искусством, философией и, конечно, жизнью во всех её красках и проявлениях. Знаю, как получить яркие эмоции, воспоминания и гастрономические впечатления. Вот уже более семи лет живу в Дананге — с радостью открою его для вас!Задать вопрос
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