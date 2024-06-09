Elena — ваш гид в Дананге

Привет! Меня зовут Елена, у меня многолетний опыт работы с людьми и организации экскурсий в Индии и Вьетнаме. Я увлекаюсь бегом, йогой, историей, искусством, философией и, конечно, жизнью во всех её красках и проявлениях. Знаю, как получить яркие эмоции, воспоминания и гастрономические впечатления. Вот уже более семи лет живу в Дананге — с радостью открою его для вас!