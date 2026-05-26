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Фотопрогулка
до 4 чел.
История вашего путешествия: фотосессии в Хойане и Дананге
Начало: По договоренности
«Приглашаю вас на тёплую и атмосферную фотопрогулку в самых живописных уголках Хойана и Дананга»
Сегодня в 15:30
Завтра в 06:30
$120 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 10 чел.
Хойан: фотосессия и пешеходная экскурсия с гидом
Откройте для себя красоту Хойана с профессиональным фотографом. Уникальные снимки на фоне исторических мест и живописных рек ждут вас
Начало: Ваш отель в Дананге
«После фотосессии вы получите несколько отредактированных цифровых фотографий, которые ещё долго будут вас радовать»
Расписание: Ежедневно в 07:00, 09:00, 15:00, 17:00.
Завтра в 14:15
20 июн в 06:45
$46.60 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
Фотосессия в Дананге и Хойане
Съёмка у моря, в горах, среди уютных улиц города или в местах, которые знают только местные жители
«В течение двух суток после фотосессии вы получите не менее 50 фото в цветокоррекции»
Завтра в 11:00
20 июн в 08:00
от $170 за человека
Последние отзывы на экскурсии
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Спасибо огромное, Вероника, за чудесно проведенное время. Вы очень приятный добрый человек. Рада была познакомиться. Мне было очень комфортно работать
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Всего 2 отзыва в Дананге в категории "Фотопрогулки"
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Ответы на вопросы от путешественников по Данангу в категории «Фотопрогулки»
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Сейчас в Дананге в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 46 до 170. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите фотосессию с прогулкой по улицам Дананга, вы отправитесь вместе с профессиональным фотографом к достопримечательностям города или известным местам только среди местных жителей. Фотографии 📸сделанные на экскурсии будут отправлены выбранным вами способом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама на русском языке