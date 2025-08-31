Экскурсия в Дананге предлагает уникальную возможность увидеть Мраморные горы и статую Леди Будды. Начните утро с прогулки по каменистым тропам, наслаждаясь тишиной и свежестью. Посетите гору Туй Шон, узнайте о

значении каждой из пяти гор и их роли в истории. Пагода Линь Унг со статуей Леди Будды впечатлит вас своими размерами и символикой. Это идеальное место для медитации и фотографий. Присоединяйтесь к группе и откройте для себя духовные символы Дананга

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Мраморные горы — комплекс из пяти гор

Мы посетим самую интересную и доступную — гору Туй Шон, которая символизирует воду. Вы подниметесь на смотровые площадки с панорамными видами на город, море и джунгли. Увидите пещерные храмы и пагоды, скрытые в скалах, — святыни, где до сих пор молятся. И узнаете:

Какое значение у каждой из пяти гор, почему именно здесь строили храмы и медитативные пещеры

Что такое энергия места по вьетнамским верованиям и как это ощущают местные жители

Как пещеры использовались во время Вьетнамской войны и при чём здесь партизаны, монахи и врачи

Почему мрамор здесь не просто строительный материал, а предмет искусства и объект поклонения

Пагода Линь Унг со статуей Леди Будды

Пагода с садом архаичных скульптур — пространство для тишины, медитации и фото. Вы пройдётесь по аллее статуй учеников Будды. Каждая статуя — со своей символикой и своим выражением лица. Статуя Леди Будды — самая высокая в стране. Вы насладитесь захватывающим видом от подножия Леди Будды. А мы расскажем:

Что символизирует Леди Будда и как сочетаются традиции китайского, вьетнамского и индийского буддизма

Почему её установили именно на полуострове Сон Тра и как она стала духовным оберегом Дананга и рыбацких деревень

Организационные детали