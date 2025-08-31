Экскурсия в Дананге предлагает уникальную возможность увидеть Мраморные горы и статую Леди Будды. Начните утро с прогулки по каменистым тропам, наслаждаясь тишиной и свежестью. Посетите гору Туй Шон, узнайте о
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Панорамные виды на город и море
- 🕌 Уникальные пещерные храмы
- 🙏 Духовная атмосфера и покой
- 🗿 Исторические факты о Вьетнамской войне
- 📸 Возможность сделать уникальные фото
Что можно увидеть
- Мраморные горы
- Пагода Линь Унг
- Статуя Леди Будды
Описание экскурсии
Мраморные горы — комплекс из пяти гор
Мы посетим самую интересную и доступную — гору Туй Шон, которая символизирует воду. Вы подниметесь на смотровые площадки с панорамными видами на город, море и джунгли. Увидите пещерные храмы и пагоды, скрытые в скалах, — святыни, где до сих пор молятся. И узнаете:
- Какое значение у каждой из пяти гор, почему именно здесь строили храмы и медитативные пещеры
- Что такое энергия места по вьетнамским верованиям и как это ощущают местные жители
- Как пещеры использовались во время Вьетнамской войны и при чём здесь партизаны, монахи и врачи
- Почему мрамор здесь не просто строительный материал, а предмет искусства и объект поклонения
Пагода Линь Унг со статуей Леди Будды
Пагода с садом архаичных скульптур — пространство для тишины, медитации и фото. Вы пройдётесь по аллее статуй учеников Будды. Каждая статуя — со своей символикой и своим выражением лица. Статуя Леди Будды — самая высокая в стране. Вы насладитесь захватывающим видом от подножия Леди Будды. А мы расскажем:
- Что символизирует Леди Будда и как сочетаются традиции китайского, вьетнамского и индийского буддизма
- Почему её установили именно на полуострове Сон Тра и как она стала духовным оберегом Дананга и рыбацких деревень
Организационные детали
- Едем на комфортабельных автомобилях Toyota с кондиционером
- Тайминг зависит от вашего темпа — мы никуда не спешим
- В Мраморных горах есть ступеньки вверх и вниз, иногда довольно крутые. Это требует умеренной физической формы. Но есть лифтовый подъёмник — им можно воспользоваться, если подниматься пешком сложно
- По вашему желанию сделаем остановку на кофе или обед — подскажем, где вкусно и красиво. Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
в понедельник, субботу и воскресенье в 12:00, во вторник и четверг в 07:00, в среду в 13:00, в пятницу в 11:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$69
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, субботу и воскресенье в 12:00, во вторник и четверг в 07:00, в среду в 13:00, в пятницу в 11:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Дананге
Провели экскурсии для 103 туристов
Меня зовут Наталья. Я гид, влюблённый во Вьетнам: в его ароматы, ритмы, краски и удивительную душевность. Я — часть команды, где мы создаём не просто экскурсии, а атмосферные, чувственные путешествия,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывах
Л
Лилия
31 авг 2025
Спасибо большое за экскурсию. Ирина профессионал своего дела, очень много рассказала. На самой экскурсии приходилось много ходить и подниматься по ступенькам, очень активный выдался день.
Дата посещения: 31 августа 2025
Mikhail
17 сен 2025
Это была очень приятная экскурсия.
Подыграло ещё то что было и полнолуние и лунное затмение - самое лучшее время поговорить о духовном.
Очень понравились локации и истории которые за ними стоят.
Народу в локациях было и не много и не мало - в самый раз, так сказать.
Рекомендую съездить на данную экскурсию!
Nadezhda
8 сен 2025
Это очень классная экскурсия! Друзьям я точно порекомендую и сам маршрут, и гида.
Пещеры, видовые площадки, пагоды, Будды - всё в комфортном темпе, никто никого не торопит. Успеваешь послушать интересный рассказ,
Михаил
7 сен 2025
все очень интересно позновательно мило хорошо организовано
был очень приятный день
спасибо
Надежда
1 сен 2025
Благодарим Наталью за невероятно интересную экскурсию: Мраморные горы и Леди Будда 109.2025 г.
Место потрясающей силы, будоражащий красота и с гидом Натальей полное исторических фактов, рассказов о Буддийской религии и традициях.
Отдельно хочу подчеркнуть заботу о нас, как о туристах! Это очень важно.
Рекомендую 100%
Время пролетело быстро, запомним поездку надолго.
П
Полина
16 авг 2025
С нами была гид Ирина. Очень клиенториентированная–учла все пожелания и нюансы! Приятная в общении, с хорошей грамотной русской речью, не навязчивая, никуда не подгоняла и не торопила, в жаркую погоду
Татьяна
31 июл 2025
Спасибо большое Александру за потрясающую экскурсию. Очень интересно, позитивно и легко прошла экскурсия в мраморные горы и Леди Будда. Александр показал лучшие локации (даже те локации куда туристов обычно не
Т
Татьяна
27 июн 2025
Экскурсия в Мраморные горы очень понравилась! Всё было отлично организовано по времени — мы успели всё осмотреть без спешки.
Само место невероятно красивое, виды — просто завораживают. Экскурсовод рассказала много интересного о местах, культуре и истории — было очень познавательно.
М
Максим
27 июн 2025
Огромное спасибо Наталье за эту экскурсию! Вышло пусть и не очень большое, но очень увлекательное путешествие. Мы успели побывать и в аду, и в раю (пусть и метафорически), обсудить самую молодую из мировых религий и полюбоваться красотами природы и архитектуры
Дарья
22 июн 2025
Большое спасибо Наталье за такую прекрасную экскурсию! Благодаря ей я еще сильнее захотела вернуться в Дананг еще раз:) Если хотите погрузиться в культуру и просто приятно провести время – очень рекомендую❤️
Л
Леонид
17 июн 2025
Сегодня у нас была чудесная экскурсия с Натальей — Мраморные горы и парк Леди Будды. Это был не просто осмотр достопримечательностей, а день с настоящей душой. 💛
Входит в следующие категории Дананга
