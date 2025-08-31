Мои заказы

Духовные символы Дананга: Мраморные горы и Леди Будда

Начните день с посещения Мраморных гор и статуи Леди Будды, чтобы ощутить гармонию и покой в сердце Дананга
Экскурсия в Дананге предлагает уникальную возможность увидеть Мраморные горы и статую Леди Будды. Начните утро с прогулки по каменистым тропам, наслаждаясь тишиной и свежестью. Посетите гору Туй Шон, узнайте о
значении каждой из пяти гор и их роли в истории. Пагода Линь Унг со статуей Леди Будды впечатлит вас своими размерами и символикой. Это идеальное место для медитации и фотографий. Присоединяйтесь к группе и откройте для себя духовные символы Дананга

5
11 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Панорамные виды на город и море
  • 🕌 Уникальные пещерные храмы
  • 🙏 Духовная атмосфера и покой
  • 🗿 Исторические факты о Вьетнамской войне
  • 📸 Возможность сделать уникальные фото
Духовные символы Дананга: Мраморные горы и Леди Будда© Наталья
Духовные символы Дананга: Мраморные горы и Леди Будда© Наталья
Духовные символы Дананга: Мраморные горы и Леди Будда© Наталья

Что можно увидеть

  • Мраморные горы
  • Пагода Линь Унг
  • Статуя Леди Будды

Описание экскурсии

Мраморные горы — комплекс из пяти гор

Мы посетим самую интересную и доступную — гору Туй Шон, которая символизирует воду. Вы подниметесь на смотровые площадки с панорамными видами на город, море и джунгли. Увидите пещерные храмы и пагоды, скрытые в скалах, — святыни, где до сих пор молятся. И узнаете:

  • Какое значение у каждой из пяти гор, почему именно здесь строили храмы и медитативные пещеры
  • Что такое энергия места по вьетнамским верованиям и как это ощущают местные жители
  • Как пещеры использовались во время Вьетнамской войны и при чём здесь партизаны, монахи и врачи
  • Почему мрамор здесь не просто строительный материал, а предмет искусства и объект поклонения

Пагода Линь Унг со статуей Леди Будды

Пагода с садом архаичных скульптур — пространство для тишины, медитации и фото. Вы пройдётесь по аллее статуй учеников Будды. Каждая статуя — со своей символикой и своим выражением лица. Статуя Леди Будды — самая высокая в стране. Вы насладитесь захватывающим видом от подножия Леди Будды. А мы расскажем:

  • Что символизирует Леди Будда и как сочетаются традиции китайского, вьетнамского и индийского буддизма
  • Почему её установили именно на полуострове Сон Тра и как она стала духовным оберегом Дананга и рыбацких деревень

Организационные детали

  • Едем на комфортабельных автомобилях Toyota с кондиционером
  • Тайминг зависит от вашего темпа — мы никуда не спешим
  • В Мраморных горах есть ступеньки вверх и вниз, иногда довольно крутые. Это требует умеренной физической формы. Но есть лифтовый подъёмник — им можно воспользоваться, если подниматься пешком сложно
  • По вашему желанию сделаем остановку на кофе или обед — подскажем, где вкусно и красиво. Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

в понедельник, субботу и воскресенье в 12:00, во вторник и четверг в 07:00, в среду в 13:00, в пятницу в 11:30

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 8 раз на ближайшие дни
Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$69
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, субботу и воскресенье в 12:00, во вторник и четверг в 07:00, в среду в 13:00, в пятницу в 11:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Дананге
Провели экскурсии для 103 туристов
Меня зовут Наталья. Я гид, влюблённый во Вьетнам: в его ароматы, ритмы, краски и удивительную душевность. Я — часть команды, где мы создаём не просто экскурсии, а атмосферные, чувственные путешествия,
в которых знакомство с культурой идёт через вкусы, прикосновения, запахи и живое общение. По основной профессии я гештальт-терапевт, и это помогает мне тонко чувствовать настроение группы, создавать безопасную и тёплую атмосферу, где можно быть собой, по-настоящему расслабиться и прочувствовать момент. Мы с командой приглашаем вас в путешествия, где важно не только увидеть, но и прожить, прочувствовать, открыть новое — в стране и в себе.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
3
2
1
Л
Лилия
31 авг 2025
Спасибо большое за экскурсию. Ирина профессионал своего дела, очень много рассказала. На самой экскурсии приходилось много ходить и подниматься по ступенькам, очень активный выдался день.
Дата посещения: 31 августа 2025
Mikhail
Mikhail
17 сен 2025
Это была очень приятная экскурсия.
Подыграло ещё то что было и полнолуние и лунное затмение - самое лучшее время поговорить о духовном.

Очень понравились локации и истории которые за ними стоят.
Народу в локациях было и не много и не мало - в самый раз, так сказать.

Рекомендую съездить на данную экскурсию!
Дата посещения: 31 августа 2025
Nadezhda
Nadezhda
8 сен 2025
Это очень классная экскурсия! Друзьям я точно порекомендую и сам маршрут, и гида.
Пещеры, видовые площадки, пагоды, Будды - всё в комфортном темпе, никто никого не торопит. Успеваешь послушать интересный рассказ,
сфотографироваться, впечатлиться и восхититься.
Мы поехали рано и успели до основных толп туристов. Надо учитывать, что ходить много и в целом жарко (хотя нам все время давали и где-то присесть, и постоять в тени).
Очень хороший гид - у нас была Ирина. Интересно рассказывает, отвечает на любые вопросы, предупреждает, где сложные/простые участки - сколько ступенек подниматься. Снабдила нас не только водой, но и маленькими веерами (пригодились!) Отвела посмотреть на семейство обезьян и пруд с сомами. Даже увидели, как их кормят)
В общем, искренне рекомендую! Мы бы даже еще раз съездили

Пещеры, видовые площадки, пагоды, Будды - всё в комфортном темпе, никто никого не торопит. Успеваешь послушать интересный рассказ, сфотографироваться, впечатлиться и восхититься.
Мы поехали рано и успели до основных толп туристов. Надо учитывать, что ходить много и в целом жарко (хотя нам все время давали и где-то присесть, и постоять в тени).
Очень хороший гид - у нас была Ирина. Интересно рассказывает, отвечает на любые вопросы, предупреждает, где сложные/простые участки - сколько ступенек подниматься. Снабдила нас не только водой, но и маленькими веерами (пригодились!) Отвела посмотреть на семейство обезьян и пруд с сомами. Даже увидели, как их кормят)
В общем, искренне рекомендую! Мы бы даже еще раз съездили
Михаил
Михаил
7 сен 2025
все очень интересно позновательно мило хорошо организовано
был очень приятный день
спасибо
Надежда
Надежда
1 сен 2025
Благодарим Наталью за невероятно интересную экскурсию: Мраморные горы и Леди Будда 109.2025 г.
Место потрясающей силы, будоражащий красота и с гидом Натальей полное исторических фактов, рассказов о Буддийской религии и традициях.
Отдельно хочу подчеркнуть заботу о нас, как о туристах! Это очень важно.
Рекомендую 100%
Время пролетело быстро, запомним поездку надолго.
П
Полина
16 авг 2025
С нами была гид Ирина. Очень клиенториентированная–учла все пожелания и нюансы! Приятная в общении, с хорошей грамотной русской речью, не навязчивая, никуда не подгоняла и не торопила, в жаркую погоду
строила маршрут таким образом, чтобы была возможность чаще быть в тени и отдыхать на скамеечках. В процессе экскурсии много рассказывала о достопримечательностях и самом Вьетнаме. Стыдно признаться, но именно с Ириной мы многое узнали о жизни Будды) Даже наша дочь-подросток сказала, что ей было очень интересно и познавательно!
После первой экскурсии на Мраморные горы и Леди Будду, мы не раздумывая взяли у Ирины индивидуальную экскурсию по Хойану. И снова были учтены все наши пожелания и хотелки. Экскурсия была настолько комфортной, что мы и не заметили, как пролетел день, никто из нас не устал, даже наша дочь, которая не любит долгих походов)
Мы рекомендуем гида Ирину и команду Вьетнамагия! Всё честно, чётко и качественно!

С нами была гид Ирина. Очень клиенториентированная–учла все пожелания и нюансы! Приятная в общении, с хорошей грамотной русской речью, не навязчивая, никуда не подгоняла и не торопила, в жаркую погоду строила маршрут таким образом, чтобы была возможность чаще быть в тени и отдыхать на скамеечках. В процессе экскурсии много рассказывала о достопримечательностях и самом Вьетнаме. Стыдно признаться, но именно с Ириной мы многое узнали о жизни Будды) Даже наша дочь-подросток сказала, что ей было очень интересно и познавательно!
После первой экскурсии на Мраморные горы и Леди Будду, мы не раздумывая взяли у Ирины индивидуальную экскурсию по Хойану. И снова были учтены все наши пожелания и хотелки. Экскурсия была настолько комфортной, что мы и не заметили, как пролетел день, никто из нас не устал, даже наша дочь, которая не любит долгих походов)
Мы рекомендуем гида Ирину и команду Вьетнамагия! Всё честно, чётко и качественно!
Татьяна
Татьяна
31 июл 2025
Спасибо большое Александру за потрясающую экскурсию. Очень интересно, позитивно и легко прошла экскурсия в мраморные горы и Леди Будда. Александр показал лучшие локации (даже те локации куда туристов обычно не
водят), рассказал интересные моменты истории Вьетнама и сделал самые крутые фотографии. Саша не только интересно рассказывает, но и делает потрясающие фотографии. Если хотите получить впечатления, красивые фотографии и позитивно провести день, то тогда на экскурсию к Александру. Советую 10 из 10.

Спасибо большое Александру за потрясающую экскурсию. Очень интересно, позитивно и легко прошла экскурсия в мраморные горыСпасибо большое Александру за потрясающую экскурсию. Очень интересно, позитивно и легко прошла экскурсия в мраморные горы
Т
Татьяна
27 июн 2025
Экскурсия в Мраморные горы очень понравилась! Всё было отлично организовано по времени — мы успели всё осмотреть без спешки.
Само место невероятно красивое, виды — просто завораживают. Экскурсовод рассказала много интересного о местах, культуре и истории — было очень познавательно.
М
Максим
27 июн 2025
Огромное спасибо Наталье за эту экскурсию! Вышло пусть и не очень большое, но очень увлекательное путешествие. Мы успели побывать и в аду, и в раю (пусть и метафорически), обсудить самую молодую из мировых религий и полюбоваться красотами природы и архитектуры
Организовано все было великолепно, слушать рассказы было увлекательно, а атмосфера была очень теплой и комфортной.
Огромное спасибо Наталье за эту экскурсию! Вышло пусть и не очень большое, но очень увлекательное путешествие. Мы успели побывать и в аду, и в раю (пусть и метафорически), обсудить самую молодую из мировых религий и полюбоваться красотами природы и архитектуры
Организовано все было великолепно, слушать рассказы было увлекательно, а атмосфера была очень теплой и комфортной.
Дарья
Дарья
22 июн 2025
Большое спасибо Наталье за такую прекрасную экскурсию! Благодаря ей я еще сильнее захотела вернуться в Дананг еще раз:) Если хотите погрузиться в культуру и просто приятно провести время – очень рекомендую❤️
Большое спасибо Наталье за такую прекрасную экскурсию! Благодаря ей я еще сильнее захотела вернуться в Дананг еще раз:) Если хотите погрузиться в культуру и просто приятно провести время – очень рекомендую❤️
Л
Леонид
17 июн 2025
Сегодня у нас была чудесная экскурсия с Натальей — Мраморные горы и парк Леди Будды. Это был не просто осмотр достопримечательностей, а день с настоящей душой. 💛

Наталья — очень тёплый,
тактичный и знающий человек. Она рассказывала интересно и с любовью, спокойно вела нас по красивейшим местам, ничего не навязывала, но подмечала именно те детали, которые хочется запомнить.

Мраморные горы впечатляют — и пещеры, и храмы, и виды с высоты. А в парке Леди Будды мы просто выдохнули — там невероятное спокойствие и атмосфера. Всё было настолько гармонично, что казалось, мы не на экскурсии, а в гостях у доброго человека, который открыл нам свой Вьетнам.

Спасибо, Наталья, за заботу, за настроение и за лёгкость этого дня! Очень рекомендуем! ❤️

Входит в следующие категории Дананга

