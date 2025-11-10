Для любителей кофе и тех, кто хочет узнать больше о вьетнамской культуре, мастер-класс в Дананге станет настоящим открытием.
Участники познакомятся с историей и традициями вьетнамского кофе, научатся готовить яичный, солёный, кокосовый
Участники познакомятся с историей и традициями вьетнамского кофе, научатся готовить яичный, солёный, кокосовый
5 причин купить этот мастер-класс
- ☕️ Уникальные рецепты вьетнамского кофе
- 🗺 Погружение в местную культуру
- 👨🍳 Обучение традиционным методам
- 🌿 Расслабляющий массаж ног
- 🎓 Возможность готовить дома
Время начала: 09:30, 10:00, 11:30, 12:30, 14:00, 15:00
Что можно увидеть
- Кофейная мастерская Дананга
Описание мастер-классаОткройте для себя кофейный мир Если вы любитель кофе или вам просто интересно, как готовят кофе здесь, во Вьетнаме, этот мастер-класс по приготовлению кофе в Дананге вам просто необходим. Во Вьетнаме кофе — это больше, чем просто напиток: это стиль жизни. Вьетнамский кофе — это симфония контрастов: насыщенный, но нежный; крепкий, но мягкий. От бархатистой насыщенности вьетнамского яичного кофе до насыщенного аромата вьетнамского кофе-фин — каждая чашка становится настоящим открытием, приглашающим вас исследовать глубину его вкусов. Если вы посещаете Дананг и хотите чего-то увлекательного и нового, посетите кофейную мастерскую Дананга. Здесь, среди яркой культуры и очаровательных пейзажей, вы раскроете секреты приготовления этих изысканных сортов кофе: вьетнамского белого кофе, вьетнамского солёного сливочного кофе, кокосового кофе, яичного и арахисового кофе. Под руководством вы научитесь искусству приготовления вьетнамского кофе. Откройте для себя тонкости приготовления напитка и освойте традиционные методы. После мастер-класса вы сможете приготовить вьетнамский кофе дома без особых усилий и без дорогой кофемашины. Наше учебное пространство чистое и современное, мастер-класс очень увлекательный и вдохновляющий. Важная информация:
- Выбрав этот вариант, вы научитесь готовить 4 вида кофе и 4 традиционных вьетнамских блюда.
- Обратите внимание: в приготовлении задействованы яйца и молочные продукты.
Ежедневно в 09:30.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Приветственный чайный напиток
- Приготовление 4-х вьетнамских блюд
- Необходимые инструменты для приготовления кофе
- Приготовление 4-х видов кофе
- Услуги англоговорящего гида
- Услуги англоговорящего бариста
- Ванночка для ног
Что не входит в цену
- Трансфер
Место начала и завершения?
26HV+24Q Ngũ Hành Sơn, Da Nang, Vietnam
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:30.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Выбрав этот вариант, вы научитесь готовить 4 вида кофе и 4 традиционных вьетнамских блюда
- Обратите внимание: в приготовлении задействованы яйца и молочные продукты
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Дананга
Групповая
до 15 чел.
Мраморные горы и Леди Будда
Начните день с посещения Мраморных гор и статуи Леди Будды, чтобы ощутить гармонию и покой в сердце Дананга
Начало: У вашего отеля
Завтра в 12:00
11 ноя в 07:00
$69 за человека
Групповая
до 15 чел.
Из Дананга - в тихий и многоликий Хойан
Путешествие в Хойан подарит уникальные впечатления: от прогулок по старинным улочкам до создания китайских фонариков и дегустации вина
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
$80 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Фуд-путешествие по самобытному Данангу
Взглянуть изнутри на быт вьетнамцев и оценить местную кухню в аутентичных местах города
11 ноя в 09:00
12 ноя в 09:00
от $500 за всё до 10 чел.