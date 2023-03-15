Восхождение на гору по джунглям острова Фукуок

Треккинг на вершину через живописные заросли в компании гида и опытного спасателя

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Пляжный лежак — не ваша страсть, а тяга к приключениям сильнее, чем к шведскому столу? Давайте на полдня превратимся в настоящих исследователей. И отправимся в треккинг через густые джунгли, чтобы покорить вершину горы.

По пути вас ждут сплетения лиан, на которых действительно можно качаться, как в мультиках, песни сказочных цикад и знакомство с местной флорой и фауной. А на вершине — захватывающий вид на весь остров, гамаки и вкусный чай.
Восхождение на гору по джунглям острова Фукуок
Восхождение на гору по джунглям острова Фукуок
Восхождение на гору по джунглям острова Фукуок
Восхождение на гору по джунглям острова Фукуок
Восхождение на гору по джунглям острова Фукуок
Восхождение на гору по джунглям острова Фукуок
Восхождение на гору по джунглям острова Фукуок
Восхождение на гору по джунглям острова Фукуок
Восхождение на гору по джунглям острова Фукуок
Восхождение на гору по джунглям острова Фукуок
Восхождение на гору по джунглям острова Фукуок
Восхождение на гору по джунглям острова Фукуок
Восхождение на гору по джунглям острова Фукуок
Восхождение на гору по джунглям острова Фукуок
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Описание

Что вас ожидает

Через тернии — к звездам, а через джунгли — к вершине

Я встречу вас в городе и на машине мы подъедем к подножию горы (дорога займёт примерно 10-15 минут). Оставив машину, дальше будем надеяться только на свои ноги:) Наша цель — вершина горы, а подниматься к ней мы будем по естественной треккинговой тропе через дикие лесные заросли. Высота подъёма составит 200 метров.

  • По пути вас ждёт встреча с величественным деревом Баньян, захватившим каменный утёс.
  • Плотные сплетения лиан, на которых можно покачаться, прямо как герой из мультфильма «Тарзан».
  • Удивительные песни и возможное знакомство с их источником — поющими цикадами.
  • И рассказ о местной флоре и фауне (если повезёт, кое-что покажу наглядно).

На вершине нас будет ждать долгожданный приз: панорамный вид на остров Фукуок. Здесь мы сделаем перерыв на вкусный чай и свежие фрукты, понаблюдаем за посадкой и взлетом самолетов и просто покачаемся на гамаках, наслаждаясь великолепными пейзажами острова.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер в пределах города Дуонг Донг и ближайших окрестностей (5 км). Добраться до точки старта можем на мопедах или на машине.
  • Надевайте удобную закрытую обувь с протектором. В шлёпках или туфлях по этой тропе идти неудобно и небезопасно. Желательно надевать дышащую одежду, закрывающую ваши ноги и руки.
  • Я профессиональный фотограф. Стоимость фотосопровождения — 50$. В результате через 3 дня после прогулки вы получите 20 готовых фото в электронном виде (скину ссылку на гугл-диск).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле отеля EDEN
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Водные развлечения
Выездные

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