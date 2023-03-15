Я встречу вас в городе и на машине мы подъедем к подножию горы (дорога займёт примерно 10-15 минут). Оставив машину, дальше будем надеяться только на свои ноги:) Наша цель — вершина горы, а подниматься к ней мы будем по естественной треккинговой тропе через дикие лесные заросли. Высота подъёма составит 200 метров.
На вершине нас будет ждать долгожданный приз: панорамный вид на остров Фукуок. Здесь мы сделаем перерыв на вкусный чай и свежие фрукты, понаблюдаем за посадкой и взлетом самолетов и просто покачаемся на гамаках, наслаждаясь великолепными пейзажами острова.