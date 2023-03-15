Пляжный лежак — не ваша страсть, а тяга к приключениям сильнее, чем к шведскому столу? Давайте на полдня превратимся в настоящих исследователей. И отправимся в треккинг через густые джунгли, чтобы покорить вершину горы. По пути вас ждут сплетения лиан, на которых действительно можно качаться, как в мультиках, песни сказочных цикад и знакомство с местной флорой и фауной. А на вершине — захватывающий вид на весь остров, гамаки и вкусный чай.

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Описание

Что вас ожидает

Через тернии — к звездам, а через джунгли — к вершине

Я встречу вас в городе и на машине мы подъедем к подножию горы (дорога займёт примерно 10-15 минут). Оставив машину, дальше будем надеяться только на свои ноги:) Наша цель — вершина горы, а подниматься к ней мы будем по естественной треккинговой тропе через дикие лесные заросли. Высота подъёма составит 200 метров.

По пути вас ждёт встреча с величественным деревом Баньян, захватившим каменный утёс.

Плотные сплетения лиан, на которых можно покачаться, прямо как герой из мультфильма «Тарзан».

Удивительные песни и возможное знакомство с их источником — поющими цикадами.

И рассказ о местной флоре и фауне (если повезёт, кое-что покажу наглядно).

На вершине нас будет ждать долгожданный приз: панорамный вид на остров Фукуок. Здесь мы сделаем перерыв на вкусный чай и свежие фрукты, понаблюдаем за посадкой и взлетом самолетов и просто покачаемся на гамаках, наслаждаясь великолепными пейзажами острова.

Организационные детали