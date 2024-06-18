Экскурсии проходящие только летом в Фукуоке

Найдено 4 экскурсии в категории «Летние» в Фукуоке на русском языке, цены от $108. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Весь Фукуок за один день
На машине
Джиппинг
22 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Фукуок за один день
Джип-тур по самым живописным и интересным местам острова с рассказами о настоящем Вьетнаме
Начало: В вашем отеле
2 окт в 08:30
3 окт в 08:30
$350 за всё до 4 чел.
Восхождение на гору по джунглям острова Фукуок
Пешая
8 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Восхождение на гору по джунглям острова Фукуок
Треккинг на вершину через живописные заросли в компании гида и опытного спасателя
Начало: Возле отеля EDEN
Завтра в 07:00
2 окт в 07:00
от $108 за всё до 2 чел.
Фототур по острову Фукуок
На машине
10 часов
Фотопрогулка
до 2 чел.
Фототур по острову Фукуок
Устроить себе яркое приключение на тропическом острове и запечатлеть лучшие моменты
2 окт в 08:00
3 окт в 08:00
$526 за всё до 2 чел.
Дайвинг на Фукуоке - всё включено
6 часов
Водная прогулка
Дайвинг на Фукуоке - всё включено
Погружение с корабля в подводный мир Сиамского залива
Начало: От вашего отеля
2 окт в 08:00
3 окт в 08:00
$130 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • V
    Vladislav
    18 июня 2024
    Восхождение на гору по джунглям острова Фукуок
    Остался очень довольным и самим восхождением на гору, и гидом Александром, и предоставленной в ходе экскурсии информацией, а также самой
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    организацией экскурсии. Гид произвел впечатление очень позитивного и эрудированного человека, увлекательно преподносил любую информацию, в процессе подъема на гору был очень внимательным, постоянно подстраивался под мой темп, а при первой же необходимости давал возможность отдохнуть. Само восхождение к очень легким я не отнес бы, учитывая влажность и жару, а также свою не самую лучшую физическую форму, но оно того стоило! Открывшиеся с горы виды просто захватывали дух и завораживали!!! Да и путешествие по тропическому лесу было очень увлекательным! Ну, а возможность расслабиться в гамаке на вершине, да еще с чаем и фруктами - это просто шикарно! Большое спасибо гиду Александру за незабываемые впечатления! Отдельная благодарность организатору экскурсии!

  • I
    Igor
    18 апреля 2024
    Восхождение на гору по джунглям острова Фукуок
    Экскурсия понравилась. Единственное, что надо иметь в виду, это то что для восхождения все таки требуется определенная физическая подготовка.
  • Y
    Yevgeniy
    29 марта 2024
    Весь Фукуок за один день
    Брали с супругой экскурсию "Весь Фукуок за один день", всё очень понравилось. Василий, наш гид, профессионал своего дела и просто
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    интересный собеседник с которым интересно пообщаться. Все прошло информативно и интересно. Не задумываясь заказали еще две экскурсии на следующие дни у этих ребят. Следующую экскурсию на Сафари проводил Сергей (организатор), тоже профессионал своего дела, организовал всё на высшем уровне, рассказал все секреты посещения Сафари парка и как нужно общаться с животными в парке, как кормить жирафов и лемуров. Рекомендую пользоваться услугами ребят, они молодцы, с душой относятся к своей работе и клиентам, одни словом красавчики. Однозначно, при следующем посещении будем пользоваться их услугами. Рахмет вам с Казахстана.

  • М
    Максим
    29 марта 2024
    Восхождение на гору по джунглям острова Фукуок
    Благодарим Дмитрия за увлекательную прогулку! Первое, что наши дети упоминают, когда их спрашивают о путешествии на Фукуок, это поход в
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    джунгли. Спасибо за возможность увидеть Фукуок, как на ладони, за вкусный чай с маракуйей и помощь с шустрыми ребятишками (4 и 6 лет). Дмитрий взял на себя самый тяжелый рюкзак с провизией и всем помогал идти вперед. По пути встретили змею длиннорылую плетевидку, прикоснулись к дереву баньян, нашли засушенную цикаду. Кроме этого, Дмитрий рассказал, что можно еще интересного увидеть на острове и мы воспользовались его советами. Здорово было пообщаться и провести время с человеком, который горит, любит и бережёт природу. Спасибо!

    Благодарим Дмитрия за увлекательную прогулку! Первое, что наши дети упоминают, когда их спрашивают о путешествии наБлагодарим Дмитрия за увлекательную прогулку! Первое, что наши дети упоминают, когда их спрашивают о путешествии наБлагодарим Дмитрия за увлекательную прогулку! Первое, что наши дети упоминают, когда их спрашивают о путешествии на
  • О
    Ольга
    12 февраля 2024
    Весь Фукуок за один день
    Все было просто супер. Отлично проведенное время в течении 8 часов. Не забываемые впечатление, много открытий и приятных сюрпризов.
  • О
    Ольга
    27 февраля 2020
    Первое знакомство с Фукуоком
    Мы были на экскурсии "Первое знакомство с Фукуоком" с Артемом. Очень интересно подана информация, хороший маршрут! НО мы согласно сайту заказали индивидуальную экскурсию, а оказались на групповой!
  • И
    Инесса
    20 февраля 2020
    Первое знакомство с Фукуоком
    Спасибо Артёму, очень познавательно! Рекомендую!
  • L
    Liudmyla
    12 ноября 2019
    Первое знакомство с Фукуоком
    Замечательная экскурсия! Быстрое погружение в многовековую историю острова и страны в целом, гид Артем - отменный профессионал, не только знающий,
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    но и любящий свое дело и умеющий увлечь своим повествованием. Отдельно хочу отметить удобство миниформата экскурсионной группы, что превращает экскурсию практически в индивидуальную интересную беседу. Всем большое спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Фукуоку в категории «Летние»

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  1. Весь Фукуок за один день
  2. Восхождение на гору по джунглям острова Фукуок
  3. Фототур по острову Фукуок
  4. Дайвинг на Фукуоке - всё включено
Сколько стоит экскурсия по Фукуоку в сентябре 2024
Сейчас в Фукуоке в категории "Летние" можно забронировать 4 экскурсии от 108 до 526. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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