8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Фукуок за один день
Джип-тур по самым живописным и интересным местам острова с рассказами о настоящем Вьетнаме
Начало: В вашем отеле
2 окт в 08:30
3 окт в 08:30
$350 за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Восхождение на гору по джунглям острова Фукуок
Треккинг на вершину через живописные заросли в компании гида и опытного спасателя
Начало: Возле отеля EDEN
Завтра в 07:00
2 окт в 07:00
от $108 за всё до 2 чел.
10 часов
Фотопрогулка
до 2 чел.
Фототур по острову Фукуок
Устроить себе яркое приключение на тропическом острове и запечатлеть лучшие моменты
2 окт в 08:00
3 окт в 08:00
$526 за всё до 2 чел.
6 часов
Водная прогулка
Дайвинг на Фукуоке - всё включено
Погружение с корабля в подводный мир Сиамского залива
Начало: От вашего отеля
2 окт в 08:00
3 окт в 08:00
$130 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- VVladislav18 июня 2024Остался очень довольным и самим восхождением на гору, и гидом Александром, и предоставленной в ходе экскурсии информацией, а также самой
- IIgor18 апреля 2024Экскурсия понравилась. Единственное, что надо иметь в виду, это то что для восхождения все таки требуется определенная физическая подготовка.
- YYevgeniy29 марта 2024Брали с супругой экскурсию "Весь Фукуок за один день", всё очень понравилось. Василий, наш гид, профессионал своего дела и просто
- ММаксим29 марта 2024Благодарим Дмитрия за увлекательную прогулку! Первое, что наши дети упоминают, когда их спрашивают о путешествии на Фукуок, это поход в
- ООльга12 февраля 2024Все было просто супер. Отлично проведенное время в течении 8 часов. Не забываемые впечатление, много открытий и приятных сюрпризов.
- ООльга27 февраля 2020Первое знакомство с ФукуокомМы были на экскурсии "Первое знакомство с Фукуоком" с Артемом. Очень интересно подана информация, хороший маршрут! НО мы согласно сайту заказали индивидуальную экскурсию, а оказались на групповой!
- ИИнесса20 февраля 2020Первое знакомство с ФукуокомСпасибо Артёму, очень познавательно! Рекомендую!
- LLiudmyla12 ноября 2019Первое знакомство с ФукуокомЗамечательная экскурсия! Быстрое погружение в многовековую историю острова и страны в целом, гид Артем - отменный профессионал, не только знающий,
Ответы на вопросы от путешественников по Фукуоку в категории «Летние»
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Сколько стоит экскурсия по Фукуоку в сентябре 2024
Сейчас в Фукуоке в категории "Летние" можно забронировать 4 экскурсии от 108 до 526. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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