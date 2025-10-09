Водная прогулка
Снорклинг на Фукуоке
Погрузиться в прозрачные воды и понаблюдать за кораллами и тропическими рыбами
Начало: На ресепшн вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 окт в 08:00
$65 за человека
Персональный дайвинг на Фукуоке
Исследовать кораллы и понаблюдать за морскими обитателями
Начало: На ресепшн вашего отеля
Завтра в 08:00
10 окт в 08:00
$130 за человека
-
15%
Морское приключение на Фукуоке: три острова, канатная дорога и аквапарк
Понырять у рифов, прокатиться над морем на самой длинной канатке мира и отдохнуть на аттракционах
Начало: По договорённости с организатором
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$442
$520 за всё до 4 чел.
