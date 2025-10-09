Найдено 3 экскурсии в категории « Активный отдых » в Фукуоке на русском языке, цены от $65, скидки до 15%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности 8 часов Водная прогулка Снорклинг на Фукуоке Погрузиться в прозрачные воды и понаблюдать за кораллами и тропическими рыбами Начало: На ресепшн вашего отеля Расписание: ежедневно в 08:00 $65 за человека 8 часов Водная прогулка Персональный дайвинг на Фукуоке Исследовать кораллы и понаблюдать за морскими обитателями Начало: На ресепшн вашего отеля $130 за человека 7 часов 15% Водная прогулка Морское приключение на Фукуоке: три острова, канатная дорога и аквапарк Понырять у рифов, прокатиться над морем на самой длинной канатке мира и отдохнуть на аттракционах Начало: По договорённости с организатором $442 $520 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Фукуока

