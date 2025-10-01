Найдено 3 экскурсии в категории « Выездные » в Фукуоке на русском языке, цены от $65. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности 8 часов Водная прогулка Снорклинг на Фукуоке Погрузиться в прозрачные воды и понаблюдать за кораллами и тропическими рыбами Начало: На ресепшн вашего отеля Расписание: ежедневно в 08:00 $65 за человека 8 часов Водная прогулка Персональный дайвинг на Фукуоке Исследовать кораллы и понаблюдать за морскими обитателями Начало: На ресепшн вашего отеля $130 за человека На машине 9 часов Индивидуальная до 9 чел. Фукуокское сафари Поцеловать жирафа, помахать рукой Камбодже и узнать секретный ингредиент рыбного соуса от €300 за всё до 9 чел. Другие экскурсии Фукуока

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Фукуоке Снорклинг на Фукуоке Персональный дайвинг на Фукуоке Фукуокское сафари В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Фукуоку в сентябре 2025 Сейчас в Фукуоке в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 65 до 300. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.32 из 5

