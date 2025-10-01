Водная прогулка
Снорклинг на Фукуоке
Погрузиться в прозрачные воды и понаблюдать за кораллами и тропическими рыбами
Начало: На ресепшн вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
1 окт в 08:00
2 окт в 08:00
$65 за человека
Водная прогулка
Персональный дайвинг на Фукуоке
Исследовать кораллы и понаблюдать за морскими обитателями
Начало: На ресепшн вашего отеля
Завтра в 08:00
1 окт в 08:00
$130 за человека
Индивидуальная
до 9 чел.
Фукуокское сафари
Поцеловать жирафа, помахать рукой Камбодже и узнать секретный ингредиент рыбного соуса
1 окт в 08:00
2 окт в 08:00
от €300 за всё до 9 чел.
