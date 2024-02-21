Дайвинг на Фукуоке - всё включено
Индивидуальная экскурсия в Фукуоке

Погружение с корабля в подводный мир Сиамского залива

Сиамский залив — одно из самых безопасных мест для занятий дайвингом.

Неглубокое море, отсутствие сильных течений и хищных морских обитателей делают погружение по-настоящему комфортным.

А россыпь ярких красок кораллового рифа и стайки тропических рыбок дарят эмоции, которые невозможно испытать на суше.
Дайвинг на Фукуоке - всё включено
Дайвинг на Фукуоке - всё включено
Дайвинг на Фукуоке - всё включено
Ближайшие даты:
21
фев
22
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Без сертификата дайвера€130
Сертифицированным дайверам€120
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • Я заберу вас из отеля, и мы отправимся на корабль вместимостью до 30 человек. Там будут участники из других дайвинг-центров, с которыми мы отправимся к месту погружения. Однако вам гарантирован индивидуальный подход: снаряжение, инструктаж, помощь в погружении и обед после него — всё это я беру на себя. И уделяю внимание только вам.
  • Инструктаж длится 30-35 мин. В него входит всё, что необходимо знать для безопасного погружения: работа со снаряжением, правила поведения под водой. Всё подробно и понятно.

Виды погружения

  • Для несертифицированных дайверов: 2 погружения длительностью 25–30 минут каждое, на глубину 6-12 метров
  • Для сертифицированных дайверов: 2 погружения длительностью 45-50 минут каждое, глубина до 25 метров

Условия проведения

  • Дайвинг подойдёт как новичкам, так и опытным дайверам. Возраст — от 8 лет.
  • Дайвинг не рекомендуется людям с простудными заболеваниями и прочими проблемами со здоровьем
  • Перед дайвингом запрещено употребление алкоголя. При нарушении этого правила погружение будет отменено без возврата оплаты.
  • После погружения вам запрещены перелёты в течение 24 часов

Организационные детали

В стоимость входит: трансфер от отеля и обратно, аренда снаряжения, услуги сертифицированного русскоговорящего инструктора, подробный инструктаж перед погружением, 2 погружения, обед на борту корабля, чай/кофе/вода и свежие фрукты.

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Дополнительно можно заказать фото/видеосопровождение — цены по запросу
  • Возможна организация приватного дайвинга на отдельной лодке только для вашей компании — подробности в переписке

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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