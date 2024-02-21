Погружение с корабля в подводный мир Сиамского залива
Сиамский залив — одно из самых безопасных мест для занятий дайвингом.
Неглубокое море, отсутствие сильных течений и хищных морских обитателей делают погружение по-настоящему комфортным.
А россыпь ярких красок кораллового рифа и стайки тропических рыбок дарят эмоции, которые невозможно испытать на суше.
Неглубокое море, отсутствие сильных течений и хищных морских обитателей делают погружение по-настоящему комфортным.
А россыпь ярких красок кораллового рифа и стайки тропических рыбок дарят эмоции, которые невозможно испытать на суше.
Ближайшие даты:
21
фев
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22
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фев
23
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25
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фев
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даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Без сертификата дайвера
|€130
|Сертифицированным дайверам
|€120
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- Я заберу вас из отеля, и мы отправимся на корабль вместимостью до 30 человек. Там будут участники из других дайвинг-центров, с которыми мы отправимся к месту погружения. Однако вам гарантирован индивидуальный подход: снаряжение, инструктаж, помощь в погружении и обед после него — всё это я беру на себя. И уделяю внимание только вам.
- Инструктаж длится 30-35 мин. В него входит всё, что необходимо знать для безопасного погружения: работа со снаряжением, правила поведения под водой. Всё подробно и понятно.
Виды погружения
- Для несертифицированных дайверов: 2 погружения длительностью 25–30 минут каждое, на глубину 6-12 метров
- Для сертифицированных дайверов: 2 погружения длительностью 45-50 минут каждое, глубина до 25 метров
Условия проведения
- Дайвинг подойдёт как новичкам, так и опытным дайверам. Возраст — от 8 лет.
- Дайвинг не рекомендуется людям с простудными заболеваниями и прочими проблемами со здоровьем
- Перед дайвингом запрещено употребление алкоголя. При нарушении этого правила погружение будет отменено без возврата оплаты.
- После погружения вам запрещены перелёты в течение 24 часов
Организационные детали
В стоимость входит: трансфер от отеля и обратно, аренда снаряжения, услуги сертифицированного русскоговорящего инструктора, подробный инструктаж перед погружением, 2 погружения, обед на борту корабля, чай/кофе/вода и свежие фрукты.
Дополнительные расходы (по желанию)
- Дополнительно можно заказать фото/видеосопровождение — цены по запросу
- Возможна организация приватного дайвинга на отдельной лодке только для вашей компании — подробности в переписке
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Фукуоке
Привет! Меня зовут Дмитрий. 4 года, как приехал во Вьетнам на неделю… Я профессиональный фотограф, 5 лет реально спасал людей, дайв-мастер PADI, весёлый рассказчик. Я продаю не экскурсии, а свой стиль жизни.
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