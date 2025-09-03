-
10%
Мини-группа
до 12 чел.
Кулинарный мастер-класс в Ханое
Приготовить блюда вьетнамской кухни под руководством профессионального повара (всё включено)
Начало: У отеля в Старом квартале
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
Завтра в 09:00
4 сен в 09:00
$63
$70 за человека
-
9%
Мини-группа
до 12 чел.
5 оттенков вьетнамского кофе в Ханое
Получить яркий культурный и гастрономический опыт
Начало: В Старом квартале
Расписание: ежедневно в 09:00 и 14:00
Завтра в 09:00
4 сен в 09:00
$50
$55 за человека
-
4%
Мини-группа
до 12 чел.
Весь Ханой на двух колёсах
Прокатиться на велосипедах и исследовать главные достопримечательности и скрытые городские уголки
Начало: В Старом квартале
Расписание: ежедневно в 07:30, 13:30 и 18:00
4 сен в 13:30
5 сен в 07:30
$67
$70 за человека
