Мои заказы

Экскурсии со скидкой в Ханое до 10%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Ханое на русском языке, цены от $50, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Кулинарный мастер-класс в Ханое
4.5 часа
-
10%
Мини-группа
до 12 чел.
Кулинарный мастер-класс в Ханое
Приготовить блюда вьетнамской кухни под руководством профессионального повара (всё включено)
Начало: У отеля в Старом квартале
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
Завтра в 09:00
4 сен в 09:00
$63$70 за человека
5 оттенков вьетнамского кофе в Ханое
На машине
3 часа
-
9%
Мини-группа
до 12 чел.
5 оттенков вьетнамского кофе в Ханое
Получить яркий культурный и гастрономический опыт
Начало: В Старом квартале
Расписание: ежедневно в 09:00 и 14:00
Завтра в 09:00
4 сен в 09:00
$50$55 за человека
Весь Ханой на двух колёсах
На велосипеде
3.5 часа
-
4%
Мини-группа
до 12 чел.
Весь Ханой на двух колёсах
Прокатиться на велосипедах и исследовать главные достопримечательности и скрытые городские уголки
Начало: В Старом квартале
Расписание: ежедневно в 07:30, 13:30 и 18:00
4 сен в 13:30
5 сен в 07:30
$67$70 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Ханою в категории «Скидки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ханое
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Кулинарный мастер-класс в Ханое
  2. 5 оттенков вьетнамского кофе в Ханое
  3. Весь Ханой на двух колёсах
Сколько стоит экскурсия по Ханою в сентябре 2025
Сейчас в Ханое в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 67 со скидкой до 10%.
Скидки в Ханое на экскурсии — сразу и без всяких промокодов и купонов %🔥%. Успейте забронировать до конца акции по низкой стоимости со скидкой до 10%!. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь 2025