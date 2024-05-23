Индивидуальные экскурсии в Ханое с личным гидом

Найдено 5 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Ханое на русском языке, цены от €53. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Первое знакомство с Ханоем
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
18 отзывов
Первое знакомство с Ханоем
Вьетнамские традиции, архитектурное наследие и секретные места города на автопрогулке
Завтра в 13:00
15 июня в 08:00
170 за всё до 2 чел.
Круиз по фантастической бухте Халонг
Круиз
13 часов
1 отзыв
Круиз по фантастической бухте Халонг
Одно из самых красивых мест Юго-Восточной Азии в однодневном путешествии из Ханоя
12 июня в 06:30
13 июня в 06:30
от 480 за всё до 7 чел.
Северный Вьетнам из Ханоя за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
5 отзывов
Северный Вьетнам из Ханоя за 1 день
Исследовать храмовый комплекс, увидеть причудливые пещеры и прокатиться на лодке в окружении скал
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от 460 за всё до 7 чел.
Долины Пулун и Май Чау: двухдневное путешествие из Ханоя
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Долины Пулун и Май Чау: двухдневное путешествие из Ханоя
Пещеры, водопады, рисовые террасы и деревни горных племён Северного Вьетнама
Начало: У вашего отеля
12 июня в 07:00
13 июня в 07:00
от 600 за всё до 8 чел.
Выгодный трансфер в Ханое
🚗 На машине
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Ханое
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 00:00
11 июня в 00:00
53 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    23 мая 2024
    Круиз по фантастической бухте Халонг
    Экскурсия без гида, но он и не нужен, трансфер организован хорошо, круиз понравился, отличный обед.
    Экскурсия без гида, но он и не нужен, трансфер организован хорошо, круиз понравился, отличный обед
  • А
    Анна
    16 октября 2023
    Северный Вьетнам из Ханоя за 1 день
    1. Прекрасная поездка по северу Вьетнама. Отличный подбор локаций. Внимательное отношение к нашим пожеланиям. Сам Игорь, очень знающий и великолепно
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    владеющий темой, ненавязчиво, но очень качественно рассказал об истории Вьетнама и о местах, которыми мы посетили. Выбор ресторана был также отличный. В дополнение ко всему мы ещё и получили отличное видео, сделанное Игрекм с дрона. Это вообще получилось как неожиданный, но очень приятный бонус.

    1. Прекрасная поездка по северу Вьетнама. Отличный подбор локаций. Внимательное отношение к нашим пожеланиям. Сам Игорь1. Прекрасная поездка по северу Вьетнама. Отличный подбор локаций. Внимательное отношение к нашим пожеланиям. Сам Игорь1. Прекрасная поездка по северу Вьетнама. Отличный подбор локаций. Внимательное отношение к нашим пожеланиям. Сам Игорь1. Прекрасная поездка по северу Вьетнама. Отличный подбор локаций. Внимательное отношение к нашим пожеланиям. Сам Игорь1. Прекрасная поездка по северу Вьетнама. Отличный подбор локаций. Внимательное отношение к нашим пожеланиям. Сам Игорь1. Прекрасная поездка по северу Вьетнама. Отличный подбор локаций. Внимательное отношение к нашим пожеланиям. Сам Игорь
  • И
    Инна
    30 июля 2023
    Северный Вьетнам из Ханоя за 1 день
    Здравствуйте! Чудесная экскурсия! Гид - Туан. Интересный и образованный человек. Великолепно знает историю и русский язык (в прошлом журналист). Великолепная природа! Рекомендую!
  • А
    Александр
    25 апреля 2023
    Первое знакомство с Ханоем
    Прекрасная экскурсия для первого знакомства с Ханоем. Все было легко, интересно и познавательно. Кофе в конце экскурсии был прекрасен. Настоятельно рекомендую!
  • П
    Полина
    20 апреля 2023
    Первое знакомство с Ханоем
    Благодарна Лизе за интересную экскурсию, за глубокое знание темы, красиво поставленную речь. С удовольствием познакомилась с городом, были учтены все пожелания. Спасибо.
  • И
    Илья
    5 апреля 2023
    Первое знакомство с Ханоем
    Хочу поделиться своим впечатлением о гиде Елизавете, которая показала нам Ханой на прошлой неделе. Елизавета оказалась очень приятной и дружелюбной девушкой,
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    которая знает город вдоль и поперек. Она настоящий профессионал своего дела и рассказывала нам много интересных фактов о городе, его истории и культуре. Было очень приятно гулять по улочкам Ханоя в ее компании и узнавать много нового. Она также рекомендовала нам хорошие места, которые стоит посетить и блюда, которые стоит попробовать. Я бы определенно порекомендовал Елизавету в качестве гида, если вы планируете посетить Ханой. Ее знания и опыт сделают ваше путешествие еще более интересным и запоминающимся. Спасибо, Елизавета, за незабываемый тур по Ханою!

  • Н
    Надежда
    4 апреля 2023
    Северный Вьетнам из Ханоя за 1 день
    В конце января были на экскурсии "Северный Вьетнам". Экскурсию проводил Игорь. Изначально, у нас был чёткий план, того что мы
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    хотим и как, так как уже брали ни раз индивидуальные экскурсии. Сказать, что экскурсия понравилась - это ничего не сказать. Она была потрясающая от начала и до конца. Именно то, что мы хотели. Рано утром за нами приехала машина, для двух взрослых и ребёнка самое то. На протяжение всей экскурсии Игорь рассказывал не только историю места где мы были, но и историю самого Вьетнама, проводя параллели с другими странами и историческими событиями, так же рассказывал о культуре, обычиях, традициях страны, народа, а также несколько весёлых сказок. Знает он это не по наслышке (женат на прекрасной местной девушке). Сама экскурсия проходит в очень интересных местах, живописная природа, тёплый климат. А когда мы плыли по реке, в маленькой лодочке, между скалами, заплывая в пещеры, казалось вот ещё чуть чуть и появятся динозавры, или из за поворота увидим того самого Кинг Конга из фильма. Не было момента чтобы мы скучали или происходили какие то заминки. Все наши пожелания были услышаны и исполнены. Наша дочь была в восторге, а на следующий день просила поехать к Дяде Игорю еще😜. Ну и конечно сам по себе Игорь открытый, добрый и отзывчивый человек. Это удовольствие стоит своих денег, а может и больше, не пожалеете если возьмёте, рекомендую всем. И да, вернувшись домой, первый наш фильм был Кинг Конг остров черепа. И мы с мужем на перебой кричали, что мы там были и все видели 😊 От всей души благодарим Игоря и его команду!!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Ханою в категории «Индивидуальные»

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  4. Долины Пулун и Май Чау: двухдневное путешествие из Ханоя
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Сколько стоит экскурсия по Ханою в июне 2024
Сейчас в Ханое в категории "Индивидуальные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 53 до 600. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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