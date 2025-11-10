Тысячи известняковых скал, прозрачная бирюзовая вода и закат, окрашивающий море в золото. В этом путешествии вы исследуете пещеру Сунг Сот, покатаетесь на каяке или тростниковой лодке и подниметесь на смотровую площадку острова Титоп. А после активностей расслабитесь на нашей вечеринке с вьетнамским чаем и вином.

Время начала: 08:00

Описание круиза

8:30–8:40 — встреча с англоговорящим гидом у отеля в Старом квартале и выезд

10:30–10:45 — короткая остановка, чтобы размяться, перекусить, воспользоваться удобствами

11:45–12:00 — прибытие на пристань Туан Чау, встреча с экипажем, посадка

12:00–13:30 — обед на борту (шведский стол с вьетнамскими морепродуктами). По пути — культовые скалы: Собака, Утка и Большой палец, напоминающий гигантский жест одобрения

13:30–14:30 — пещера Сунг Сот. Подъём по лесной тропе (около 200 ступеней) и прогулка по самой большой пещере Халонга. Можно остаться на борту и отдыхать

14:30–15:30 — каякинг у пещеры Луон. Полчаса самостоятельного каякинга или прогулка на вёсельной лодке с местными жителями

15:30–17:00 — остров Титоп. Подъём на смотровую площадку с панорамой всего залива или отдых на пляже у подножия

16:30 — tea & wine party. Вьетнамский чай, вино, фрукты и выпечка на фоне вечернего неба

17:30 — возвращение в Ханой. Высадка в гавани Туан Чау, трансфер по скоростной трассе с остановкой в пути

20:00–20:30 — прибытие в Старый квартал (в выходные автобусы могут высаживать у ближайших к Уокинг-стрит точек)

Организационные детали