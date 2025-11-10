Пещера, острова и скалы: однодневный круиз из Ханоя
Отдохнуть на комфортабельном теплоходе в бухте Халонг
Тысячи известняковых скал, прозрачная бирюзовая вода и закат, окрашивающий море в золото.
В этом путешествии вы исследуете пещеру Сунг Сот, покатаетесь на каяке или тростниковой лодке и подниметесь на смотровую площадку острова Титоп. А после активностей расслабитесь на нашей вечеринке с вьетнамским чаем и вином.
8:30–8:40 — встреча с англоговорящим гидом у отеля в Старом квартале и выезд
10:30–10:45 — короткая остановка, чтобы размяться, перекусить, воспользоваться удобствами
11:45–12:00 — прибытие на пристань Туан Чау, встреча с экипажем, посадка
12:00–13:30 — обед на борту (шведский стол с вьетнамскими морепродуктами). По пути — культовые скалы: Собака, Утка и Большой палец, напоминающий гигантский жест одобрения
13:30–14:30 — пещера Сунг Сот. Подъём по лесной тропе (около 200 ступеней) и прогулка по самой большой пещере Халонга. Можно остаться на борту и отдыхать
14:30–15:30 — каякинг у пещеры Луон. Полчаса самостоятельного каякинга или прогулка на вёсельной лодке с местными жителями
15:30–17:00 — остров Титоп. Подъём на смотровую площадку с панорамой всего залива или отдых на пляже у подножия
16:30 — tea & wine party. Вьетнамский чай, вино, фрукты и выпечка на фоне вечернего неба
17:30 — возвращение в Ханой. Высадка в гавани Туан Чау, трансфер по скоростной трассе с остановкой в пути
20:00–20:30 — прибытие в Старый квартал (в выходные автобусы могут высаживать у ближайших к Уокинг-стрит точек)
Организационные детали
В стоимость входит: путешествие на круизном лайнере с кондиционером, сопровождение гидов (англоговорящий для всех участников круиза и русскоговорящий из нашей команды — для вас), комфортабельный автобус для встречи и высадки в Ханое, входные билеты, обед (шведский стол) с разнообразным меню, аренда бамбуковой лодки или каяка в заливе, чаепитие с вином и фруктами, страховка на время круиза по Халонгу
Дополнительные расходы: напитки на борту, чаевые (на ваше усмотрение)
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Старом квартале Ханоя
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Ханое
Провели экскурсии для 234 туристов
Я работал официантом, барменом и менеджером в общепите. Выступал с командой КВН и вёл мероприятия. Был автором, реквизитором и актёром. Теперь я в туризме! Знаком с процессом организации и проведения читать дальше
экскурсий от и до. Говорю на трёх языках — русском, английском и китайском. В процессе изучения вьетнамского.
Люблю открывать что-то новое и делиться знаниями. Чувствую аудиторию и всегда подстраиваюсь под группу. Провожу экскурсии в весёлом, неформальном ключе.
Являюсь сотрудником и партнёром турфирмы в городе Ханой, Вьетнам. А также партнёром турфирм в Монголии, Шри-Ланке, Китае, Лаосе, Камбодже и на Байкале в России. Мы с партнёрами сделаем всё возможное, чтобы вы почувствовали поддержку и получили лучшие впечатления от вашей поездки.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
–
3
–
2
–
1
–
N
Nick
10 ноя 2025
Хочу поделиться замечательными впечатлениями от тура. Организация на высшем уровне — всё продумано до мелочей. Нас забрали вовремя на люкс-транспорте: удобные кресла, прохладный кондиционер, бутылочки с водой — ехать было читать дальше
одно удовольствие. После экскурсии также аккуратно доставили обратно в отель, что было очень удобно.
Теплоход в отличном состоянии, чистый и комфортный, с прекрасным обзором на окружающую природу. Бухта очень красивая, множество островов, на некоторых из них были пешие прогулки с посещением пещер, что сделало поездку ещё интереснее.
Отдельное спасибо гидам Джонни и Хуану — настоящие профессионалы, доброжелательные и позитивные люди. Благодаря им экскурсия прошла легко и увлекательно. Также хочу выразить особую благодарность Сергею за отличную организацию, приветливость и доброжелательность.
Всем рекомендую этот тур — получите массу положительных эмоций и незабываемые впечатления.
М
Михайлов
7 ноя 2025
Замечательный круиз. Удобный и безопасный маршрут. Очень хорошая организация: от выезда из отеля до окончания экскурсии. Красивые виды. Гид был великолепен. Организатор - выше всяких похвал.
Н
Надежда
17 окт 2025
Сегодня мы побывали на экскурсии "Пещера, острова и скалы: однодневный круиз из Ханоя" Очень нам понравилось. Красота невероятная. До кораблика добрались на комфортабельном автобусе. На корабле нас ждал вкусный обед (шведский стол). А уж какая красота нас окружала!!! Это надо видеть! Пещеры сказочные!, на каяке с удовольствием прокатились, закатом любовались! Всё путешествие нам помогал очень заботливый вьетнамский гид Сон.
Евгений
2 окт 2025
Прекрасный гид, очень компанейский и открытый, готов помочь и приложить все усилия для комфортного пребывания. также практикует фото и видео съемку, принимая в качестве оплаты исключительно наши улыбки) спасибо Сергей!
Anait
1 окт 2025
Экскурсия даже превзошла все мои ожидания. Я осталась в полном восторге и от локаций, и от организации, и конечно же отдельная благодарность Сергею - на мой взгляд, человек 100 % читать дальше
занимается своим делом, и делает это с любовью, очень интересный рассказчик, давал много различных советов (даже не относящихся к программе, а к Вьетнаму в целом), поделился многими интересными и вкусными (а это для меня важно) локациями, даже фотографировал (за что отдельно спасибо). Очень хочу чтобы ребята росли и развивались дальше и больше, хочу и очень жду новые маршруты (Сапа - must have номер 1 в Ханой). Ради Сапы готова вернуться снова в Ханой 🫰🏻