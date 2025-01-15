2.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Мастер-класс по приготовлению вьетнамского кофе
Начало: Ваш отель в старом районе Ханоя
Расписание: Ежедневно
$30 за человека
2.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Дегустация стрит-фуда и Железнодорожная улица
Познакомьтесь с кулинарными традициями Ханоя на групповой экскурсии. Прогулка по Старому кварталу и дегустация местных блюд ждут вас
Начало: 120D P. Hàng Bông, Hoàn Kiếm
Расписание: Ежедневно
15 янв в 17:30
16 янв в 17:30
$24.76 за человека
3.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Кулинарный мастер-класс в Ханое
Присоединяйтесь к кулинарному мастер-классу в Ханое! Под руководством шеф-повара вы приготовите 5 вьетнамских блюд и посетите рынок Старого квартала
Начало: 8 P. Gia Ngư, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hanoi
Расписание: Ежедневно
15 янв в 09:00
16 янв в 09:00
от $39.22 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ханою в категории «Групповые»
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