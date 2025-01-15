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1 чел. По популярности 2.5 часа Групповая до 15 чел. Мастер-класс по приготовлению вьетнамского кофе Начало: Ваш отель в старом районе Ханоя Расписание: Ежедневно $ 30 за человека 2.5 часа Групповая до 15 чел. Дегустация стрит-фуда и Железнодорожная улица Познакомьтесь с кулинарными традициями Ханоя на групповой экскурсии. Прогулка по Старому кварталу и дегустация местных блюд ждут вас Начало: 120D P. Hàng Bông, Hoàn Kiếm Расписание: Ежедневно $ 24.76 за человека 3.5 часа Групповая до 15 чел. Кулинарный мастер-класс в Ханое Присоединяйтесь к кулинарному мастер-классу в Ханое! Под руководством шеф-повара вы приготовите 5 вьетнамских блюд и посетите рынок Старого квартала Начало: 8 P. Gia Ngư, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hanoi Расписание: Ежедневно от $ 39.22 за человека Другие экскурсии Ханоя

Ответы на вопросы от путешественников по Ханою в категории «Групповые»

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