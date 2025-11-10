Что вас ожидает Узнайте, как местный кофе заваривается с помощью небольшого металлического фильтра под названием Phin (разновидность френч-пресса), чтобы создать по-настоящему насыщенный и глубокий вкус. Вам расскажут об этапах обжарки темных зерен, чтобы они идеально сочетались со сладким сгущенным молоком. Вы приготовите:

черный кофе, • белый кофе, • кофе Hue Imperial salt, • кофе Ha Noi capital egg. В конце мастер-класса мы расслабимся в уютной атмосфере, выпивая кофе с печеньем. А после попробуем сделать уникальный складной фонарь!