Участники мастер-класса в Ханое смогут научиться готовить пять видов вьетнамского кофе, включая знаменитый кофе с яйцом и кофе с солью.
В процессе создания напитков используется традиционный металлический фильтр Phin, который позволяет добиться насыщенного вкуса. После дегустации участники создадут складной фонарь, который станет отличным сувениром.
Это мероприятие подходит для всех, кто хочет познакомиться с культурой Вьетнама и насладиться уютной атмосферой
5 причин купить этот мастер-класс
- ☕ Пять видов вьетнамского кофе
- 🎨 Создание уникального фонаря
- 🌟 Уютная атмосфера
- 🎁 Сувениры для друзей
- 📚 Знания о вьетнамской культуре
Что можно увидеть
- Ханой
Описание мастер-класса
Что вас ожидает Узнайте, как местный кофе заваривается с помощью небольшого металлического фильтра под названием Phin (разновидность френч-пресса), чтобы создать по-настоящему насыщенный и глубокий вкус. Вам расскажут об этапах обжарки темных зерен, чтобы они идеально сочетались со сладким сгущенным молоком. Вы приготовите:
черный кофе, • белый кофе, • кофе Hue Imperial salt, • кофе Ha Noi capital egg. В конце мастер-класса мы расслабимся в уютной атмосфере, выпивая кофе с печеньем. А после попробуем сделать уникальный складной фонарь!
Ежедневно
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Англоговорящий гид
- Местный преподаватель мастер-класса
- Встреча и высадка у отеля
- Кофе
- Травяной чай или вода
- Печенье
Что не входит в цену
- Трансфер от/до отеля
Место начала и завершения?
10c Bà Triệu, Phường Cẩm Phổ, Hội An, Quảng Nam
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
