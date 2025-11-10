Насладитесь богатством вьетнамской кофейной традиции на мастер-классе в Ханое.
Под руководством опытных преподавателей участники научатся готовить пять видов кофе: яичный, холодный с молоком, кокосовый, пуровер и фирменный с выпечкой. Участники смогут попробовать все напитки и узнать о процессах выращивания и обжарки кофе. Приветственный напиток и трансфер на местную виллу включены. Не забудьте взять паспорт или его копию для участия
5 причин купить этот мастер-класс
- ☕ Пять видов вьетнамского кофе
- 👨🏫 Опытные преподаватели
- 🏡 Уютная атмосфера на вилле
- 🍹 Приветственный напиток
- 📜 Уникальные знания о кофе
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для участия в мастер-классе - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда погода в Ханое наиболее комфортная. В летние месяцы может быть жарко, но мероприятие проходит в помещении, что делает его доступным круглый год. Зимой температура может быть ниже, но это не помешает насладиться ароматом и вкусом вьетнамского кофе.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Местная вилла
Описание мастер-класса
Что вас ожидает Откройте богатство кофейной традиции Вьетнама в этом захватывающем кофейном мастер-классе! С нами вы научитесь готовить пять различных видов настоящего вьетнамского кофе. Наш трансфер доставит вас на местную виллу для участия в мастер-классе. Попробуйте приветственный напиток и узнайте о процессах выращивания и обжарки кофе. Мы научимся готовить следующие виды вьетнамского кофе:
яичный кофе, • холодный кофе с молоком, • кокосовый кофе, • кофе-пуровер, • фирменный кофе с выпечкой. Опытные преподаватели помогут вам в процессе, и вы точно почувствуете себя настоящим профессионалом! Важная информация: Возьмите с собой паспорт или иное удостоверение личности, принимается копия.
Ежедневно
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старый квартал
- Обжарочная компания Su Quan
Что включено
- Встреча в отеле и высадка в старом квартале Ханоя
- Приветственный напиток
- Приготовление 5 видов кофе
Что не входит в цену
- Сборы и налоги
- Чаевые
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель в старом районе Ханоя
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой паспорт или иное удостоверение личности
- Принимается копия
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Ханоя
