Насладитесь богатством вьетнамской кофейной традиции на мастер-классе в Ханое.



Под руководством опытных преподавателей участники научатся готовить пять видов кофе: яичный, холодный с молоком, кокосовый, пуровер и фирменный с выпечкой. Участники смогут попробовать все напитки и узнать о процессах выращивания и обжарки кофе. Приветственный напиток и трансфер на местную виллу включены. Не забудьте взять паспорт или его копию для участия

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для участия в мастер-классе - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда погода в Ханое наиболее комфортная. В летние месяцы может быть жарко, но мероприятие проходит в помещении, что делает его доступным круглый год. Зимой температура может быть ниже, но это не помешает насладиться ароматом и вкусом вьетнамского кофе.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.