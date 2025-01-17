3.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Мастер-класс по созданию фонарей и приготовлению кофе
Начало: 10c Bà Triệu, Phường Cẩm Phổ, Hội An, Quảng Nam
Расписание: Ежедневно
17 янв в 10:00
18 янв в 10:00
$24.59 за человека
4.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Мастер-класс вьетнамской кухни на местной вилле для веганов
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
17 янв в 15:00
18 янв в 09:00
$57 за человека
4.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Кулинарный мастер-класс на местной вилле с экскурсией по рынку
Начало: Ваш отель в старом квартале
Расписание: Ежедневно
17 янв в 15:00
18 янв в 09:00
$57 за человека
3.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Кулинарный мастер-класс в Ханое
Присоединяйтесь к кулинарному мастер-классу в Ханое! Под руководством шеф-повара вы приготовите 5 вьетнамских блюд и посетите рынок Старого квартала
Начало: 8 P. Gia Ngư, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hanoi
Расписание: Ежедневно
17 янв в 09:00
18 янв в 09:00
от $39.22 за человека
2.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Мастер-класс по вьетнамскому кофе
Погрузитесь в мир вьетнамского кофе на мастер-классе в Ханое. Научитесь готовить пять уникальных видов кофе под руководством опытных преподавателей
Начало: Ваш отель в старом районе Ханоя
Расписание: Ежедневно
17 янв в 09:00
18 янв в 09:00
$30 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ханою в категории «Мастер-классы»
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