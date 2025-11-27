Едем в уютное и спокойное место — на роскошную виллу, где вы погрузитесь в богатое разнообразие вьетнамской кофейной культуры, узнаете об уникальных вкусах и методах заваривания. Через тонкие оттенки кофе вы почувствуете и поймёте характер Ханоя и всей страны.
Описание мастер-класса
Трансфер из Старого квартала Ханоя до вилл в районе Нгок-Ха.
Приветственный напиток из свежих трав.
Рассказы о вьетнамском кофе. Вы узнаете:
- как выращивают и обжаривают зёрна
- чем различаются сорта кофе
- как распознать подделку
- как приготовить идеальную чашку кофе
Кофейный мастер-класс. Под руководством экспертов и с нашей помощью вы приготовите пять видов кофе:
- яичный
- холодный со сгущённым молоком
- кокосовый
- пуровер
- фирменный коктейль-кофе с местным вином и джемом
И насладитесь результатами своего труда!
Викторина о кофе. Вы поделитесь на команды, и та, что победит, получит приз.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер из Старого квартала Ханоя и обратно, приветственный напиток и лёгкие закуски, мастер-класс и дегустация кофе
- Мероприятие проходит на тихой вилле площадью 500 м² в историческом районе Нгок-Ха в Ханое
- Интересно будет взрослым и детям от 12 лет. Дети до 12 лет могут присутствовать вместе с родителями, но не допускаются к дегустации кофе
- Обратите внимание: зёрна робусты, которые мы используем на мастер-классе, содержат больше кофеина, чем широко распространённая арабика
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Старом квартале
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Ханое
Провели экскурсии для 290 туристов
Я работал официантом, барменом и менеджером в общепите. Выступал с командой КВН и вёл мероприятия. Был автором, реквизитором и актёром. Теперь я в туризме! Знаком с процессом организации и проведения
