Мои заказы

5 оттенков вьетнамского кофе в Ханое

Получить яркий культурный и гастрономический опыт + мастер-класс
Едем в уютное и спокойное место — на роскошную виллу, где вы погрузитесь в богатое разнообразие вьетнамской кофейной культуры, узнаете об уникальных вкусах и методах заваривания. Через тонкие оттенки кофе вы почувствуете и поймёте характер Ханоя и всей страны.
5 оттенков вьетнамского кофе в Ханое© Сергей
5 оттенков вьетнамского кофе в Ханое© Сергей
5 оттенков вьетнамского кофе в Ханое© Сергей

Описание мастер-класса

Трансфер из Старого квартала Ханоя до вилл в районе Нгок-Ха.

Приветственный напиток из свежих трав.

Рассказы о вьетнамском кофе. Вы узнаете:

  • как выращивают и обжаривают зёрна
  • чем различаются сорта кофе
  • как распознать подделку
  • как приготовить идеальную чашку кофе

Кофейный мастер-класс. Под руководством экспертов и с нашей помощью вы приготовите пять видов кофе:

  • яичный
  • холодный со сгущённым молоком
  • кокосовый
  • пуровер
  • фирменный коктейль-кофе с местным вином и джемом

И насладитесь результатами своего труда!

Викторина о кофе. Вы поделитесь на команды, и та, что победит, получит приз.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер из Старого квартала Ханоя и обратно, приветственный напиток и лёгкие закуски, мастер-класс и дегустация кофе
  • Мероприятие проходит на тихой вилле площадью 500 м² в историческом районе Нгок-Ха в Ханое
  • Интересно будет взрослым и детям от 12 лет. Дети до 12 лет могут присутствовать вместе с родителями, но не допускаются к дегустации кофе
  • Обратите внимание: зёрна робусты, которые мы используем на мастер-классе, содержат больше кофеина, чем широко распространённая арабика
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 09:00 и 14:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Старом квартале
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов в Ханое
Провели экскурсии для 290 туристов
Я работал официантом, барменом и менеджером в общепите. Выступал с командой КВН и вёл мероприятия. Был автором, реквизитором и актёром. Теперь я в туризме! Знаком с процессом организации и проведения
читать дальше

экскурсий от и до. Говорю на трёх языках — русском, английском и китайском. В процессе изучения вьетнамского. Люблю открывать что-то новое и делиться знаниями. Чувствую аудиторию и всегда подстраиваюсь под группу. Провожу экскурсии в весёлом, неформальном ключе. Являюсь сотрудником и партнёром турфирмы в городе Ханой, Вьетнам. А также партнёром турфирм в Монголии, Шри-Ланке, Китае, Лаосе, Камбодже и на Байкале в России. Мы с партнёрами сделаем всё возможное, чтобы вы почувствовали поддержку и получили лучшие впечатления от вашей поездки.

Входит в следующие категории Ханоя

Похожие экскурсии из Ханоя

Первое знакомство с Ханоем
На машине
3.5 часа
54 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по многогранному Ханою
Путешествие по Ханою с посещением исторических мест, храмов и популярных районов. Узнайте о культуре и традициях вьетнамцев
$185 за всё до 4 чел.
Трансфер из аэропорта в Ханой
На машине
1 час
4 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта в Ханой: удобство и надежность
Путешествие в Ханой начинается с комфортного трансфера из аэропорта. Водитель встретит вас с табличкой, поможет с багажом и доставит в отель
Начало: В аэропорту
Завтра в 00:00
29 ноя в 00:00
$31 за всё до 3 чел.
Семейное приключение: Ханой с детьми
На машине
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Семейное приключение: Ханой с детьми
Проведите незабываемый день в Ханое с детьми! Увлекательные истории о Вьетнаме, посещение храмов и местных достопримечательностей ждут вас
Завтра в 17:00
1 дек в 08:00
$210 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ханое. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ханое