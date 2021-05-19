Полезная информация о Ханое
Что нужно знать о Ханое: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Нойбей, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же 2 экскурсии
Местное время в Ханое
02:0939
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇻🇳 Вьетнам
|Название города
|Ханой
|По-английски
|Hanoi
|Это столица
|Ханой является столицей Вьетнама
|Население города
|1 431 270 чел.
|Аэропорт
|Нойбей HAN
|Часовой пояс
|Asia/Bangkok
|Средняя высота
|10 м. от уровня моря
Где находится Ханой на карте
Календарь низких цен на туры в Ханой
Ханой
Популярные экскурсии в Ханое
$
321
за чел.
5
9 отзывов
€
180
за чел.
Вьетнамские традиции, архитектурное наследие и секретные места города на автопрогулке