Полезная информация о Ханое

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Местное время в Ханое
02:0939
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇻🇳 Вьетнам
Название городаХаной
По-английскиHanoi
Это столицаХаной является столицей Вьетнама
Население города1 431 270 чел.
АэропортНойбей HAN
Часовой поясAsia/Bangkok
Средняя высота10 м. от уровня моря

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Ханой

Популярные экскурсии в Ханое

Обзорная экскурсия по Ханою
Обзорная экскурсия по Ханою
$
321
за чел.
Первое знакомство с Ханоем
Первое знакомство с Ханоем
5
9 отзывов
180
за чел.
Вьетнамские традиции, архитектурное наследие и секретные места города на автопрогулке

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