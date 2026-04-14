3 причины поехать с нами:

Первая: компания близких по духу и интересам людей

Многие уже давно хотят поехать во Вьетнам, но не видят смысла лететь столько часов ради обычного пляжного отдыха, некоторые уже были на пляжах Вьетнама, а саму страну не посмотрели, потому что не знали как это лучше сделать. Да и одному ехать зачастую страшно или скучно. Вам не придется искать попутчиков для путешествия! Мы предлагаем вам изучить Вьетнам вместе с дружной компанией единомышленников, увлеченных путешествиями и культурой Азии. Вы всегда сможете поделиться впечатлениями от увиденного за день с новыми знакомыми!

Вторая: качественно проработанная программа на каждый день

Вам не нужно заботиться о том, куда пойти, что посмотреть, как добраться и где найти то, что вы ищите. Доверьте свой досуг нам. Увлекательное путешествие по Вьетнаму пройдет по заранее составленному маршруту. Мы покажем вам лучшие места, в которые вы сами вряд ли бы попали. Знакомство с этой удивительной страной будет ярким и необыкновенным событием!

Третья: безопасность и удобство

Мы подобрали комфортные отели для нашей команды путешественников. Так как мы знаем реальные цены на рынках и помогаем торговаться, вы сможете сэкономить кругленькую сумму на покупках.

Гиды рядом с вами 24 часа в сутки! Мы организуем групповые туры и большую часть года живём в Азии (Индия, Китай, Шри-Ланка, Бали, Непал, Малайзия). Ваш отдых будет безопасным, комфортным и незабываемым!

Детали тура

Размещение по 2 человека

Мы остановимся в комфортных отелях 34

Возраст: 1855

Наш тур подходит любому возрасту: и юным, и опытным путешественникам

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