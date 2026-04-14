Описание тура
Вьетнам… Что вы слышите в этом слове?
Бескрайние рисовые террасы, уходящие далеко за горизонт. Местные жители в забавных соломенных шляпках. Уличные кафешки со свежими морепродуктами. Огромное количество фруктовых лавочек. Завораживающие буддистские храмы. Или, может быть, шум прибоя Сиамского залива.
Для каждого Вьетнам - это что-то своё. Мы откроем для вас эту страну во всем её великолепии, самобытности и многогранности.
Хотите влюбиться во Вьетнам? Подарите себе это путешествие!
- Трущобы, расположенные на Жд путях
- Морской круиз в бухту Халонг - 3000 островов и скал
- Кулинарный мастер-класс с аппетитным спринг-роллом
- Город Дананг с мраморными пещерами
- Городок Хойан с тысячами фонариков
- Золотой мост в горном курорте Ba Na Hills
- Остров-резорт Хон Там
- Город вечной весны Далат
- Поездка на остров Vinperl с аквапарком, пляжами и парком развлечений
- Столица Вьетнама Ханой
- Вьетнамская кухня и знаменитый суп Фо
Программа тура по дням
День 1
Добро пожаловать в столицу Вьетнама город Ханой!
Мы встречаем вас в аэропорту и сразу едем заселяться в комфортный отель. Немного отдохнув от перелёта, пойдём гулять по городу, увидим улочки Ханоя, пропитанные его колоритом. Вечером нас ждёт ужин в уютном ресторанчике, где мы будем знакомиться с вьетнамской кухней, пробовать и дегустировать аппетитные традиционные блюда.
День 2
После вкусного завтрака мы отправляемся в президентский дворец и мавзолей Хошимина - одно из самых почитаемых мест для вьетнамцев.
В военном музее Вьетнама мы узнаем историю того сложного времени, когда страна была охвачена войной.
После обеда понаблюдаем как живут люди в трущобах, расположенных прямо на железнодорожных путях. Вечером прогуляемся по парку вокруг озера Возвращённого меча и узнаем интересную легенду связанную с этим местом. Ужинать сегодня будем на самом огромном ночном стритфуд маркете города.
День 3
Утром мы посетим одно из самых священных мест в Ханое - это знаменитый храм литературы или как его еще называют - храм Конфуция. Это место входит в список наследия Юнеско и является самым первым университетом в стране. Обедать будем в очень необычном месте, на узкой улице по которой несколько раз в день проезжает настоящий поезд! Вечером мы прогуляемся по пешеходной улочке, на которой расположено много баром и маленьких ресторанчиков, а также попробуем какой-нибудь вьетнамский стритфуд.
День 4
Сегодня нас ждёт настоящий морской круиз! Ранним утром мы отправляемся в бухту Халонг - это более 3000 островов, утесов и скал самых необыкновенных форм. Эта бухта входит в список 7 новых чудес природы! Путешествие будет проходить на большом треххпалубном корабле. В первый день круиза нас ждут удивительные пещеры и каякинг. Ночевать будем прямо на корабле в комфортабельных каютах.
День 5
В первой половине второго дня круиза мы продолжим изучать природные красоты бухты Халонг с палубы нашего корабля. Сегодня у нас по плану каноэ, кулинарный мастер-класс, где нас научат готовить знаменитый вьетнамский спринг-ролл. Мероприятия будут проводиться настоящими профессионалами своего дела. Вечером возвращаемся в Ханой, где у нас будет немного свободного времени, чтобы прогуляться по городу, купить сувениры себе и близким и ещё немного полюбоваться этим прекрасным мегаполисом. После ужина у нас будет короткий перелет в город Дананг.
День 6
Первую половину дня мы проведем в расслабленном ритме на пляже. А дальше направляемся на юг к Мраморным пещерам. На вьетнамском языке они звучат как Нуи Нгу Хань Сон, что в переводе означает Горы пяти стихий. Каждый холм носит название одного из пяти элементов традиционной китайской философии. Вечером нас ждет город Хойан, который после заката загорается тысячами фонариков. Здесь мы погуляем по набережной, поплаваем на лодочке по реке Тху Бон и после поужинаем на берегу, наслаждаясь чудесной атмосферой городка.
День 7
Этот день мы проведем высоко-высоко в горах. По канатной дороге мы поднимемся выше облаков на 1487 метров. Там нас ждет французский курорт Ba Na Hills, история которого началась ещё в 1901м году.
Основной достопримечательностью этого места является Золотой мост, который представляет собой две руки, держащие золотую шелковую ленту. Golden bridge находится на высоте 1414 метров, а его длина 150 метров.
Также мы посетим пагоду Линь-Унг, с 27-метровой статуей Будды. Прогулка по курорту оставит впечатление дня, проведенного во Франции.
Вечером после ужина нас ждёт переезд на слипербасе (автобус со спальными местами) в популярный у наших соотечественников курортный город Нячанг.
День 8
После вкусного завтрака традиционным супом Фо отправляемся на пляж Нячанга. Будем купаться в водах Южно-китайского моря и плескаться на волнах. Позагораем на теплом песке и получим порцию загара. Любители кофе сегодня насладятся ароматом и незабываемым вкусом этого напитка. Многие считают его одним из самых вкусных в мире. Давайте проверим?
После обеда каждый сможет заняться тем, чем душа пожелает. Кто-то погуляет по городу, а кто-то ещё немного позагорает и искупается в море.
День 9
В этот день мы отправимся на остров Хон Там, который имеет статус заповедника и, прежде всего, это касается его подводного мира. Именно он то нас и интересует! Надев маски и ласты, мы займемся снорклингом, понаблюдаем за тем, что творится на дне морском. Разноцветные рыбки и чудесные коралловые рифы, от которых сложно оторвать взгляд - всё это мы сможем увидеть своими глазами! А так же, мы сможем провести настоящие spa процедуры в грязевых ваннах и минеральном бассейне. Оставшуюся часть дня проведём на пляже, наслаждаясь тёплыми лучами солнца.
День 10
С самого утра нас ждёт путешествие в городок Далат. Его также называют городом вечной весны. Самый лучший горный курорт в стране. Тут мы посетим буддийский храм из битого стекла. Заглянем в знаменитый Crazy house, который построила мадам Данг Вьет Нга. Тут же мы сможем продегустировать тот самый кофе лювак. Рядом с Далатом мы увидим красивый водопад Датанла и прокатимся на скоростных санях через джунгли.
День 11
Бодрое утро начнется с поездки на остров Вин Пёрл, до которого мы доберемся по одной из самых длинных в мире канатной дороге. Зачем мы сюда приехали? Чтобы покататься на головокружительных водных горках, ведь здесь находится огромный аквапарк Вьетнама. Помимо водных активностей на Vinpearl есть множество аттракционов - колесо обозрения, океанариум и другие интересные места. А любителей спокойного отдыха ждет красивый пляж, полюбившиеся морепродукты в уютных кафе или просто время с самим собой, в размышлениях о чем-то глубоком и неземном.
День 12
Сегодня мы провожаем всех наших гостей. Расставания всегда даются тяжело. Но мы не прощаемся с вами, а говорим До новых встреч в других прекрасных уголках нашей планеты!
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер в аэропорт и обратно
- Проживание в отелях 3 и 4 (Ханой, Дананг, Нячанг)
- Все передвижения по маршруту
- Двухдневный морской круиз (с питанием)
- Все входные билеты в храмы, фабрики, музеи и экскурсии
- Перелет Ханой - Дананг и слипербас Дананг - Нячанг
- Поездка на Банахилл
- Помощь в выборе интересующих товаров
- Официальный договор и чек
- Множество эмоций и фотографий
Что не входит в цену
- Авиаперелёт из Вашего города и обратно, например Москва-Ханой, Нячанг-Ханой - Москва (выгоднее купить билет Москва-Ханой-Москва и докупить внутренний рейс Нячанг-Ханой.)
- Питание и сувениры
О чём нужно знать до поездки
3 причины поехать с нами:
Первая: компания близких по духу и интересам людей
Многие уже давно хотят поехать во Вьетнам, но не видят смысла лететь столько часов ради обычного пляжного отдыха, некоторые уже были на пляжах Вьетнама, а саму страну не посмотрели, потому что не знали как это лучше сделать. Да и одному ехать зачастую страшно или скучно. Вам не придется искать попутчиков для путешествия! Мы предлагаем вам изучить Вьетнам вместе с дружной компанией единомышленников, увлеченных путешествиями и культурой Азии. Вы всегда сможете поделиться впечатлениями от увиденного за день с новыми знакомыми!
Вторая: качественно проработанная программа на каждый день
Вам не нужно заботиться о том, куда пойти, что посмотреть, как добраться и где найти то, что вы ищите. Доверьте свой досуг нам. Увлекательное путешествие по Вьетнаму пройдет по заранее составленному маршруту. Мы покажем вам лучшие места, в которые вы сами вряд ли бы попали. Знакомство с этой удивительной страной будет ярким и необыкновенным событием!
Третья: безопасность и удобство
Мы подобрали комфортные отели для нашей команды путешественников. Так как мы знаем реальные цены на рынках и помогаем торговаться, вы сможете сэкономить кругленькую сумму на покупках.
Гиды рядом с вами 24 часа в сутки! Мы организуем групповые туры и большую часть года живём в Азии (Индия, Китай, Шри-Ланка, Бали, Непал, Малайзия). Ваш отдых будет безопасным, комфортным и незабываемым!
Детали тура
Размещение по 2 человека
Мы остановимся в комфортных отелях 34
Возраст: 1855
Наш тур подходит любому возрасту: и юным, и опытным путешественникам
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