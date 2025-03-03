Весь Вьетнам за одно путешествие! Начнём с Ханоя, проедем через край рисовых плантаций и водопадов, будем двигаться далее на юг через аутентичные деревни и живописнейшие места к пляжам Нячанга и

Хошимину. Прокатимся на корабле в знаменитой бухте Халонг, а по каналам среди садов прогуляемся на традиционной лодке. В горах окажемся выше облаков — здесь же пройдёмся по «Золотому мосту», увидим замок и познакомимся с бытом местных в посёлке. Для большего погружения посетим пагоды и совершим поездку на поезде до Хойана, где вечером зажигаются тысячи фонариков. В туре будет время и для расслабленного отдыха: обновимся в грязевых и минеральных источниках и полежим на песке у Южно-Китайского моря.

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Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ваш представитель в Ханое

Александр Ваш представитель в Ханое

Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Авиабилеты не входят в стоимость тура. Они приобретаются отдельно с поддержкой организатора. Покупка авиабилетов происходит только после согласования с турлидером.

Россиянам виза во Вьетнам не требуется. Рекомендуем оформить туристическую страховку.

Помимо внесённой предоплаты на сайте (15%), необходимо перевести напрямую организатору ещё 30-40% от стоимости тура на бронирование отеля, трансфера, экскурсий. Остальная часть — на месте.