мар
Описание тура
Организационные детали
Авиабилеты не входят в стоимость тура. Они приобретаются отдельно с поддержкой организатора. Покупка авиабилетов происходит только после согласования с турлидером.
Россиянам виза во Вьетнам не требуется. Рекомендуем оформить туристическую страховку.
Помимо внесённой предоплаты на сайте (15%), необходимо перевести напрямую организатору ещё 30-40% от стоимости тура на бронирование отеля, трансфера, экскурсий. Остальная часть — на месте.
Проживание. 2-местное размещение в отелях: Hanoi Little Town Hotel, Sapa Сentre Hotel, Thanh Binh Riverside Hoi An, Boss Hotel, Iris Dalat Hotel, Four Oceans Beach Resort, Nicecy Boutique Hotel или аналогичные. Все номера с собственными ванными комнатами и кондиционерами. В некоторых отелях будут бассейны. За доплату возможно 1-местное размещение. Также 1 ночь проведём в купе поезда в пути до Даланга (4 места, комфортабельный вариант).
*Фото отелей взяты с сайта booking.com.
Питание. Включены завтраки в отелях и 2 ланча. Остальное питание оплачивается отдельно. Вы сможете попробовать традиционную кухню.
Транспорт. На автобусах, микроавтобусах, такси, кораблике, катере, лодках, канатных дорогах, велорикшах.
Дети. Тур активный, с частыми переездами. Маленьким детям может быть некомфортно. Рекомендованный возраст — с 14 лет.
Уровень сложности. Это активное путешествие с прогулками, будем много ходить пешком.
Виза. Гражданам РФ не нужна.
Программа тура по дням
Ханой
После прибытия заселимся в отель.
Знакомство с городом начинается с поездки на велорикше по Старому кварталу. Здесь мы погрузимся в атмосферу Вьетнама. Затем мы отправимся к озеру Хоан Кьем, где, по легенде, хранится императорский меч. На берегу возвышается пагода Нгок Шон, создавая прекрасный пейзаж.
После этого мы пересаживаемся в микроавтобус и едем к основным достопримечательностям: Храму Литературы, Пагоде на одном столбе, Башне Лотоса и пагоде Чан Куок.
Ночь в отеле в Ханое.
Культура, традиции и переезд в горный район Вьетнама
В начале дня мы отправимся в Сапу — горный район на северо-востоке Вьетнама, который граничит с Китаем. Здесь проживают различные этнические группы, такие как хмонги, зао и другие вьетнамские меньшинства. Мы погрузимся в изучение их культуры и традиций, а также полюбуемся изумрудными рисовыми террасами, которые расположены на склонах холмов.
По пути в Сапу сделаем остановку в живописной деревне Тавань. Желающие могут отправиться в треккинг до деревни Кат Кат, но также есть вариант на автобусе.
Ночуем в отеле в Сапе.
Природа Вьетнама
После завтрака мы отправляемся к горе Фансипан. На фуникулёре за 15–20 минут поднимемся на вершину 3143 метра, в то время как пеший подъём занял бы 1–2 дня. До обеда мы наслаждаемся видами, а затем спускаемся вниз. Затем прогуляемся у водопадов Лав Фолл и Силвер Фолл и вернёмся в Ханой, где разместимся в отеле.
Бухта Халонг
В первой половине дня мы посетим бухту Халонг, которая находится в 180 км от Ханоя в Южно-Китайском море и является одной из главных достопримечательностей Вьетнама. Это место было внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО за живописные пейзажи, карстовые острова, рыбацкие деревни и пещеры. Отправимся в 4-часовой круиз по бухте, поплаваем и займёмся сноркелингом.
В 15:00 мы вернёмся в Ханой, где вечером прогуляемся по Старому кварталу.
Прогулка на лодке в Там Кок и переезд на поезде в Дананг
В 8:00 выезжаем в Ниньбинь, который расположен в 2,5 часах езды от Ханоя. Этот регион менее известен, чем Сапа или Халонг, но он славится красивейшими пейзажами. Здесь прокатимся на лодке-сампане среди скал и рисовых полей. После этого посетим пагоду Бай Динь — крупнейший комплекс буддийских храмов во Вьетнаме.
Затем отправимся в Дананг на ночном поезде в 4-местном купе. Отправление — в 17:51.
Аутентичный Хойан
В 8:27 мы прибудем на вокзал в Дананг и отправимся в Хойан, преодолев 30 километров. Оставим вещи в отеле и отправимся гулять.
Хойан имеет богатую историю: в 1 веке нашей эры он был крупным торговым портом в Юго-Восточной Азии. Со временем устье реки обмелело, и город стал музеем под открытым небом с несколькими сотнями памятников.
Хойан запомнится своей красотой и живописностью, особенно вечером, когда зажигаются тысячи китайских фонариков.
Мраморные горы и Бана Хиллс
В 20 км от Хойана находятся Мраморные горы с гротами и пещерами, где расположены буддийские святилища. Здесь во время войны во Вьетнаме находился госпиталь Вьетконга перед американской базой в Дананге, а сейчас много мастерских, в которых создают изделия из камня.
От Мраморных гор проедем ещё 30 км – до горного курорта Бана Хиллс. Поднимемся по канатной дороге на вершину холма, погуляем рядом с облаками и сделаем эффектные фотографии на фоне замка. Затем вернёмся в отель в Хойане.
Перелёт в Нячанг и отдых у моря
Из Дананга в Нячанг вылетаем рано утром, в 7:10. Поэтому из отеля нам нужно выехать примерно в 5:00.
В 8:25 приземлимся в аэропорту Камрань, который находится недалеко от Нячанга. Затем нас ждёт трансфер до отеля. Оставим вещи на ресепшене и отправимся на пляж.
После насыщенных дней путешествия самое время сделать перерыв и насладиться морем, солнцем и отдыхом.
Пляжный отдых и природный спа-комплекс
В первой половине дня мы наслаждаемся солнечными ваннами на пляже, а после обеда отправляемся в комплекс грязевых и минеральных источников. Этот курорт славится целебными свойствами воды. Здесь можно расслабиться в ваннах и набраться сил для продолжения путешествия.
Парк развлечений в Нячанге
Сегодня по канатной дороге мы поднимемся в парк развлечений Винперл, где до самого вечера нас ждут веселье и отдых. Вечером погрузимся в волшебную атмосферу поющих фонтанов.
Местная Швейцария
Отправляемся в Далат, который часто называют «вьетнамской Швейцарией». Путь на микроавтобусе займёт около 4 часов, преодолеем 200 км и поднимемся на высоту более 2000 м.
В течение дня посетим главные достопримечательности высокогорного курорта: водопад и парк Датанла, буддийский монастырь Чук Лам, изысканную пагоду Линь Фуок и необычный «сумасшедший» музей.
После экскурсии заселимся в отель в Далате.
Прогулки по Далату или альтернативный активный отдых, переезд в Муйне
Сегодня продолжим знакомиться с Далатом. Понаблюдаем за жизнью города на рыночной площади, поторгуемся с продавцами и насладимся свежим воздухом у озера Суанхыонг, попивая коктейль или кофе в одном из кафе. После ланча отправимся в путь к побережью Южно-Китайского моря, в курорт Муйне.
Для любителей активного отдыха есть возможность совершить тур на полдня на мотоциклах в окрестностях Далата. Вас ждут водопады, кофейные плантации и погружение в культуру.
Отправление в Муйне (200 км, 4 часа) запланировано на 16:00.
Расслабленный день в Муйне
День отдыха в Муйне длится до обеда. После чего вас ждёт экскурсия по окрестностям Муйне: рыбацкая деревня, ручей Fairy Stream, дюны с закатом в пустыне. Если не хочется куда-то идти, можно остаться у бассейна отеля.
Хошимин
С утра переезжаем в Хошимин, южную столицу Вьетнама. Город сочетает в себе разные эпохи и стили: близость дельты Меконга, исторические места войны, буддийские храмы, здания в французском стиле и современный азиатский дизайн. В пути около 5 часов.
После заселения в отель прогуляемся по центру города, увидим рынок Бентань, здание муниципалитета, Дворец Независимости, Главпочтамт и Музей отзвуков войны. Вечером можно посетить бары.
На лодке по каналам в окружении садов
Сегодня нас ожидает увлекательное путешествие в дельту реки Меконг, где она впадает в Южно-Китайское море. Это место славится своими плодородными почвами и экзотическими фруктами, которые можно собирать прямо с деревьев. Основным видом транспорта здесь являются лодки, так как вся жизнь местных жителей протекает на воде. Прокатимся по каналам, окружённым фруктовыми садами. Затем посетим фабрику, где производят сладости из кокоса, и зайдём в рыбный ресторан.
Вечером вернёмся в отель в Хошимине.
Тоннели Кучи и вечер в Хошимине
Сегодня посетим тоннели Кучи в Бен Динь (70 км в пути). Это сеть подземных сооружений, которые помогали войскам Вьетконга скрываться во время войны. Затем желающие смогут пострелять из огнестрельного оружия на стрельбище. После чего вернёмся в Хошимин.
Вечер посвятим прогулкам по набережной Сайгона и посещению магазинов.
Отъезд
После завтрака — трансфер в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1490
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и 2 ланча
- Все переезды по программе на автобусах, микроавтобусах, такси, кораблике, катере, лодках, канатных дорогах, велорикшах
- Трансфер из/в аэропорт
- Посещение всех объектов по программе
- Сопровождение турлидеров
- Работа местных гидов (экскурсии на русском языке)
Что не входит в цену
- Международный перелёт до Вьетнама и обратно в ваш город
- Внутренний перелёт (Дананг - Нячанг) - около $50
- Билет на ночной поезд (купе) - около $30-40
- Обеды и ужины - около $5-8 за обед и $8-10 за ужин (всего на тур хватит $250-300)
- 1-местное размещение или повышение категории отеля - цены по запросу
- Виза (зависит от гражданства)
- Страховка (желательно)
- Обратите внимание, стоимость тура зависит от количества человек:
- $1490 за человека в группе от 10 участников
- $1590 за человека в группе из 8-9 участников
- $1690 за человека в группе из 6-7 участников
- Точное количество человек в группе на интересующие даты на момент подачи заявки вы можете узнать у организатора
- Помимо внесённой предоплаты на сайте (15%), необходимо перевести напрямую организатору ещё 30-40% от стоимости тура на бронирование отеля, трансфера, экскурсий. Остальная часть - на месте