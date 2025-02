Авиабилеты не входят в стоимость тура. Они приобретаются отдельно с поддержкой организатора. Покупка авиабилетов происходит только после согласования с турлидером.

Россиянам виза во Вьетнам не требуется. Рекомендуем оформить туристическую страховку.

Помимо внесённой предоплаты на сайте (15%), необходимо перевести напрямую организатору ещё 30-40% от стоимости тура на бронирование отеля, трансфера, экскурсий. Остальная часть — на месте.

Проживание. 2-местное размещение в отелях: Hanoi Little Town Hotel, Sapa Сentre Hotel, Thanh Binh Riverside Hoi An, Boss Hotel, Iris Dalat Hotel, Four Oceans Beach Resort, Nicecy Boutique Hotel или аналогичные. Все номера с собственными ванными комнатами и кондиционерами. В некоторых отелях будут бассейны. За доплату возможно 1-местное размещение. Также 1 ночь проведём в купе поезда в пути до Даланга (4 места, комфортабельный вариант).

*Фото отелей взяты с сайта booking.com.

Питание. Включены завтраки в отелях и 2 ланча. Остальное питание оплачивается отдельно. Вы сможете попробовать традиционную кухню.

Транспорт. На автобусах, микроавтобусах, такси, кораблике, катере, лодках, канатных дорогах, велорикшах.

Дети. Тур активный, с частыми переездами. Маленьким детям может быть некомфортно. Рекомендованный возраст — с 14 лет.

Уровень сложности. Это активное путешествие с прогулками, будем много ходить пешком.

