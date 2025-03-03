Гранд-тур по Вьетнаму: вся страна с севера на юг

Посетить одни из лучших природных локаций, включая горный регион, и погрузиться в культуру в городах
Весь Вьетнам за одно путешествие! Начнём с Ханоя, проедем через край рисовых плантаций и водопадов, будем двигаться далее на юг через аутентичные деревни и живописнейшие места к пляжам Нячанга и
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Хошимину.

Прокатимся на корабле в знаменитой бухте Халонг, а по каналам среди садов прогуляемся на традиционной лодке.

В горах окажемся выше облаков — здесь же пройдёмся по «Золотому мосту», увидим замок и познакомимся с бытом местных в посёлке.

Для большего погружения посетим пагоды и совершим поездку на поезде до Хойана, где вечером зажигаются тысячи фонариков.

В туре будет время и для расслабленного отдыха: обновимся в грязевых и минеральных источниках и полежим на песке у Южно-Китайского моря.

Гранд-тур по Вьетнаму: вся страна с севера на юг
Гранд-тур по Вьетнаму: вся страна с севера на юг
Гранд-тур по Вьетнаму: вся страна с севера на юг
Ближайшие даты:
3
мар
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Авиабилеты не входят в стоимость тура. Они приобретаются отдельно с поддержкой организатора. Покупка авиабилетов происходит только после согласования с турлидером.

Россиянам виза во Вьетнам не требуется. Рекомендуем оформить туристическую страховку.

Помимо внесённой предоплаты на сайте (15%), необходимо перевести напрямую организатору ещё 30-40% от стоимости тура на бронирование отеля, трансфера, экскурсий. Остальная часть — на месте.

Проживание. 2-местное размещение в отелях: Hanoi Little Town Hotel, Sapa Сentre Hotel, Thanh Binh Riverside Hoi An, Boss Hotel, Iris Dalat Hotel, Four Oceans Beach Resort, Nicecy Boutique Hotel или аналогичные. Все номера с собственными ванными комнатами и кондиционерами. В некоторых отелях будут бассейны. За доплату возможно 1-местное размещение. Также 1 ночь проведём в купе поезда в пути до Даланга (4 места, комфортабельный вариант).

*Фото отелей взяты с сайта booking.com.

Питание. Включены завтраки в отелях и 2 ланча. Остальное питание оплачивается отдельно. Вы сможете попробовать традиционную кухню.

Транспорт. На автобусах, микроавтобусах, такси, кораблике, катере, лодках, канатных дорогах, велорикшах.

Дети. Тур активный, с частыми переездами. Маленьким детям может быть некомфортно. Рекомендованный возраст — с 14 лет.

Уровень сложности. Это активное путешествие с прогулками, будем много ходить пешком.

Виза. Гражданам РФ не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Ханой

После прибытия заселимся в отель.

Знакомство с городом начинается с поездки на велорикше по Старому кварталу. Здесь мы погрузимся в атмосферу Вьетнама. Затем мы отправимся к озеру Хоан Кьем, где, по легенде, хранится императорский меч. На берегу возвышается пагода Нгок Шон, создавая прекрасный пейзаж.

После этого мы пересаживаемся в микроавтобус и едем к основным достопримечательностям: Храму Литературы, Пагоде на одном столбе, Башне Лотоса и пагоде Чан Куок.

Ночь в отеле в Ханое.

ХанойХанойХанойХанойХанойХанойХанойХаной
2 день

Культура, традиции и переезд в горный район Вьетнама

В начале дня мы отправимся в Сапу — горный район на северо-востоке Вьетнама, который граничит с Китаем. Здесь проживают различные этнические группы, такие как хмонги, зао и другие вьетнамские меньшинства. Мы погрузимся в изучение их культуры и традиций, а также полюбуемся изумрудными рисовыми террасами, которые расположены на склонах холмов.

По пути в Сапу сделаем остановку в живописной деревне Тавань. Желающие могут отправиться в треккинг до деревни Кат Кат, но также есть вариант на автобусе.

Ночуем в отеле в Сапе.

Культура, традиции и переезд в горный район ВьетнамаКультура, традиции и переезд в горный район ВьетнамаКультура, традиции и переезд в горный район ВьетнамаКультура, традиции и переезд в горный район ВьетнамаКультура, традиции и переезд в горный район ВьетнамаКультура, традиции и переезд в горный район ВьетнамаКультура, традиции и переезд в горный район ВьетнамаКультура, традиции и переезд в горный район Вьетнама
3 день

Природа Вьетнама

После завтрака мы отправляемся к горе Фансипан. На фуникулёре за 15–20 минут поднимемся на вершину 3143 метра, в то время как пеший подъём занял бы 1–2 дня. До обеда мы наслаждаемся видами, а затем спускаемся вниз. Затем прогуляемся у водопадов Лав Фолл и Силвер Фолл и вернёмся в Ханой, где разместимся в отеле.

Природа ВьетнамаПрирода ВьетнамаПрирода ВьетнамаПрирода Вьетнама
4 день

Бухта Халонг

В первой половине дня мы посетим бухту Халонг, которая находится в 180 км от Ханоя в Южно-Китайском море и является одной из главных достопримечательностей Вьетнама. Это место было внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО за живописные пейзажи, карстовые острова, рыбацкие деревни и пещеры. Отправимся в 4-часовой круиз по бухте, поплаваем и займёмся сноркелингом.

В 15:00 мы вернёмся в Ханой, где вечером прогуляемся по Старому кварталу.

Бухта ХалонгБухта ХалонгБухта Халонг
5 день

Прогулка на лодке в Там Кок и переезд на поезде в Дананг

В 8:00 выезжаем в Ниньбинь, который расположен в 2,5 часах езды от Ханоя. Этот регион менее известен, чем Сапа или Халонг, но он славится красивейшими пейзажами. Здесь прокатимся на лодке-сампане среди скал и рисовых полей. После этого посетим пагоду Бай Динь — крупнейший комплекс буддийских храмов во Вьетнаме.

Затем отправимся в Дананг на ночном поезде в 4-местном купе. Отправление — в 17:51.

Прогулка на лодке в Там Кок и переезд на поезде в ДанангПрогулка на лодке в Там Кок и переезд на поезде в ДанангПрогулка на лодке в Там Кок и переезд на поезде в ДанангПрогулка на лодке в Там Кок и переезд на поезде в Дананг
6 день

Аутентичный Хойан

В 8:27 мы прибудем на вокзал в Дананг и отправимся в Хойан, преодолев 30 километров. Оставим вещи в отеле и отправимся гулять.

Хойан имеет богатую историю: в 1 веке нашей эры он был крупным торговым портом в Юго-Восточной Азии. Со временем устье реки обмелело, и город стал музеем под открытым небом с несколькими сотнями памятников.

Хойан запомнится своей красотой и живописностью, особенно вечером, когда зажигаются тысячи китайских фонариков.

Аутентичный ХойанАутентичный ХойанАутентичный ХойанАутентичный ХойанАутентичный ХойанАутентичный ХойанАутентичный ХойанАутентичный ХойанАутентичный Хойан
7 день

Мраморные горы и Бана Хиллс

В 20 км от Хойана находятся Мраморные горы с гротами и пещерами, где расположены буддийские святилища. Здесь во время войны во Вьетнаме находился госпиталь Вьетконга перед американской базой в Дананге, а сейчас много мастерских, в которых создают изделия из камня.

От Мраморных гор проедем ещё 30 км – до горного курорта Бана Хиллс. Поднимемся по канатной дороге на вершину холма, погуляем рядом с облаками и сделаем эффектные фотографии на фоне замка. Затем вернёмся в отель в Хойане.

Мраморные горы и Бана ХиллсМраморные горы и Бана ХиллсМраморные горы и Бана ХиллсМраморные горы и Бана Хиллс
8 день

Перелёт в Нячанг и отдых у моря

Из Дананга в Нячанг вылетаем рано утром, в 7:10. Поэтому из отеля нам нужно выехать примерно в 5:00.

В 8:25 приземлимся в аэропорту Камрань, который находится недалеко от Нячанга. Затем нас ждёт трансфер до отеля. Оставим вещи на ресепшене и отправимся на пляж.

После насыщенных дней путешествия самое время сделать перерыв и насладиться морем, солнцем и отдыхом.

Перелёт в Нячанг и отдых у моряПерелёт в Нячанг и отдых у моряПерелёт в Нячанг и отдых у моряПерелёт в Нячанг и отдых у моряПерелёт в Нячанг и отдых у моряПерелёт в Нячанг и отдых у моряПерелёт в Нячанг и отдых у моря
9 день

Пляжный отдых и природный спа-комплекс

В первой половине дня мы наслаждаемся солнечными ваннами на пляже, а после обеда отправляемся в комплекс грязевых и минеральных источников. Этот курорт славится целебными свойствами воды. Здесь можно расслабиться в ваннах и набраться сил для продолжения путешествия.

Пляжный отдых и природный спа-комплексПляжный отдых и природный спа-комплексПляжный отдых и природный спа-комплекс
10 день

Парк развлечений в Нячанге

Сегодня по канатной дороге мы поднимемся в парк развлечений Винперл, где до самого вечера нас ждут веселье и отдых. Вечером погрузимся в волшебную атмосферу поющих фонтанов.

Парк развлечений в НячангеПарк развлечений в НячангеПарк развлечений в Нячанге
11 день

Местная Швейцария

Отправляемся в Далат, который часто называют «вьетнамской Швейцарией». Путь на микроавтобусе займёт около 4 часов, преодолеем 200 км и поднимемся на высоту более 2000 м.

В течение дня посетим главные достопримечательности высокогорного курорта: водопад и парк Датанла, буддийский монастырь Чук Лам, изысканную пагоду Линь Фуок и необычный «сумасшедший» музей.

После экскурсии заселимся в отель в Далате.

Местная ШвейцарияМестная ШвейцарияМестная ШвейцарияМестная ШвейцарияМестная ШвейцарияМестная ШвейцарияМестная ШвейцарияМестная Швейцария
12 день

Прогулки по Далату или альтернативный активный отдых, переезд в Муйне

Сегодня продолжим знакомиться с Далатом. Понаблюдаем за жизнью города на рыночной площади, поторгуемся с продавцами и насладимся свежим воздухом у озера Суанхыонг, попивая коктейль или кофе в одном из кафе. После ланча отправимся в путь к побережью Южно-Китайского моря, в курорт Муйне.

Для любителей активного отдыха есть возможность совершить тур на полдня на мотоциклах в окрестностях Далата. Вас ждут водопады, кофейные плантации и погружение в культуру.

Отправление в Муйне (200 км, 4 часа) запланировано на 16:00.

Прогулки по Далату или альтернативный активный отдых, переезд в МуйнеПрогулки по Далату или альтернативный активный отдых, переезд в МуйнеПрогулки по Далату или альтернативный активный отдых, переезд в МуйнеПрогулки по Далату или альтернативный активный отдых, переезд в МуйнеПрогулки по Далату или альтернативный активный отдых, переезд в МуйнеПрогулки по Далату или альтернативный активный отдых, переезд в МуйнеПрогулки по Далату или альтернативный активный отдых, переезд в МуйнеПрогулки по Далату или альтернативный активный отдых, переезд в МуйнеПрогулки по Далату или альтернативный активный отдых, переезд в Муйне
13 день

Расслабленный день в Муйне

День отдыха в Муйне длится до обеда. После чего вас ждёт экскурсия по окрестностям Муйне: рыбацкая деревня, ручей Fairy Stream, дюны с закатом в пустыне. Если не хочется куда-то идти, можно остаться у бассейна отеля.

Расслабленный день в МуйнеРасслабленный день в МуйнеРасслабленный день в Муйне
14 день

Хошимин

С утра переезжаем в Хошимин, южную столицу Вьетнама. Город сочетает в себе разные эпохи и стили: близость дельты Меконга, исторические места войны, буддийские храмы, здания в французском стиле и современный азиатский дизайн. В пути около 5 часов.

После заселения в отель прогуляемся по центру города, увидим рынок Бентань, здание муниципалитета, Дворец Независимости, Главпочтамт и Музей отзвуков войны. Вечером можно посетить бары.

ХошиминХошиминХошиминХошиминХошиминХошиминХошимин
15 день

На лодке по каналам в окружении садов

Сегодня нас ожидает увлекательное путешествие в дельту реки Меконг, где она впадает в Южно-Китайское море. Это место славится своими плодородными почвами и экзотическими фруктами, которые можно собирать прямо с деревьев. Основным видом транспорта здесь являются лодки, так как вся жизнь местных жителей протекает на воде. Прокатимся по каналам, окружённым фруктовыми садами. Затем посетим фабрику, где производят сладости из кокоса, и зайдём в рыбный ресторан.

Вечером вернёмся в отель в Хошимине.

На лодке по каналам в окружении садовНа лодке по каналам в окружении садовНа лодке по каналам в окружении садов
16 день

Тоннели Кучи и вечер в Хошимине

Сегодня посетим тоннели Кучи в Бен Динь (70 км в пути). Это сеть подземных сооружений, которые помогали войскам Вьетконга скрываться во время войны. Затем желающие смогут пострелять из огнестрельного оружия на стрельбище. После чего вернёмся в Хошимин.

Вечер посвятим прогулкам по набережной Сайгона и посещению магазинов.

Тоннели Кучи и вечер в ХошиминеТоннели Кучи и вечер в ХошиминеТоннели Кучи и вечер в Хошимине
17 день

Отъезд

После завтрака — трансфер в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1490
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и 2 ланча
  • Все переезды по программе на автобусах, микроавтобусах, такси, кораблике, катере, лодках, канатных дорогах, велорикшах
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Посещение всех объектов по программе
  • Сопровождение турлидеров
  • Работа местных гидов (экскурсии на русском языке)
Что не входит в цену
  • Международный перелёт до Вьетнама и обратно в ваш город
  • Внутренний перелёт (Дананг - Нячанг) - около $50
  • Билет на ночной поезд (купе) - около $30-40
  • Обеды и ужины - около $5-8 за обед и $8-10 за ужин (всего на тур хватит $250-300)
  • 1-местное размещение или повышение категории отеля - цены по запросу
  • Виза (зависит от гражданства)
  • Страховка (желательно)
  • Обратите внимание, стоимость тура зависит от количества человек:
  • $1490 за человека в группе от 10 участников
  • $1590 за человека в группе из 8-9 участников
  • $1690 за человека в группе из 6-7 участников
  • Точное количество человек в группе на интересующие даты на момент подачи заявки вы можете узнать у организатора
  • Помимо внесённой предоплаты на сайте (15%), необходимо перевести напрямую организатору ещё 30-40% от стоимости тура на бронирование отеля, трансфера, экскурсий. Остальная часть - на месте
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Ханой, в первую половину дня (зависит от рейсов)
Завершение: Г. Хошимин, трансфер в аэропорт после завтрака
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 17 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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