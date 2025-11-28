Мои заказы

Путешествие во Вьетнам: природа, история, традиции и круиз по бухте Халонг

Побывать в Ханое, Хойане и Дананге, прокатиться на велосипедах по деревушкам и порыбачить на крабов
Эстеты, ценители истории и красоты — этот тур создан для тех, кто ищет не просто поездку, а настоящее погружение. Никакой суеты, только подлинные впечатления и достойные фотокадры для вашей коллекции.
читать дальше

Вы увидите 5 объектов ЮНЕСКО.

Мы будем гулять по Старому кварталу Ханоя, где улицы до сих пор носят названия древних ремёсел, прокатимся на лодке по зелёным рисовым долинам Транг Ана, встретим рассвет в бухте Халонг, где, по легенде, дремлет дракон, и поднимемся на Золотой мост, поддерживаемый руками-гигантами. Мы попробуем традиционные блюда — от козлятины с рисовым вином до нежнейших спринг-роллов.

Посетим храмы древней цивилизации Чампа в Мишоне, прогуляемся по императорской цитадели в Хюэ и очаруемся светом фонариков Хойана.

Вы узнаете Вьетнам изнутри: его легенды, уличную жизнь, невероятные вкусы и приветливость местных жителей. При этом всё будет с комфортом — проверенные отели, удобные переезды, продуманная программа.

Путешествие во Вьетнам: природа, история, традиции и круиз по бухте Халонг
Путешествие во Вьетнам: природа, история, традиции и круиз по бухте Халонг
Путешествие во Вьетнам: природа, история, традиции и круиз по бухте Халонг

Описание тура

Организационные детали

Даты подобраны под прямые перелёты из Москвы (Vietnam Airlines).
Возможен прилёт любым удобным рейсом — встреча в аэропорту гарантирована.
Список необходимого: аптечка, документы, наличные и карты, техника, аксессуары для солнца и от дождя.
Одежда
Лёгкая одежда для тёплого климата (футболки, рубашки, шорты) — температура на юге и в центре +26… +32°C
Тёплая кофта или флисовая куртка — в Ба На Хиллс и на севере (Ханой, Ниньбинь, Халонг) может быть +15… +22°C, особенно утром и вечером
Ветровка или лёгкая куртка от дождя — в Хюэ возможны кратковременные дожди
Длинные лёгкие брюки или платье ниже колен — для посещения пагод и храмов
Купальник/плавки — пригодится в отелях с бассейном
Пижама или домашняя одежда — для комфортных вечеров в отелях

Обувь

Удобные кроссовки или треккинговые сандалии — для прогулок, экскурсий, поездок на велосипедах
Сланцы — для отелей и пляжа
Лёгкие туфли/сандалии — если планируете выход в кафе или ресторан

Аптечка и личный уход

Репеллент от комаров
Солнцезащитный крем и бальзам для губ
Личный набор первой помощи: обезболивающее, средства от укачивания, индивидуальные лекарства
Увлажняющий крем/маска — кондиционеры сушат кожу
Влажные салфетки и антисептик

Документы и финансы

Паспорт (срок действия не менее 6 месяцев с момента въезда)
Медицинская страховка (распечатка и/или PDF на телефоне)
Банковская карта юнионпэй или иностранного банка(лучше 2, Visa/Mastercard)
Наличные в долларах или евро (на месте легко обменять на донги)

Программа тура по дням

1 день

Встреча, знакомство с достопримечательностями Ханоя, водное кукольное шоу

Встречаемся и едем в отель в центр города. После заселения начнём знакомство. Прогуляемся по Старому кварталу — пройдёмся по улочкам, где до сих пор сохраняются названия по ремёслам: улица Благовоний, Меди, Рыбы. Далее отправимся к храму Нгокшон, стоящему посреди озера Хоанкьем. По преданию, именно здесь король Ле Лой вернул волшебный меч, даровавший победу над захватчиками.

Вечером нас ждёт уникальное зрелище — водное кукольное шоу, придуманное крестьянами 1000 лет назад, а после мы поужинаем в ресторане ароматной вьетнамской кухней.

Встреча, знакомство с достопримечательностями Ханоя, водное кукольное шоуВстреча, знакомство с достопримечательностями Ханоя, водное кукольное шоуВстреча, знакомство с достопримечательностями Ханоя, водное кукольное шоу
2 день

Продолжение знакомства с достопримечательностями Ханоя

Утром посетим мавзолей Хо Ши Мина на площади Бадинь — национального героя, чьё тело покоится вопреки его воле, так как руководство Вьетнама приняло решение о бальзамировании тела политика, несмотря на его просьбу о кремации и захоронения праха в разных частях страны. Рядом увидим Пагоду на одном столбе — символ чистоты, возведённый ещё в 11 веке.

Продолжим в храме Литературы, первом университете страны, где сохранились каменные черепахи — метафора мудрости. После обеда нас ждут неспешная поездка на велорикшах по кварталам города и посещение тюрьмы Хоало, оставившей след в истории. Завершим день чашкой знаменитого вьетнамского кофе с яйцом.

Продолжение знакомства с достопримечательностями ХанояПродолжение знакомства с достопримечательностями ХанояПродолжение знакомства с достопримечательностями Ханоя
3 день

Ниньбинь: пагода, катание на лодке, велопрогулка

Сегодня покинем Ханой и отправимся в Ниньбинь — край рисовых долин и скалистых пейзажей. По приезде посетим пагоду Байдинь — крупнейший буддийский комплекс страны, где установлено 500 статуй Будды и колокол весом 36 тонн. Затем — обед и лодочная прогулка по Транг Ан с прохождением через карстовые пещеры.

После пересядем на велосипеды и прокатимся по деревушкам, чьи приветливые жители улыбаются каждому. Ночёвка — либо в Ханое, либо в эколодже посреди рисовых полей.

Ниньбинь: пагода, катание на лодке, велопрогулкаНиньбинь: пагода, катание на лодке, велопрогулкаНиньбинь: пагода, катание на лодке, велопрогулка
4 день

Халонг: старт круиза

В этот день отправляемся в Халонг — легендарную бухту, где, по преданию, дракон создал острова, защищая страну. Здесь нас ждёт круиз: полюбуемся островами причудливых форм, освоим каякинг или прокатимся на лодках, отдохнём на палубе.

Вечером — кулинарный мастер-класс и ужин при свечах на корабле. Ночёвка в каюте круизного лайнера.

Халонг: старт круизаХалонг: старт круизаХалонг: старт круиза
5 день

Посещение пещер, завершение круиза, перелёт в Дананг, отдых у моря

Утро начнём с занятий тайчи на палубе. Затем посетим пещеры Света и Тьмы — символ выбора в жизни. После завтрака завершим круиз и отправимся в аэропорт. Перелёт в Дананг, заселение в отель и отдых на побережье Южно-Китайского моря.

Посещение пещер, завершение круиза, перелёт в Дананг, отдых у моряПосещение пещер, завершение круиза, перелёт в Дананг, отдых у моряПосещение пещер, завершение круиза, перелёт в Дананг, отдых у моря
6 день

Парк Ба На Хиллс, рыбалка на крабов в лагуне, деревня ткачей

Сегодня по самой длинной канатной дороге в мире поднимемся в парк Ба На Хиллс. Увидим Золотой мост, поддерживаемый руками-гигантами, и прогуляемся по Французской деревне.

После обеда посетим кокосовую лагуну у Хойана, где рыбаки плавают на круглых лодках-корзинах и показывают танцы на воде. Попробуем половить крабов и заглянем в деревню ткачей шёлка. Вечером вернёмся в Хойан.

Парк Ба На Хиллс, рыбалка на крабов в лагуне, деревня ткачейПарк Ба На Хиллс, рыбалка на крабов в лагуне, деревня ткачейПарк Ба На Хиллс, рыбалка на крабов в лагуне, деревня ткачей
7 день

Храмовый комплекс Мишон, прогулка по вечернему Хойану

Утро посвятим храмовому комплексу Мишон, центру древнего государства Чампа. Здесь мы увидим башни и руины, поговорим об индуистских традициях, а также станем свидетелями танцев чамов.

После обеда вернёмся в Хойан и насладимся вечерней атмосферой города с колоритными рынками, фонарями, рекой и традицией пускать по воде светильники и загадывать желания.

Храмовый комплекс Мишон, прогулка по вечернему ХойануХрамовый комплекс Мишон, прогулка по вечернему ХойануХрамовый комплекс Мишон, прогулка по вечернему Хойану
8 день

Знакомство с достопримечательностями Хюэ

В этот день через перевал Хайван и «океан» облаков отправимся в Хюэ — бывшую императорскую столицу. Посетим Императорскую цитадель, пагоду Тхиенму и мавзолей Кхай Диня, сочетающий французское барокко и вьетнамскую символику.

Пообедаем в ресторане, где подают изысканные блюда хюэской кухни. Вечером вернёмся в Дананг.

Знакомство с достопримечательностями ХюэЗнакомство с достопримечательностями ХюэЗнакомство с достопримечательностями Хюэ
9 день

Завершение тура, отъезд

Заключительное утро проведём в Дананге, наслаждаясь видом моря и неторопливым завтраком. После — трансфер в аэропорт. По желанию можно продлить отдых на острове Фукуок.

Завершение тура, отъездЗавершение тура, отъездЗавершение тура, отъезд

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 5 обедов и 2 ужина
  • Русскоговорящие гиды и турлидер (при группе от 10 человек)
  • Комфортабельный транспорт с кондиционером и водой
  • Внутренний авиаперелёт Ханой - Дананг
  • Входные билеты по программе
  • Круиз и лодочные прогулки
  • Туристическая страховка
  • Государственный налог (8%)
Что не входит в цену
  • Международные авиабилеты - от $500
  • Напитки и питание вне программы - $5-10 за обед или ужин
  • Доплата за 1-местное размещение - $400 в отелях 4*, $500 в отелях 5
  • Банковские комиссии
  • Чаевые гиду, водителю и персоналу
  • Внимание: стоимость тура указана при группе из 2 человек и 2-местном проживании в 4-звёздочном отеле
  • В зависимости от количества участников и уровня отеля (4* или 5*) варьируется стоимость тура:
  • От 6 человек: $1500 (4*), $1800 (5*)
  • 4 человека: $1600 (4*), $1900 (5*)
  • 2 человека: $1800 (4*), $2100 (5*)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ханоя, 10:00 (возможна встреча в течение дня по договорённости)
Завершение: Дананг, 12:00 (возможна корректировка времени по договорённости)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — Организатор в Ханое
Провела экскурсии для 11 туристов
Мы специализируемся на организации групповых и индивидуальных туров на Шри-Ланку длительностью от 1 до 11 дней. Мы живем на Шри-Ланке и хорошо знаем этот остров. В нашей команде местные русскоговорящие
читать дальше

лицензированные гиды и проверенные водители. Для нас очень важно сделать ваше путешествие не только насыщенным и активным, но и комфортным, поэтому мы уделяем большое внимание комфорту и сервису, выбираем лучшие отели, организуем логистику с наиболее комфортными переездами между локациями, четко следим за таймингом, обедаем только в проверенных местах.

Тур входит в следующие категории Ханоя

Похожие туры из Ханоя

Гранд-тур по Вьетнаму: вся страна с севера на юг
На машине
17 дней
2 отзыва
Гранд-тур по Вьетнаму: вся страна с севера на юг
Посетить яркие природные локации, включая горный регион, погрузиться в культуру городов и сёл
Начало: Г. Ханой, 9:00
6 янв в 08:00
7 мар в 08:00
$1625 за человека
Из Ханоя в бухту Халонг: круиз на 5-звёздочном лайнере с ночёвкой
Музыкальные теплоходы
2 дня
2 отзыва
Из Ханоя в бухту Халонг: круиз на 5-звёздочном лайнере с ночёвкой
Посетить рыбацкую деревню, полюбоваться пейзажами и окунуться в традиционную жизнь залива
Начало: Ваш отель в Ханое, 8:00
Завтра в 08:00
30 ноя в 08:00
$655 за человека
Жемчужины северного Вьетнама с комфортом
На машине
5 дней
1 отзыв
Жемчужины северного Вьетнама с комфортом
Проплыть по бухте Халонг, побывать в высокогорной глубинке и изучить две столицы
Начало: Ханой, аэропорт, утро
2 дек в 08:00
8 дек в 08:00
$1900 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Ханое
Все туры из Ханоя