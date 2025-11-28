Описание тура
Организационные детали
Даты подобраны под прямые перелёты из Москвы (Vietnam Airlines).
Возможен прилёт любым удобным рейсом — встреча в аэропорту гарантирована.
Список необходимого: аптечка, документы, наличные и карты, техника, аксессуары для солнца и от дождя.
Одежда
Лёгкая одежда для тёплого климата (футболки, рубашки, шорты) — температура на юге и в центре +26… +32°C
Тёплая кофта или флисовая куртка — в Ба На Хиллс и на севере (Ханой, Ниньбинь, Халонг) может быть +15… +22°C, особенно утром и вечером
Ветровка или лёгкая куртка от дождя — в Хюэ возможны кратковременные дожди
Длинные лёгкие брюки или платье ниже колен — для посещения пагод и храмов
Купальник/плавки — пригодится в отелях с бассейном
Пижама или домашняя одежда — для комфортных вечеров в отелях
⸻
Обувь
Удобные кроссовки или треккинговые сандалии — для прогулок, экскурсий, поездок на велосипедах
Сланцы — для отелей и пляжа
Лёгкие туфли/сандалии — если планируете выход в кафе или ресторан
⸻
Аптечка и личный уход
Репеллент от комаров
Солнцезащитный крем и бальзам для губ
Личный набор первой помощи: обезболивающее, средства от укачивания, индивидуальные лекарства
Увлажняющий крем/маска — кондиционеры сушат кожу
Влажные салфетки и антисептик
⸻
Документы и финансы
Паспорт (срок действия не менее 6 месяцев с момента въезда)
Медицинская страховка (распечатка и/или PDF на телефоне)
Банковская карта юнионпэй или иностранного банка(лучше 2, Visa/Mastercard)
Наличные в долларах или евро (на месте легко обменять на донги)
Программа тура по дням
Встреча, знакомство с достопримечательностями Ханоя, водное кукольное шоу
Встречаемся и едем в отель в центр города. После заселения начнём знакомство. Прогуляемся по Старому кварталу — пройдёмся по улочкам, где до сих пор сохраняются названия по ремёслам: улица Благовоний, Меди, Рыбы. Далее отправимся к храму Нгокшон, стоящему посреди озера Хоанкьем. По преданию, именно здесь король Ле Лой вернул волшебный меч, даровавший победу над захватчиками.
Вечером нас ждёт уникальное зрелище — водное кукольное шоу, придуманное крестьянами 1000 лет назад, а после мы поужинаем в ресторане ароматной вьетнамской кухней.
Продолжение знакомства с достопримечательностями Ханоя
Утром посетим мавзолей Хо Ши Мина на площади Бадинь — национального героя, чьё тело покоится вопреки его воле, так как руководство Вьетнама приняло решение о бальзамировании тела политика, несмотря на его просьбу о кремации и захоронения праха в разных частях страны. Рядом увидим Пагоду на одном столбе — символ чистоты, возведённый ещё в 11 веке.
Продолжим в храме Литературы, первом университете страны, где сохранились каменные черепахи — метафора мудрости. После обеда нас ждут неспешная поездка на велорикшах по кварталам города и посещение тюрьмы Хоало, оставившей след в истории. Завершим день чашкой знаменитого вьетнамского кофе с яйцом.
Ниньбинь: пагода, катание на лодке, велопрогулка
Сегодня покинем Ханой и отправимся в Ниньбинь — край рисовых долин и скалистых пейзажей. По приезде посетим пагоду Байдинь — крупнейший буддийский комплекс страны, где установлено 500 статуй Будды и колокол весом 36 тонн. Затем — обед и лодочная прогулка по Транг Ан с прохождением через карстовые пещеры.
После пересядем на велосипеды и прокатимся по деревушкам, чьи приветливые жители улыбаются каждому. Ночёвка — либо в Ханое, либо в эколодже посреди рисовых полей.
Халонг: старт круиза
В этот день отправляемся в Халонг — легендарную бухту, где, по преданию, дракон создал острова, защищая страну. Здесь нас ждёт круиз: полюбуемся островами причудливых форм, освоим каякинг или прокатимся на лодках, отдохнём на палубе.
Вечером — кулинарный мастер-класс и ужин при свечах на корабле. Ночёвка в каюте круизного лайнера.
Посещение пещер, завершение круиза, перелёт в Дананг, отдых у моря
Утро начнём с занятий тайчи на палубе. Затем посетим пещеры Света и Тьмы — символ выбора в жизни. После завтрака завершим круиз и отправимся в аэропорт. Перелёт в Дананг, заселение в отель и отдых на побережье Южно-Китайского моря.
Парк Ба На Хиллс, рыбалка на крабов в лагуне, деревня ткачей
Сегодня по самой длинной канатной дороге в мире поднимемся в парк Ба На Хиллс. Увидим Золотой мост, поддерживаемый руками-гигантами, и прогуляемся по Французской деревне.
После обеда посетим кокосовую лагуну у Хойана, где рыбаки плавают на круглых лодках-корзинах и показывают танцы на воде. Попробуем половить крабов и заглянем в деревню ткачей шёлка. Вечером вернёмся в Хойан.
Храмовый комплекс Мишон, прогулка по вечернему Хойану
Утро посвятим храмовому комплексу Мишон, центру древнего государства Чампа. Здесь мы увидим башни и руины, поговорим об индуистских традициях, а также станем свидетелями танцев чамов.
После обеда вернёмся в Хойан и насладимся вечерней атмосферой города с колоритными рынками, фонарями, рекой и традицией пускать по воде светильники и загадывать желания.
Знакомство с достопримечательностями Хюэ
В этот день через перевал Хайван и «океан» облаков отправимся в Хюэ — бывшую императорскую столицу. Посетим Императорскую цитадель, пагоду Тхиенму и мавзолей Кхай Диня, сочетающий французское барокко и вьетнамскую символику.
Пообедаем в ресторане, где подают изысканные блюда хюэской кухни. Вечером вернёмся в Дананг.
Завершение тура, отъезд
Заключительное утро проведём в Дананге, наслаждаясь видом моря и неторопливым завтраком. После — трансфер в аэропорт. По желанию можно продлить отдых на острове Фукуок.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 5 обедов и 2 ужина
- Русскоговорящие гиды и турлидер (при группе от 10 человек)
- Комфортабельный транспорт с кондиционером и водой
- Внутренний авиаперелёт Ханой - Дананг
- Входные билеты по программе
- Круиз и лодочные прогулки
- Туристическая страховка
- Государственный налог (8%)
Что не входит в цену
- Международные авиабилеты - от $500
- Напитки и питание вне программы - $5-10 за обед или ужин
- Доплата за 1-местное размещение - $400 в отелях 4*, $500 в отелях 5
- Банковские комиссии
- Чаевые гиду, водителю и персоналу
- Внимание: стоимость тура указана при группе из 2 человек и 2-местном проживании в 4-звёздочном отеле
- В зависимости от количества участников и уровня отеля (4* или 5*) варьируется стоимость тура:
- От 6 человек: $1500 (4*), $1800 (5*)
- 4 человека: $1600 (4*), $1900 (5*)
- 2 человека: $1800 (4*), $2100 (5*)