Эстеты, ценители истории и красоты — этот тур создан для тех, кто ищет не просто поездку, а настоящее погружение. Никакой суеты, только подлинные впечатления и достойные фотокадры для вашей коллекции.

Вы увидите 5 объектов ЮНЕСКО. Мы будем гулять по Старому кварталу Ханоя, где улицы до сих пор носят названия древних ремёсел, прокатимся на лодке по зелёным рисовым долинам Транг Ана, встретим рассвет в бухте Халонг, где, по легенде, дремлет дракон, и поднимемся на Золотой мост, поддерживаемый руками-гигантами. Мы попробуем традиционные блюда — от козлятины с рисовым вином до нежнейших спринг-роллов. Посетим храмы древней цивилизации Чампа в Мишоне, прогуляемся по императорской цитадели в Хюэ и очаруемся светом фонариков Хойана. Вы узнаете Вьетнам изнутри: его легенды, уличную жизнь, невероятные вкусы и приветливость местных жителей. При этом всё будет с комфортом — проверенные отели, удобные переезды, продуманная программа.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание тура

Организационные детали

Даты подобраны под прямые перелёты из Москвы (Vietnam Airlines).

Возможен прилёт любым удобным рейсом — встреча в аэропорту гарантирована.

Список необходимого: аптечка, документы, наличные и карты, техника, аксессуары для солнца и от дождя.

Одежда

Лёгкая одежда для тёплого климата (футболки, рубашки, шорты) — температура на юге и в центре +26… +32°C

Тёплая кофта или флисовая куртка — в Ба На Хиллс и на севере (Ханой, Ниньбинь, Халонг) может быть +15… +22°C, особенно утром и вечером

Ветровка или лёгкая куртка от дождя — в Хюэ возможны кратковременные дожди

Длинные лёгкие брюки или платье ниже колен — для посещения пагод и храмов

Купальник/плавки — пригодится в отелях с бассейном

Пижама или домашняя одежда — для комфортных вечеров в отелях

⸻

Обувь

Удобные кроссовки или треккинговые сандалии — для прогулок, экскурсий, поездок на велосипедах

Сланцы — для отелей и пляжа

Лёгкие туфли/сандалии — если планируете выход в кафе или ресторан

⸻

Аптечка и личный уход

Репеллент от комаров

Солнцезащитный крем и бальзам для губ

Личный набор первой помощи: обезболивающее, средства от укачивания, индивидуальные лекарства

Увлажняющий крем/маска — кондиционеры сушат кожу

Влажные салфетки и антисептик

⸻

Документы и финансы

Паспорт (срок действия не менее 6 месяцев с момента въезда)

Медицинская страховка (распечатка и/или PDF на телефоне)

Банковская карта юнионпэй или иностранного банка(лучше 2, Visa/Mastercard)

Наличные в долларах или евро (на месте легко обменять на донги)